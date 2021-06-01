Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210601/sirius-1735172082.html
На федеральной территории "Сириус" сформируют спортивный кластер
На федеральной территории "Сириус" сформируют спортивный кластер - РИА Новости, 01.06.2021
На федеральной территории "Сириус" сформируют спортивный кластер
Спортивный кластер формируют на федеральной территории "Сириус", он объединит в себе почти все объекты олимпийского наследия и станет круглогодичной базой для... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T22:58
2021-06-01T22:58
россия
дмитрий чернышенко
фонд "талант и успех"
владимир путин
сочи
краснодарский край
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/1a/1733947640_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_dbb0d2046d11b2badd22b2e7e2f0bf65.jpg
СОЧИ, 1 июн - РИА Новости. Спортивный кластер формируют на федеральной территории "Сириус", он объединит в себе почти все объекты олимпийского наследия и станет круглогодичной базой для занятий по 36 видам спорта, сообщили в пресс-службе фонда "Талант и успех" со ссылкой на заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко.Создание кластера обсудили во вторник на расширенном совещании в образовательном центре "Сириус"."По поручению президента России Владимира Путина в "Сириусе" мы формируем большой спортивный кластер, который не будет иметь аналогов в мире. Он объединит в себе почти все объекты олимпийского наследия и станет круглогодичной базой для занятий 36 видами спорта. Это и легкая атлетика, и велоспорт, триатлон, гребные виды спорта, хоккей, лыжный спорт и другие. Концепция подразумевает комплексный подход к использованию инфраструктурных объектов Олимпийских игр, что позволит сформировать равномерную и устойчивую посещаемость спортивных объектов как в летний, так и в зимний сезон", - цитируются в сообщении слова Чернышенко."Очевидно, что этот кластер создается не только для даже территории Краснодарского края и города Сочи - для всей страны… И по 36 различным видам спорта мы видим уже объекты, которые здесь будут круглогодично работать. Самое главное, что этот кластер спортивный будет работать для всей страны и для детей, которые проживают, прежде всего на территории (федеральная территория "Сириус" - ред.), создавая новые стандарты подготовки не только спортсменов, но специалистов, которые будут получать здесь необходимые знания, и потом с своих субъектах... на совершенно новом уровне уже готовить наших спортсменов", - сказал Чернышенко.Олимпийские объекты горного кластера Сочи - комплекс трамплинов "Русские горки" и санно-бобслейную трассу "Санки" передадут спортивному кластеру "Сириуса", который формируется на одноимённой федеральной территории, сообщили в пресс-службе фонда "Талант и успех"."Фонд возьмет в управление комплекс трамплинов "Русские горки" и санно-бобслейную трассу "Санки". Вместе объекты позволяют развивать 6 видов спорта: бобслей, скелетон, сани, прыжки на лыжах с трамплина. Планируемые сроки передачи объектов горного кластера – до 1 августа 2022 года", - сказали в пресс-службе."Министр спорта доложил план передачи этих объектов … Считаю, что на территории "Сириус" должны быть сосредоточены все существующие объекты спортивной инфраструктуры и дополнены ещё новыми объектами", - сообщилУточняется, что на объектах кластера смогут тренироваться не только учащиеся "Сириуса", но и воспитанники спортивных школ со всей страны и из-за рубежа. Также в конце 2022 года на федеральной территории появится центр спортивной и восстановительной медицины на площади 6 тысяч квадратных метров.Ранее сообщалось, что на территории образовательного центра "Сириус" состоялось открытие нового корпуса "Спорт", который также станет частью спортивного кластера. Также в него войдут керлинг-центр "Ледяной куб", который будет перепрофилирован в центр единоборств, и конькобежная "Адлер-Арена", реконструированная в полноразмерный 400-метровый легкоатлетический стадион-трансформер.
https://rsport.ria.ru/20210601/korpus-1735123176.html
https://realty.ria.ru/20210401/sirius-1603755529.html
https://realty.ria.ru/20210315/sirius-1601312934.html
россия
сочи
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/1a/1733947640_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_a8705774508c9eea6d46b5144b2a629a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, дмитрий чернышенко, фонд "талант и успех", владимир путин, сочи, краснодарский край, общество

