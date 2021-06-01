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Крымский фермер получил срок за использование рабского труда подростка
Крымский фермер получил срок за использование рабского труда подростка - РИА Новости, 01.06.2021
Крымский фермер получил срок за использование рабского труда подростка
Фермера приговорили к 10 годам лишения свободы за похищение и использование рабского труда подростка в Крыму, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T11:28
2021-06-01T11:28
2021-06-01T11:28
россия
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости. Фермера приговорили к 10 годам лишения свободы за похищение и использование рабского труда подростка в Крыму, сообщает пресс-служба прокуратуры республики."Суд с учетом позиции прокурора назначил подсудимому наказание в виде 10 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год 8 месяцев. Отбывать наказание осужденному предстоит в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.Приговор вынесен в отношении одного из фермеров Нижнегорского района Крыма по уголовному делу о похищении 15-летнего подростка и использовании рабского труда.Судом установлено, что пьяный мужчина похитил подростка и отвез на свою ферму, где заставлял выполнять тяжелую работу. В качестве выкупа за освобождение он требовал от родителей мальчика 120 тысяч рублей, в противном случае угрожал передать несовершеннолетнего за пределы Российской Федерации.Приговор суда в законную силу не вступил.
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россия, происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости. Фермера приговорили к 10 годам лишения свободы за похищение и использование рабского труда подростка в Крыму, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
"Суд с учетом позиции прокурора назначил подсудимому наказание в виде 10 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год 8 месяцев. Отбывать наказание осужденному предстоит в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Приговор вынесен в отношении одного из фермеров Нижнегорского района Крыма по уголовному делу о похищении 15-летнего подростка и использовании рабского труда.
Судом установлено, что пьяный мужчина похитил подростка и отвез на свою ферму, где заставлял выполнять тяжелую работу. В качестве выкупа за освобождение он требовал от родителей мальчика 120 тысяч рублей, в противном случае угрожал передать несовершеннолетнего за пределы Российской Федерации
.
Приговор суда в законную силу не вступил.