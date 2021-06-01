https://ria.ru/20210601/sobaka-1735030675.html
Кинолог объяснил, что делать, если навстречу бежит собака
Кинолог объяснил, что делать, если навстречу бежит собака - РИА Новости, 01.06.2021
Кинолог объяснил, что делать, если навстречу бежит собака
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев специально ко Дню защиты детей рассказал РИА Новости, каким правилам поведения с собаками нужно... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T03:40
2021-06-01T03:40
2021-06-01T11:42
владимир голубев
домашние животные
собаки
животные
общество
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев специально ко Дню защиты детей рассказал РИА Новости, каким правилам поведения с собаками нужно обучить ребенка, чтобы предотвратить несчастный случай."Именно взрослые должны обеспечивать безопасное общение и детей, и собак, воспитывая гуманное и ответственное отношение к животным. Даже если в семье нет своего питомца, ребенок должен знать, как общаться с чужими животными, что делать в экстренных случаях. Иногда даже домашняя любимая собака может огрызнуться на ребенка из-за того, что были нарушены границы или ее не вовремя потревожили. Дети должны усвоить правила общения с собакой так же, как правила дорожного движения", — считает Голубев.Всегда спрашивай разрешенияПри первом знакомстве с чужой собакой ребенок должен обязательно спросить разрешения у владельца, а также убедиться, что животное расположено к общению.По его словам, не нужно гладить собаку по голове. А если животное не проявляет интерес к общению, нужно оставить его в покое, предупреждает кинолог.Язык телаРебенку следует объяснить основные сигналы, которые демонстрирует собака.Если она облизывается, зевает или зажмуривается, отворачивает голову или поворачивается спиной, хочет уйти — это признак дискомфорта. В этом случае собаку надо оставить в покое и ни в коем случае не удерживать силой, чтобы не спровоцировать конфликт.Когда собака поджимает хвост, прижимает уши — это признак того, что животному не нравятся действия человека. "Это вежливая просьба оставить его одного", — пояснил Голубев.Если собака ложится на бок или спину, это не всегда означает желание, чтобы почесали живот. Такие действия она предпринимает при дискомфорте."Собака морщит нос, показывает зубы и смотрит в глаза — это прямая угроза и сигнал, что животное больше не будет терпеть ваше общество. Собака рычит — это крайняя нервная и агрессивная поведенческая реакция, если не оставить ее в покое, она может пустить в ход зубы", — рассказал кинолог.Не дразни, укуситПо словам кинолога, детям также следует объяснить, что нельзя дразнить собак, имитировать лай или размахивать при ней руками и издавать громкие звуки. "Тем более не стоит тянуть собаку за хвост, за лапы, дотрагиваться до носа. Список можно продолжать бесконечно. Такие действия могут привести к серьезным поведенческим проблемам у собаки, к тому же собака может за это укусить", — сказал Голубев.Опасно тревожить животное во время сна, поскольку оно может решить, что грозит опасность. В этом случае собака может испугаться или предпринять попытку к защите.Отставить паникуЕще одно правило связано со встречей с собакой, гуляющей без хозяина, или бездомной. Если животное бежит навстречу, нужно встать прямо и не двигаться. Нельзя кричать и убегать, размахивая руками, смотреть на собаку, потому что тревожный взгляд она может расценить как угрозу."Если вести себя правильно, скорее всего, собака просто подойдет обнюхать тебя и уйдет", — сказал Голубев.
https://ria.ru/20210521/sobaki-1733225018.html
https://ria.ru/20210529/sobaka-1734690707.html
https://ria.ru/20210415/sobaka-1728336523.html
https://ria.ru/20210328/sobaka-1603162662.html
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владимир голубев, домашние животные, собаки, животные, общество
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев
специально ко Дню защиты детей рассказал РИА Новости, каким правилам поведения с собаками нужно обучить ребенка, чтобы предотвратить несчастный случай.
"Именно взрослые должны обеспечивать безопасное общение и детей, и собак, воспитывая гуманное и ответственное отношение к животным. Даже если в семье нет своего питомца, ребенок должен знать, как общаться с чужими животными, что делать в экстренных случаях. Иногда даже домашняя любимая собака может огрызнуться на ребенка из-за того, что были нарушены границы или ее не вовремя потревожили. Дети должны усвоить правила общения с собакой так же, как правила дорожного движения", — считает Голубев.
Всегда спрашивай разрешения
При первом знакомстве с чужой собакой ребенок должен обязательно спросить разрешения у владельца, а также убедиться, что животное расположено к общению.
"Не нужно прикасаться к незнакомой собаке без разрешения ее хозяина, также не нужно насильно заставлять обниматься или играть свою собаку. Если владелец разрешил познакомиться с питомцем, нужно спокойно подойти к собаке и дать ей понюхать свою ладонь, если собака пошла на контакт, можно нежно почесать ее по подбородку, груди и шее", — сказал Голубев.
По его словам, не нужно гладить собаку по голове. А если животное не проявляет интерес к общению, нужно оставить его в покое, предупреждает кинолог.
Язык тела
Ребенку следует объяснить основные сигналы, которые демонстрирует собака.
Если она облизывается, зевает или зажмуривается, отворачивает голову или поворачивается спиной, хочет уйти — это признак дискомфорта. В этом случае собаку надо оставить в покое и ни в коем случае не удерживать силой, чтобы не спровоцировать конфликт.
Когда собака поджимает хвост, прижимает уши — это признак того, что животному не нравятся действия человека. "Это вежливая просьба оставить его одного", — пояснил Голубев.
Если собака ложится на бок или спину, это не всегда означает желание, чтобы почесали живот. Такие действия она предпринимает при дискомфорте.
"Собака морщит нос, показывает зубы и смотрит в глаза — это прямая угроза и сигнал, что животное больше не будет терпеть ваше общество. Собака рычит — это крайняя нервная и агрессивная поведенческая реакция, если не оставить ее в покое, она может пустить в ход зубы", — рассказал кинолог.
Не дразни, укусит
По словам кинолога, детям также следует объяснить, что нельзя дразнить собак, имитировать лай или размахивать при ней руками и издавать громкие звуки. "Тем более не стоит тянуть собаку за хвост, за лапы, дотрагиваться до носа. Список можно продолжать бесконечно. Такие действия могут привести к серьезным поведенческим проблемам у собаки, к тому же собака может за это укусить", — сказал Голубев.
Опасно тревожить животное во время сна, поскольку оно может решить, что грозит опасность. В этом случае собака может испугаться или предпринять попытку к защите.
Отставить панику
Еще одно правило связано со встречей с собакой, гуляющей без хозяина, или бездомной. Если животное бежит навстречу, нужно встать прямо и не двигаться. Нельзя кричать и убегать, размахивая руками, смотреть на собаку, потому что тревожный взгляд она может расценить как угрозу.
"Если вести себя правильно, скорее всего, собака просто подойдет обнюхать тебя и уйдет", — сказал Голубев.