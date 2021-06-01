В Словакии началась регистрация желающих привиться "Спутником V"
19:03 01.06.2021 (обновлено: 19:26 01.06.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Словакии / Перейти в фотобанкПервая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V", доставленная в Словакию
Как сообщил глава минздрава Владимир Ленгварский, все желающие получить российскую вакцину могут оставить заявку на правительственном сайте korona.gov.sk.
Первая прививка вакциной "Спутник V" в Словакии будет сделана 7 июня. Вакцина будет доступна в столице страны Братиславе и еще семи словацких городах, отмечает агентство.
Ранее Ленгварский заявлял, что в республике есть немалое число желающих сделать прививки именно вакциной "Спутник V".
Первая партия "Спутника V" поступила в Словакию 1 марта, вызвав политический скандал, поскольку тогдашний премьер Игорь Матович и занимавший пост главы минздрава Марек Крайчи не сообщили заранее об этом ни президенту Зузане Чапутовой, ни коллегам по кабмину. В правительстве выступали против закупки "Спутника V" до тех пор, пока его не одобрит европейский регулятор, шесть министров покинули кабинет и призвали к отставкам Матовича и Крайчи, что оба позднее и сделали. Реорганизованный состав кабмина утвердили 1 апреля, Матович стал вице-премьером и министром финансов.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В настоящее время препарат одобрен в 66 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщил ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.