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"Герои эпохи. Другой взгляд": фотовыставка к 80-летию Совинформбюро
"Герои эпохи. Другой взгляд": фотовыставка к 80-летию Совинформбюро - РИА Новости, 01.06.2021
"Герои эпохи. Другой взгляд": фотовыставка к 80-летию Совинформбюро
В центре Москвы, на Старом Арбате, открылась фотовыставка "Герои эпохи. Другой взгляд", приуроченная к 80-летию легендарного Совинформбюро. Первые посетители... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T16:25
2021-06-01T16:25
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В центре Москвы, на Старом Арбате, открылась фотовыставка "Герои эпохи. Другой взгляд", приуроченная к 80-летию легендарного Совинформбюро. Первые посетители экспозиции — в фотоленте Ria.ru.
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РИА Новости
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4.7
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россия сегодня, совинформбюро, риа новости, москва, фотография, фото, фото

"Герои эпохи. Другой взгляд": фотовыставка к 80-летию Совинформбюро

16:25 01.06.2021
 
Читать ria.ru в
В центре Москвы, на Старом Арбате, открылась фотовыставка "Герои эпохи. Другой взгляд", приуроченная к 80-летию легендарного Совинформбюро. Первые посетители экспозиции — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

На выставке можно увидеть редкие кадры из хроник Советского информбюро, от которого ведет свою историю медиагруппа "Россия сегодня".

Женщина на фотовыставке Герой эпохи. Другой взгляд международной медиагруппы Россия сегодня на улице Старый Арбат в Москве
1 из 11

На выставке можно увидеть редкие кадры из хроник Советского информбюро, от которого ведет свою историю медиагруппа "Россия сегодня".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Герои проекта — знаковые персоны прошлых лет: политики, деятели культуры, спортсмены.

Женщина на фотовыставке Герой эпохи. Другой взгляд международной медиагруппы Россия сегодня на улице Старый Арбат в Москве
2 из 11

Герои проекта — знаковые персоны прошлых лет: политики, деятели культуры, спортсмены.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Каждого героя представляют по две фотографии — в привычном образе и в нестандартной обстановке.

Девушка на фотовыставке Герой эпохи. Другой взгляд на улице Старый Арбат в Москве
3 из 11

Каждого героя представляют по две фотографии — в привычном образе и в нестандартной обстановке.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Знаменитости предстают на фотографиях не только в глянцевом блеске.

Мужчина на фотовыставке Герой эпохи. Другой взгляд международной медиагруппы Россия сегодня на улице Старый Арбат в Москве
4 из 11

Знаменитости предстают на фотографиях не только в глянцевом блеске.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Самые узнаваемые люди запечатлены на даче и в походе, на кухне и в огороде, на рыбалке и за игрой в нарды.

Фотовыставка Герой эпохи. Другой взгляд международной медиагруппы Россия сегодня на улице Старый Арбат в Москве
5 из 11

Самые узнаваемые люди запечатлены на даче и в походе, на кухне и в огороде, на рыбалке и за игрой в нарды.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

"Этот контраст расширяет ракурс, создает глубину", – считает руководитель службы визуальных проектов медиагруппы "Россия сегодня" Оксана Олейник.

Мужчина на фотовыставке Герой эпохи. Другой взгляд международной медиагруппы Россия сегодня на улице Старый Арбат в Москве
6 из 11

"Этот контраст расширяет ракурс, создает глубину", – считает руководитель службы визуальных проектов медиагруппы "Россия сегодня" Оксана Олейник.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Из многообразия человеческих судеб складывается запоминающийся образ страны.

Фотовыставка Герой эпохи. Другой взгляд международной медиагруппы Россия сегодня на улице Старый Арбат в Москве
7 из 11

Из многообразия человеческих судеб складывается запоминающийся образ страны.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Проект не только напомнит о юбилее Совинформбюро, но и расскажет что-то новое об истории страны, уверен генеральный директор "России сегодня" Дмитрий Киселев.

Девушка на фотовыставке Герой эпохи. Другой взгляд международной медиагруппы Россия сегодня на улице Старый Арбат в Москве
8 из 11

Проект не только напомнит о юбилее Совинформбюро, но и расскажет что-то новое об истории страны, уверен генеральный директор "России сегодня" Дмитрий Киселев.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Фотовыставка "Герой эпохи. Другой взгляд" на Старом Арбате.

Мужчина на фотовыставке Герой эпохи. Другой взгляд международной медиагруппы Россия сегодня на улице Старый Арбат в Москве
9 из 11

Фотовыставка "Герой эпохи. Другой взгляд" на Старом Арбате.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

"Мне кажется, в этих кадрах нам удалось выделить тот самобытный живой компонент, который делает нашу Родину уникальной", — отметил Дмитрий Киселев.

Мужчина на фотовыставке Герой эпохи. Другой взгляд международной медиагруппы Россия сегодня на улице Старый Арбат в Москве
10 из 11

"Мне кажется, в этих кадрах нам удалось выделить тот самобытный живой компонент, который делает нашу Родину уникальной", — отметил Дмитрий Киселев.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Выставка работает до конца июня.

Молодой человек на фотовыставке Герой эпохи. Другой взгляд международной медиагруппы Россия сегодня на улице Старый Арбат в Москве
11 из 11

Выставка работает до конца июня.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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