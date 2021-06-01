https://ria.ru/20210601/slezhka-1735126691.html

Президент Германии посетит Данию на фоне скандала со слежкой

Президент Германии посетит Данию на фоне скандала со слежкой - РИА Новости, 01.06.2021

Президент Германии посетит Данию на фоне скандала со слежкой

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер с супругой посетят Данию 12-13 июня, они примут участие в церемонии 100-летия демаркации границы между странами,... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T16:48

2021-06-01T16:48

2021-06-01T16:48

франк-вальтер штайнмайер

ангела меркель

германия

дания

в мире

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БЕРЛИН, 1 июн - РИА Новости. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер с супругой посетят Данию 12-13 июня, они примут участие в церемонии 100-летия демаркации границы между странами, отмененной в прошлом году из-за COVID, сообщила во вторник пресс-служба германского главы государства.Как сообщила ранее германская газета Süddeutsche Zeitung, АНБ с помощью Дании в 2012-2014 годах следило за целым рядом европейских политиков, в том числе специально - за канцлером Германии Ангелой Меркель, бывшим тогда министром иностранных дел Штайнмайером и кандидатом в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии Пеером Штайнбрюком. Меркель, комментируя эти сообщения, заявила, что подход Берлина к расследованиям подобных инцидентов останется неизменным. Она добавила, что видит "хорошие предпосылки" для перехода к доверительным отношениям с Данией, уточнив, что речь идет и о "пояснении обстоятельств" инцидента."Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер и Эльке Бюденбендер посетят Данию с 12 по 13 июня 2021 года", - говорится в заявлении пресс-службы, отмечается, что речь идет о "празднованиях 100-летия демаркации датско-германской границы, в 2020 году их пришлось отложить из-за пандемии коронавируса". В программе визита - ужин четы Штайнмайер с премьер-министром Дании, совместные мероприятия с королевой Дании Маргрете Второй и ужин по приглашению королевы.

https://ria.ru/20210531/slezhka-1734909961.html

германия

дания

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франк-вальтер штайнмайер, ангела меркель, германия, дания, в мире