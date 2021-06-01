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В Словакии началась регистрация желающих привиться "Спутником V"
В Словакии началась регистрация желающих привиться "Спутником V" - РИА Новости, 01.06.2021
В Словакии началась регистрация желающих привиться "Спутником V"
Власти Словакии начали регистрировать желающих вакцинироваться против COVID-19 российским препаратом "Спутник V", передает местное информационное агентство... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T19:03
2021-06-01T19:26
игорь матович
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
российский фонд прямых инвестиций
the lancet
братислава
в мире
распространение коронавируса
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Власти Словакии начали регистрировать желающих вакцинироваться против COVID-19 российским препаратом "Спутник V", передает местное информационное агентство TASR.Как сообщил глава минздрава Владимир Ленгварский, все желающие получить российскую вакцину могут оставить заявку на правительственном сайте korona.gov.sk.Первая прививка вакциной "Спутник V" в Словакии будет сделана 7 июня. Вакцина будет доступна в столице страны Братиславе и еще семи словацких городах, отмечает агентство.Ранее Ленгварский заявлял, что в республике есть немалое число желающих сделать прививки именно вакциной "Спутник V".Первая партия "Спутника V" поступила в Словакию 1 марта, вызвав политический скандал, поскольку тогдашний премьер Игорь Матович и занимавший пост главы минздрава Марек Крайчи не сообщили заранее об этом ни президенту Зузане Чапутовой, ни коллегам по кабмину. В правительстве выступали против закупки "Спутника V" до тех пор, пока его не одобрит европейский регулятор, шесть министров покинули кабинет и призвали к отставкам Матовича и Крайчи, что оба позднее и сделали. Реорганизованный состав кабмина утвердили 1 апреля, Матович стал вице-премьером и министром финансов.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В настоящее время препарат одобрен в 66 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщил ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
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игорь матович, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, the lancet, братислава, в мире, словакия

В Словакии началась регистрация желающих привиться "Спутником V"

19:03 01.06.2021 (обновлено: 19:26 01.06.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Словакии / Перейти в фотобанкПервая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V", доставленная в Словакию
Первая партия российской вакцины от коронавируса Спутник V, доставленная в Словакию - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Словакии
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Власти Словакии начали регистрировать желающих вакцинироваться против COVID-19 российским препаратом "Спутник V", передает местное информационное агентство TASR.
Как сообщил глава минздрава Владимир Ленгварский, все желающие получить российскую вакцину могут оставить заявку на правительственном сайте korona.gov.sk.
Первая прививка вакциной "Спутник V" в Словакии будет сделана 7 июня. Вакцина будет доступна в столице страны Братиславе и еще семи словацких городах, отмечает агентство.
Ранее Ленгварский заявлял, что в республике есть немалое число желающих сделать прививки именно вакциной "Спутник V".
Первая партия "Спутника V" поступила в Словакию 1 марта, вызвав политический скандал, поскольку тогдашний премьер Игорь Матович и занимавший пост главы минздрава Марек Крайчи не сообщили заранее об этом ни президенту Зузане Чапутовой, ни коллегам по кабмину. В правительстве выступали против закупки "Спутника V" до тех пор, пока его не одобрит европейский регулятор, шесть министров покинули кабинет и призвали к отставкам Матовича и Крайчи, что оба позднее и сделали. Реорганизованный состав кабмина утвердили 1 апреля, Матович стал вице-премьером и министром финансов.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В настоящее время препарат одобрен в 66 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщил ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
 
Распространение коронавирусаИгорь МатовичВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияРоссийский фонд прямых инвестицийThe LancetБратиславаВ миреСловакия
 
 
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