На федеральной территории "Сириус" сформируют спортивный кластер

22:58 01.06.2021
 
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкГосдума приняла закон о федеральной территории "Сириус"
Госдума приняла закон о федеральной территории Сириус - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СОЧИ, 1 июн - РИА Новости. Спортивный кластер формируют на федеральной территории "Сириус", он объединит в себе почти все объекты олимпийского наследия и станет круглогодичной базой для занятий по 36 видам спорта, сообщили в пресс-службе фонда "Талант и успех" со ссылкой на заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко.
Создание кластера обсудили во вторник на расширенном совещании в образовательном центре "Сириус".
Бассейн корпуса Спорт образовательного центра Сириус в Сочи
Вчера, 16:34
Новый спортивный корпус открыли в образовательном центре "Сириус"
"По поручению президента России Владимира Путина в "Сириусе" мы формируем большой спортивный кластер, который не будет иметь аналогов в мире. Он объединит в себе почти все объекты олимпийского наследия и станет круглогодичной базой для занятий 36 видами спорта. Это и легкая атлетика, и велоспорт, триатлон, гребные виды спорта, хоккей, лыжный спорт и другие. Концепция подразумевает комплексный подход к использованию инфраструктурных объектов Олимпийских игр, что позволит сформировать равномерную и устойчивую посещаемость спортивных объектов как в летний, так и в зимний сезон", - цитируются в сообщении слова Чернышенко.
"Очевидно, что этот кластер создается не только для даже территории Краснодарского края и города Сочи - для всей страны… И по 36 различным видам спорта мы видим уже объекты, которые здесь будут круглогодично работать. Самое главное, что этот кластер спортивный будет работать для всей страны и для детей, которые проживают, прежде всего на территории (федеральная территория "Сириус" - ред.), создавая новые стандарты подготовки не только спортсменов, но специалистов, которые будут получать здесь необходимые знания, и потом с своих субъектах... на совершенно новом уровне уже готовить наших спортсменов", - сказал Чернышенко.
Поселок городского типа Сириус в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
1 апреля, 11:22
Генплан федеральной территории "Сириус" могут принять до конца 2021 года
Олимпийские объекты горного кластера Сочи - комплекс трамплинов "Русские горки" и санно-бобслейную трассу "Санки" передадут спортивному кластеру "Сириуса", который формируется на одноимённой федеральной территории, сообщили в пресс-службе фонда "Талант и успех".
"Фонд возьмет в управление комплекс трамплинов "Русские горки" и санно-бобслейную трассу "Санки". Вместе объекты позволяют развивать 6 видов спорта: бобслей, скелетон, сани, прыжки на лыжах с трамплина. Планируемые сроки передачи объектов горного кластера – до 1 августа 2022 года", - сказали в пресс-службе.
"Министр спорта доложил план передачи этих объектов … Считаю, что на территории "Сириус" должны быть сосредоточены все существующие объекты спортивной инфраструктуры и дополнены ещё новыми объектами", - сообщил
Президент РФ Владимир Путин и руководитель образовательного фонда Талант и успех Елена Шмелева во время встречи - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
15 марта, 14:37
Концертный зал на базе центра "Сириус" построят к концу 2022 года
Уточняется, что на объектах кластера смогут тренироваться не только учащиеся "Сириуса", но и воспитанники спортивных школ со всей страны и из-за рубежа. Также в конце 2022 года на федеральной территории появится центр спортивной и восстановительной медицины на площади 6 тысяч квадратных метров.
Ранее сообщалось, что на территории образовательного центра "Сириус" состоялось открытие нового корпуса "Спорт", который также станет частью спортивного кластера. Также в него войдут керлинг-центр "Ледяной куб", который будет перепрофилирован в центр единоборств, и конькобежная "Адлер-Арена", реконструированная в полноразмерный 400-метровый легкоатлетический стадион-трансформер.
 
РоссияДмитрий ЧернышенкоФонд "Талант и успех"Владимир ПутинСочиКраснодарский крайОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:27Глава Минприроды рассказал об уровне добычи и запасах золота в России
02:19Компания EY оценила действия властей Москвы во время пандемии
02:15Стало известно, кто знает о деньгах на картах лучше, чем их владельцы
01:59Названа смертельно опасная ошибка при головной боли
01:50В Бразилии снова рассмотрят вопрос об импорте "Спутника V"
01:44Израильская армия заявила о штурме сирийского объекта на Голанах
01:38Эд Ширан согласился стать лицом TikTok
01:20Климкин испугался переговоров Путина и Лукашенко по Крыму
01:16Финансист объяснил, как откладывать деньги, если их нет
00:33Сергей Шнуров представил свою новую группу
00:23Путин пообщается с руководством "Единой России" и победителями праймериз
00:13В Петербурге открывается Международный экономический форум
23:35В Конгрессе предложили восстановить санкции против "Северного потока — 2"
23:27Судан решил пересмотреть соглашение с Россией по созданию военно-морской базы ВМФ
23:26Эрдоган рассказал, какие темы хочет обсудить с Байденом на саммите НАТО
23:24В Германии не выдали S7 разрешение на выполнение двух рейсов
23:18Додон предрек массовые протесты в Молдавии
23:11Зачем злить Россию? Маневры Королевского флота испугали британцев
22:58На федеральной территории "Сириус" сформируют спортивный кластер
22:57В Белоруссии прекратят вещание три российских телеканала
Лента новостейМолния