https://ria.ru/20210601/slezhka-1735110385.html
Эксперт прокомментировал скандал со слежкой США за политиками в Европе
Эксперт прокомментировал скандал со слежкой США за политиками в Европе - РИА Новости, 01.06.2021
Эксперт прокомментировал скандал со слежкой США за политиками в Европе
Все следят за всеми, включая собственных союзников, однако найти ответственных весьма непросто, сказал РИА Новости профессор политехнического факультета... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T15:40
2021-06-01T15:40
2021-06-01T15:40
мария захарова
пеер штайнбрюк
ангела меркель
франция
бельгия
европа
сша
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 1 июн - РИА Новости. Все следят за всеми, включая собственных союзников, однако найти ответственных весьма непросто, сказал РИА Новости профессор политехнического факультета университета UCLouvain в Бельгии Аксель Легай (Axel Legay) о скандале со слежкой США в Европе.Как сообщила ранее германская газета Süddeutsche Zeitung, Агентство национальной безопасности с помощью Дании в 2012-2014 годах следило за целым рядом европейских политиков, в том числе специально – за канцлером Германии Ангелой Меркель, министром иностранных дел (нынешним президентом ФРГ) Франком-Вальтером Штайнмайером и кандидатом в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии Пеером Штайнбрюком."В 2003 году за Бельгией шпионили британские спецслужбы, и забавно видеть, что шпионаж Англии стал известен в 2010 году, когда британцы обвинили Россию в шпионаже за ними. Британский шпионаж взломал маршрутизатор бельгийского национального телефонного оператора Belgacom. Этот несомненно", - заявил он."США и Россия тоже взломаны. Франция, например, взламывает Соединенные Штаты. И не будем говорить об израильтянах, чемпионах в этом вопросе", - заключил эксперт.Причастность США к шпионажу, обнаруженному на датских подводных кабелях, изначально была неясной. "Сегодня это кажется правдой, но доказать в соответствии с уголовным правом чью-либо причастность практически невозможно", - констатировал эксперт.Европейские страны обязательно будут протестовать и грозить американцам на официальном уровне, считает эксперт."Труднее всего будет найти доказательства. Определить ответственного человека очень сложно. Нет закона, который разрешал бы подобные споры", - сказал он.Слежка Дании и США за европейскими лидерами является только вершиной айсберга, ситуация страшнее, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.В ночь на вторник в эфире сербского телеканала Happy TV Вучич назвал "скандалом" ситуацию с прослушкой канцлера Германии американскими спецслужбами с датской территории. По его словам, если бы то же самое сделала Белоруссия с помощью России, то последовали бы санкции. Отсутствие подобной реакции в отношении США, по мнению сербского лидера, свидетельствует об отсутствии принципов, морали и права.
https://ria.ru/20210601/mid-1735040368.html
https://ria.ru/20210531/slezhka-1734998454.html
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мария захарова, пеер штайнбрюк, ангела меркель, франция, бельгия, европа, сша, в мире
БРЮССЕЛЬ, 1 июн - РИА Новости.
Все следят за всеми, включая собственных союзников, однако найти ответственных весьма непросто, сказал РИА Новости профессор политехнического факультета университета UCLouvain в Бельгии Аксель Легай (Axel Legay) о скандале со слежкой США
в Европе
.
Как сообщила ранее германская газета Süddeutsche Zeitung, Агентство национальной безопасности с помощью Дании
в 2012-2014 годах следило за целым рядом европейских политиков, в том числе специально – за канцлером Германии Ангелой Меркель
, министром иностранных дел (нынешним президентом ФРГ) Франком-Вальтером Штайнмайером и кандидатом в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии Пеером Штайнбрюком
.
"Я подтверждаю, что все шпионят за всеми, включая своих союзников", - заявил Легай.
"В 2003 году за Бельгией шпионили британские спецслужбы, и забавно видеть, что шпионаж Англии стал известен в 2010 году, когда британцы обвинили Россию в шпионаже за ними. Британский шпионаж взломал маршрутизатор бельгийского национального телефонного оператора Belgacom. Этот несомненно", - заявил он.
"США и Россия тоже взломаны. Франция, например, взламывает Соединенные Штаты. И не будем говорить об израильтянах, чемпионах в этом вопросе", - заключил эксперт.
Причастность США к шпионажу, обнаруженному на датских подводных кабелях, изначально была неясной. "Сегодня это кажется правдой, но доказать в соответствии с уголовным правом чью-либо причастность практически невозможно", - констатировал эксперт.
Европейские страны обязательно будут протестовать и грозить американцам на официальном уровне, считает эксперт.
"Труднее всего будет найти доказательства. Определить ответственного человека очень сложно. Нет закона, который разрешал бы подобные споры", - сказал он.
Слежка Дании и США за европейскими лидерами является только вершиной айсберга, ситуация страшнее, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова
.
В ночь на вторник в эфире сербского телеканала Happy TV Вучич назвал "скандалом" ситуацию с прослушкой канцлера Германии американскими спецслужбами с датской территории. По его словам, если бы то же самое сделала Белоруссия
с помощью России, то последовали бы санкции. Отсутствие подобной реакции в отношении США, по мнению сербского лидера, свидетельствует об отсутствии принципов, морали и права.