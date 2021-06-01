https://ria.ru/20210601/skrining-1735076781.html
Мишустин заявил о необходимости в разы расширить скрининг новорожденных
Мишустин заявил о необходимости в разы расширить скрининг новорожденных - РИА Новости, 01.06.2021
Мишустин заявил о необходимости в разы расширить скрининг новорожденных
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости существенного расширения списка обследуемых потенциальных заболеваний у младенцев в рамках... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T12:55
2021-06-01T12:55
2021-06-01T12:55
россия
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости существенного расширения списка обследуемых потенциальных заболеваний у младенцев в рамках неонатального скрининга."Сейчас в нашей стране идёт четвёртый год десятилетия детства, которое проходит по инициативе президента. Утверждённый правительственный план его мероприятий включает целый блок мер, которые направлены на укрепление здоровья детей, и главным приоритетом здесь является своевременное выявление заболеваний и их лечение на ранней стадии", - сказал Мишустин на совещании по совершенствованию медицинской помощи детям в рамках посещения Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им.Академика В.И. Кулакова.Для этого, подчеркнул он, необходимо расширять неонатальный скрининг."Уже 15 лет большинство малышей сразу после рождения в роддоме бесплатно обследуют на наследственные заболевания. За все время такие тесты прошли более 20 миллиона детей. Заболевания выявлены примерно у 15 тысяч", - сказал Мишустин.Ранняя диагностика, отметил премьер, серьезно помогла вовремя назначить адекватное лечение."Возможности медицины постоянно растут, появляются новые тесты, новые методики, новые технологии. И методики скрининга после родов должны включать гораздо большее число заболеваний. Считаю необходимым в разы расширить его", - сказал Мишустин. Это, добавил глава правительства, позволит существенно снизить младенческую смертность и дополнительно спасать около тысячи детских жизней ежегодно."Неонатальный скрининг на пять заболеваний у нас включен в Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Теперь мы расширим его до 36 заболеваний. Прошу министерство здравоохранения совместно с коллегами из других заинтересованных ведомств проработать все необходимые вопросы в короткие сроки", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20210420/imena-1729056809.html
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россия, михаил мишустин, общество
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
заявил о необходимости существенного расширения списка обследуемых потенциальных заболеваний у младенцев в рамках неонатального скрининга.
"Сейчас в нашей стране идёт четвёртый год десятилетия детства, которое проходит по инициативе президента. Утверждённый правительственный план его мероприятий включает целый блок мер, которые направлены на укрепление здоровья детей, и главным приоритетом здесь является своевременное выявление заболеваний и их лечение на ранней стадии", - сказал Мишустин на совещании по совершенствованию медицинской помощи детям в рамках посещения Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им.Академика В.И. Кулакова.
Для этого, подчеркнул он, необходимо расширять неонатальный скрининг.
"Уже 15 лет большинство малышей сразу после рождения в роддоме бесплатно обследуют на наследственные заболевания. За все время такие тесты прошли более 20 миллиона детей. Заболевания выявлены примерно у 15 тысяч", - сказал Мишустин.
Ранняя диагностика, отметил премьер, серьезно помогла вовремя назначить адекватное лечение.
"Возможности медицины постоянно растут, появляются новые тесты, новые методики, новые технологии. И методики скрининга после родов должны включать гораздо большее число заболеваний. Считаю необходимым в разы расширить его", - сказал Мишустин. Это, добавил глава правительства, позволит существенно снизить младенческую смертность и дополнительно спасать около тысячи детских жизней ежегодно.
"Неонатальный скрининг на пять заболеваний у нас включен в Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Теперь мы расширим его до 36 заболеваний. Прошу министерство здравоохранения совместно с коллегами из других заинтересованных ведомств проработать все необходимые вопросы в короткие сроки", - сказал Мишустин.