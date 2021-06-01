https://ria.ru/20210601/sotsvyplata-1735068082.html
Более 150 семей Подмосковья приобрели жилье благодаря соцвыплате
Более 150 семей Подмосковья приобрели жилье благодаря соцвыплате - РИА Новости, 01.06.2021
Более 150 семей Подмосковья приобрели жилье благодаря соцвыплате
Более 150 молодых семей Московской области воспользовались социальной выплатой для приобретения жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома,... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T12:05
2021-06-01T12:05
2021-06-01T12:05
новости подмосковья
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Более 150 молодых семей Московской области воспользовались социальной выплатой для приобретения жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.Согласно данным пресс-службы, с начала года свидетельства на такую выплату получили 214 молодых семей, 100 из которых многодетные. До конца года по условиям подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Московской области "Жилище" жилье приобретут еще 62 семьи."В 2021 году участие в реализации подпрограммы приняли 53 муниципалитета, из которых 20 уже отчитались о завершении молодыми семьями реализации мероприятий подпрограммы", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
https://ria.ru/20210513/semi-1732118879.html
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жилье, московская область (подмосковье), общество