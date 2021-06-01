"Герои эпохи. Другой взгляд": фотовыставка к 80-летию Совинформбюро
На выставке можно увидеть редкие кадры из хроник Советского информбюро, от которого ведет свою историю медиагруппа "Россия сегодня".
На выставке можно увидеть редкие кадры из хроник Советского информбюро, от которого ведет свою историю медиагруппа "Россия сегодня".
Герои проекта — знаковые персоны прошлых лет: политики, деятели культуры, спортсмены.
Герои проекта — знаковые персоны прошлых лет: политики, деятели культуры, спортсмены.
Каждого героя представляют по две фотографии — в привычном образе и в нестандартной обстановке.
Каждого героя представляют по две фотографии — в привычном образе и в нестандартной обстановке.
Знаменитости предстают на фотографиях не только в глянцевом блеске.
Знаменитости предстают на фотографиях не только в глянцевом блеске.
Самые узнаваемые люди запечатлены на даче и в походе, на кухне и в огороде, на рыбалке и за игрой в нарды.
Самые узнаваемые люди запечатлены на даче и в походе, на кухне и в огороде, на рыбалке и за игрой в нарды.
"Этот контраст расширяет ракурс, создает глубину", – считает руководитель службы визуальных проектов медиагруппы "Россия сегодня" Оксана Олейник.
"Этот контраст расширяет ракурс, создает глубину", – считает руководитель службы визуальных проектов медиагруппы "Россия сегодня" Оксана Олейник.
Из многообразия человеческих судеб складывается запоминающийся образ страны.
Из многообразия человеческих судеб складывается запоминающийся образ страны.
Проект не только напомнит о юбилее Совинформбюро, но и расскажет что-то новое об истории страны, уверен генеральный директор "России сегодня" Дмитрий Киселев.
Проект не только напомнит о юбилее Совинформбюро, но и расскажет что-то новое об истории страны, уверен генеральный директор "России сегодня" Дмитрий Киселев.
Фотовыставка "Герой эпохи. Другой взгляд" на Старом Арбате.
Фотовыставка "Герой эпохи. Другой взгляд" на Старом Арбате.
"Мне кажется, в этих кадрах нам удалось выделить тот самобытный живой компонент, который делает нашу Родину уникальной", — отметил Дмитрий Киселев.
"Мне кажется, в этих кадрах нам удалось выделить тот самобытный живой компонент, который делает нашу Родину уникальной", — отметил Дмитрий Киселев.
Выставка работает до конца июня.