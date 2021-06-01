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Курдские формирования открыли огонь по демонстрантам в сирийском Манбидже
Курдские формирования открыли огонь по демонстрантам в сирийском Манбидже - РИА Новости, 01.06.2021
Курдские формирования открыли огонь по демонстрантам в сирийском Манбидже
Бойцы арабо-курдского формирования "Сирийские демократические силы" (СДС) открыли огонь по демонстрантам в Манбидже на севере сирийской провинции Алеппо, четыре РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T18:54
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алеппо
сирия
в мире
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ДАМАСК, 1 июн - РИА Новости. Бойцы арабо-курдского формирования "Сирийские демократические силы" (СДС) открыли огонь по демонстрантам в Манбидже на севере сирийской провинции Алеппо, четыре человека погибли, еще 13 получили ранения, сообщил РИА Новости осведомленный источник на месте.По словам источника, среди раненых есть люди в тяжелом состоянии."Жители Манбиджа на протяжении нескольких дней выходят на массовые демонстрации против действий СДС. Жители недовольны принудительным призывом в вооруженные ряды курдских формирований мужского населения", - добавил источник.Курдские вооруженные формирования ввели комендантский час и полностью блокировали город. В то же время другой источник в районе Манбидж рассказал РИА Новости, что жители поселения Аль-Ясти к востоку от Манбиджа выгнали курдские отряды после того, как те применили силу против жителей и организовали рейды с арестами.
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сирийские демократические силы, алеппо, сирия, в мире

Курдские формирования открыли огонь по демонстрантам в сирийском Манбидже

18:54 01.06.2021 (обновлено: 19:13 01.06.2021)
 
© AP Photo / Hassan AmmarСирийцы во время демонстрации против воздушных ударов коалиции под командованием США в Дамаске. 14 апреля 2018
Сирийцы во время демонстрации против воздушных ударов коалиции под командованием США в Дамаске. 14 апреля 2018 - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© AP Photo / Hassan Ammar
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ДАМАСК, 1 июн - РИА Новости. Бойцы арабо-курдского формирования "Сирийские демократические силы" (СДС) открыли огонь по демонстрантам в Манбидже на севере сирийской провинции Алеппо, четыре человека погибли, еще 13 получили ранения, сообщил РИА Новости осведомленный источник на месте.
"Боевики СДС открыли огонь из боевого оружия по демонстрантам на кругу Джазира в центре Манбиджа, что привело к гибели четверых и ранению 13 человек", - рассказал собеседник агентства.
По словам источника, среди раненых есть люди в тяжелом состоянии.
"Жители Манбиджа на протяжении нескольких дней выходят на массовые демонстрации против действий СДС. Жители недовольны принудительным призывом в вооруженные ряды курдских формирований мужского населения", - добавил источник.
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Курдские вооруженные формирования ввели комендантский час и полностью блокировали город. В то же время другой источник в районе Манбидж рассказал РИА Новости, что жители поселения Аль-Ясти к востоку от Манбиджа выгнали курдские отряды после того, как те применили силу против жителей и организовали рейды с арестами.
 
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