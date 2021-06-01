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В Белом доме ответили на обвинения в слежке за европейскими политиками
В Белом доме ответили на обвинения в слежке за европейскими политиками - РИА Новости, 01.06.2021
В Белом доме ответили на обвинения в слежке за европейскими политиками
США готовы сотрудничать с европейскими союзниками по проблеме шпионажа, заявила на брифинге во вторник представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T20:37
2021-06-01T20:37
пеер штайнбрюк
ангела меркель
германия
дания
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 1 июн – РИА Новости. США готовы сотрудничать с европейскими союзниками по проблеме шпионажа, заявила на брифинге во вторник представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.В воскресенье германская газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что Агентство национальной безопасности с помощью Дании в 2012-2014 годах следило за целым рядом европейских политиков, в том числе специально – за канцлером Германии Ангелой Меркель, министром иностранных дел (нынешним президентом ФРГ) Франком-Вальтером Штайнмайером и кандидатом в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии Пеером Штайнбрюком."В 2014 году Соединенные Штаты провели анализ вопроса методов слежки за рубежом, и президент Обама издал президентскую директиву, которая существенно изменила подход в этом вопросе", - сказала представитель Белого дома.
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пеер штайнбрюк, ангела меркель, германия, дания, сша, в мире

В Белом доме ответили на обвинения в слежке за европейскими политиками

20:37 01.06.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкОфициальная резиденция президента США - Белый дом
Официальная резиденция президента США - Белый дом - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВАШИНГТОН, 1 июн – РИА Новости. США готовы сотрудничать с европейскими союзниками по проблеме шпионажа, заявила на брифинге во вторник представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы будем работать с нашими европейскими союзниками и партнерами для того, чтобы разобраться с любыми возникающими вопросами по соответствующим каналам национальной безопасности", - сказала представитель пресс-службы администрации США, когда ее попросили прокомментировать сообщения СМИ о том, что Дания помогала США вести прослушку ряда европейских лидеров.

В воскресенье германская газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что Агентство национальной безопасности с помощью Дании в 2012-2014 годах следило за целым рядом европейских политиков, в том числе специально – за канцлером Германии Ангелой Меркель, министром иностранных дел (нынешним президентом ФРГ) Франком-Вальтером Штайнмайером и кандидатом в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии Пеером Штайнбрюком.
"В 2014 году Соединенные Штаты провели анализ вопроса методов слежки за рубежом, и президент Обама издал президентскую директиву, которая существенно изменила подход в этом вопросе", - сказала представитель Белого дома.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
Вчера, 09:32
В МИД высказались о скандале вокруг слежки США за Меркель
 
Пеер ШтайнбрюкАнгела МеркельГерманияДанияСШАВ мире
 
 
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