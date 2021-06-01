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Курдские формирования открыли огонь по демонстрантам в сирийском Манбидже

Курдские формирования открыли огонь по демонстрантам в сирийском Манбидже - РИА Новости, 01.06.2021

Курдские формирования открыли огонь по демонстрантам в сирийском Манбидже

Бойцы арабо-курдского формирования "Сирийские демократические силы" (СДС) открыли огонь по демонстрантам в Манбидже на севере сирийской провинции Алеппо, четыре РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T18:54

2021-06-01T18:54

2021-06-01T19:13

сирийские демократические силы

алеппо

сирия

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ДАМАСК, 1 июн - РИА Новости. Бойцы арабо-курдского формирования "Сирийские демократические силы" (СДС) открыли огонь по демонстрантам в Манбидже на севере сирийской провинции Алеппо, четыре человека погибли, еще 13 получили ранения, сообщил РИА Новости осведомленный источник на месте.По словам источника, среди раненых есть люди в тяжелом состоянии."Жители Манбиджа на протяжении нескольких дней выходят на массовые демонстрации против действий СДС. Жители недовольны принудительным призывом в вооруженные ряды курдских формирований мужского населения", - добавил источник.Курдские вооруженные формирования ввели комендантский час и полностью блокировали город. В то же время другой источник в районе Манбидж рассказал РИА Новости, что жители поселения Аль-Ясти к востоку от Манбиджа выгнали курдские отряды после того, как те применили силу против жителей и организовали рейды с арестами.

https://ria.ru/20210521/oruzhie-1733347128.html

алеппо

сирия

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сирийские демократические силы, алеппо, сирия, в мире