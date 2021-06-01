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В Белом доме ответили на обвинения в слежке за европейскими политиками

В Белом доме ответили на обвинения в слежке за европейскими политиками - РИА Новости, 01.06.2021

В Белом доме ответили на обвинения в слежке за европейскими политиками

США готовы сотрудничать с европейскими союзниками по проблеме шпионажа, заявила на брифинге во вторник представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T20:37

2021-06-01T20:37

2021-06-01T20:37

пеер штайнбрюк

ангела меркель

германия

дания

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 1 июн – РИА Новости. США готовы сотрудничать с европейскими союзниками по проблеме шпионажа, заявила на брифинге во вторник представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.В воскресенье германская газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что Агентство национальной безопасности с помощью Дании в 2012-2014 годах следило за целым рядом европейских политиков, в том числе специально – за канцлером Германии Ангелой Меркель, министром иностранных дел (нынешним президентом ФРГ) Франком-Вальтером Штайнмайером и кандидатом в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии Пеером Штайнбрюком."В 2014 году Соединенные Штаты провели анализ вопроса методов слежки за рубежом, и президент Обама издал президентскую директиву, которая существенно изменила подход в этом вопросе", - сказала представитель Белого дома.

https://ria.ru/20210601/mid-1735040368.html

германия

дания

сша

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пеер штайнбрюк, ангела меркель, германия, дания, сша, в мире