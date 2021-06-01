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Малайзийская компания договорилась о поставках "Спутника V"

Малайзийская компания договорилась о поставках "Спутника V" - РИА Новости, 01.06.2021

Малайзийская компания договорилась о поставках "Спутника V"

Малайзийская компания Duopharma Biotech договорилась с правительством страны по поставке российской вакцины против COVID "Спутник V". РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T10:37

2021-06-01T10:37

2021-06-01T10:37

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

российский фонд прямых инвестиций

the lancet

малайзия

технологии

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Малайзийская компания Duopharma Biotech договорилась с правительством страны по поставке российской вакцины против COVID "Спутник V".В заявлении на сайте компании говорится, что Duopharma Biotech подписала с кабмином Малайзии, который представляет Минздрав страны, документ по вакцине и "завершила выполнение отдельных окончательных соглашений с правительством (РФ) и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) на поставку... вакцины "Спутник V".Ранее власти Малайзии заключили предварительное соглашение с американской фармацевтической компанией Pfizer на поставку вакцины от COVID-19. К настоящему времени Малайзия также подписала контракт на поставку и частичное производство в стране вакцины Sinovac. В стране также было одобрено применение вакцин Astrazeneca и Sinovac. Генеральный директор министерства здравоохранения страны Нур Хишам Абудлла ранее сообщал, что Национальное управление фармацевтического регулирования (NPRA) проводит оценку и изучает российскую вакцину "Спутник V".Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 66 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее РФПИ и НИЦ Гамалеи.

https://ria.ru/20210530/vaktsina-1734804615.html

россия

малайзия

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, the lancet, малайзия, технологии