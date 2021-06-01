В Белом доме ответили на обвинения в слежке за европейскими политиками
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкОфициальная резиденция президента США - Белый дом
ВАШИНГТОН, 1 июн – РИА Новости. США готовы сотрудничать с европейскими союзниками по проблеме шпионажа, заявила на брифинге во вторник представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Мы будем работать с нашими европейскими союзниками и партнерами для того, чтобы разобраться с любыми возникающими вопросами по соответствующим каналам национальной безопасности", - сказала представитель пресс-службы администрации США, когда ее попросили прокомментировать сообщения СМИ о том, что Дания помогала США вести прослушку ряда европейских лидеров.
В воскресенье германская газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что Агентство национальной безопасности с помощью Дании в 2012-2014 годах следило за целым рядом европейских политиков, в том числе специально – за канцлером Германии Ангелой Меркель, министром иностранных дел (нынешним президентом ФРГ) Франком-Вальтером Штайнмайером и кандидатом в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии Пеером Штайнбрюком.
"В 2014 году Соединенные Штаты провели анализ вопроса методов слежки за рубежом, и президент Обама издал президентскую директиву, которая существенно изменила подход в этом вопросе", - сказала представитель Белого дома.