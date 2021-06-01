Малайзийская компания договорилась о поставках "Спутника V"
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГруз с российской вакциной Sputnik V от коронавирусной инфекции covid-19
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Малайзийская компания Duopharma Biotech договорилась с правительством страны по поставке российской вакцины против COVID "Спутник V".
В заявлении на сайте компании говорится, что Duopharma Biotech подписала с кабмином Малайзии, который представляет Минздрав страны, документ по вакцине и "завершила выполнение отдельных окончательных соглашений с правительством (РФ) и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) на поставку... вакцины "Спутник V".
Ранее власти Малайзии заключили предварительное соглашение с американской фармацевтической компанией Pfizer на поставку вакцины от COVID-19. К настоящему времени Малайзия также подписала контракт на поставку и частичное производство в стране вакцины Sinovac. В стране также было одобрено применение вакцин Astrazeneca и Sinovac. Генеральный директор министерства здравоохранения страны Нур Хишам Абудлла ранее сообщал, что Национальное управление фармацевтического регулирования (NPRA) проводит оценку и изучает российскую вакцину "Спутник V".
Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 66 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее РФПИ и НИЦ Гамалеи.