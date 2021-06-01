https://ria.ru/20210601/sobaka-1735030675.html

Кинолог объяснил, что делать, если навстречу бежит собака

Кинолог объяснил, что делать, если навстречу бежит собака - РИА Новости, 01.06.2021

Кинолог объяснил, что делать, если навстречу бежит собака

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев специально ко Дню защиты детей рассказал РИА Новости, каким правилам поведения с собаками нужно... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T03:40

2021-06-01T03:40

2021-06-01T11:42

владимир голубев

домашние животные

собаки

животные

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0c/1572870171_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_6cd714c8e5c2f83690186ab95cffee44.jpg

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев специально ко Дню защиты детей рассказал РИА Новости, каким правилам поведения с собаками нужно обучить ребенка, чтобы предотвратить несчастный случай."Именно взрослые должны обеспечивать безопасное общение и детей, и собак, воспитывая гуманное и ответственное отношение к животным. Даже если в семье нет своего питомца, ребенок должен знать, как общаться с чужими животными, что делать в экстренных случаях. Иногда даже домашняя любимая собака может огрызнуться на ребенка из-за того, что были нарушены границы или ее не вовремя потревожили. Дети должны усвоить правила общения с собакой так же, как правила дорожного движения", — считает Голубев.Всегда спрашивай разрешенияПри первом знакомстве с чужой собакой ребенок должен обязательно спросить разрешения у владельца, а также убедиться, что животное расположено к общению.По его словам, не нужно гладить собаку по голове. А если животное не проявляет интерес к общению, нужно оставить его в покое, предупреждает кинолог.Язык телаРебенку следует объяснить основные сигналы, которые демонстрирует собака.Если она облизывается, зевает или зажмуривается, отворачивает голову или поворачивается спиной, хочет уйти — это признак дискомфорта. В этом случае собаку надо оставить в покое и ни в коем случае не удерживать силой, чтобы не спровоцировать конфликт.Когда собака поджимает хвост, прижимает уши — это признак того, что животному не нравятся действия человека. "Это вежливая просьба оставить его одного", — пояснил Голубев.Если собака ложится на бок или спину, это не всегда означает желание, чтобы почесали живот. Такие действия она предпринимает при дискомфорте."Собака морщит нос, показывает зубы и смотрит в глаза — это прямая угроза и сигнал, что животное больше не будет терпеть ваше общество. Собака рычит — это крайняя нервная и агрессивная поведенческая реакция, если не оставить ее в покое, она может пустить в ход зубы", — рассказал кинолог.Не дразни, укуситПо словам кинолога, детям также следует объяснить, что нельзя дразнить собак, имитировать лай или размахивать при ней руками и издавать громкие звуки. "Тем более не стоит тянуть собаку за хвост, за лапы, дотрагиваться до носа. Список можно продолжать бесконечно. Такие действия могут привести к серьезным поведенческим проблемам у собаки, к тому же собака может за это укусить", — сказал Голубев.Опасно тревожить животное во время сна, поскольку оно может решить, что грозит опасность. В этом случае собака может испугаться или предпринять попытку к защите.Отставить паникуЕще одно правило связано со встречей с собакой, гуляющей без хозяина, или бездомной. Если животное бежит навстречу, нужно встать прямо и не двигаться. Нельзя кричать и убегать, размахивая руками, смотреть на собаку, потому что тревожный взгляд она может расценить как угрозу."Если вести себя правильно, скорее всего, собака просто подойдет обнюхать тебя и уйдет", — сказал Голубев.

https://ria.ru/20210521/sobaki-1733225018.html

https://ria.ru/20210529/sobaka-1734690707.html

https://ria.ru/20210415/sobaka-1728336523.html

https://ria.ru/20210328/sobaka-1603162662.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир голубев, домашние животные, собаки, животные, общество