https://ria.ru/20210601/sirius-1735172082.html

На федеральной территории "Сириус" сформируют спортивный кластер

На федеральной территории "Сириус" сформируют спортивный кластер - РИА Новости, 01.06.2021

На федеральной территории "Сириус" сформируют спортивный кластер

Спортивный кластер формируют на федеральной территории "Сириус", он объединит в себе почти все объекты олимпийского наследия и станет круглогодичной базой для... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T22:58

2021-06-01T22:58

2021-06-01T22:58

россия

дмитрий чернышенко

фонд "талант и успех"

владимир путин

сочи

краснодарский край

общество

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СОЧИ, 1 июн - РИА Новости. Спортивный кластер формируют на федеральной территории "Сириус", он объединит в себе почти все объекты олимпийского наследия и станет круглогодичной базой для занятий по 36 видам спорта, сообщили в пресс-службе фонда "Талант и успех" со ссылкой на заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко.Создание кластера обсудили во вторник на расширенном совещании в образовательном центре "Сириус"."По поручению президента России Владимира Путина в "Сириусе" мы формируем большой спортивный кластер, который не будет иметь аналогов в мире. Он объединит в себе почти все объекты олимпийского наследия и станет круглогодичной базой для занятий 36 видами спорта. Это и легкая атлетика, и велоспорт, триатлон, гребные виды спорта, хоккей, лыжный спорт и другие. Концепция подразумевает комплексный подход к использованию инфраструктурных объектов Олимпийских игр, что позволит сформировать равномерную и устойчивую посещаемость спортивных объектов как в летний, так и в зимний сезон", - цитируются в сообщении слова Чернышенко."Очевидно, что этот кластер создается не только для даже территории Краснодарского края и города Сочи - для всей страны… И по 36 различным видам спорта мы видим уже объекты, которые здесь будут круглогодично работать. Самое главное, что этот кластер спортивный будет работать для всей страны и для детей, которые проживают, прежде всего на территории (федеральная территория "Сириус" - ред.), создавая новые стандарты подготовки не только спортсменов, но специалистов, которые будут получать здесь необходимые знания, и потом с своих субъектах... на совершенно новом уровне уже готовить наших спортсменов", - сказал Чернышенко.Олимпийские объекты горного кластера Сочи - комплекс трамплинов "Русские горки" и санно-бобслейную трассу "Санки" передадут спортивному кластеру "Сириуса", который формируется на одноимённой федеральной территории, сообщили в пресс-службе фонда "Талант и успех"."Фонд возьмет в управление комплекс трамплинов "Русские горки" и санно-бобслейную трассу "Санки". Вместе объекты позволяют развивать 6 видов спорта: бобслей, скелетон, сани, прыжки на лыжах с трамплина. Планируемые сроки передачи объектов горного кластера – до 1 августа 2022 года", - сказали в пресс-службе."Министр спорта доложил план передачи этих объектов … Считаю, что на территории "Сириус" должны быть сосредоточены все существующие объекты спортивной инфраструктуры и дополнены ещё новыми объектами", - сообщилУточняется, что на объектах кластера смогут тренироваться не только учащиеся "Сириуса", но и воспитанники спортивных школ со всей страны и из-за рубежа. Также в конце 2022 года на федеральной территории появится центр спортивной и восстановительной медицины на площади 6 тысяч квадратных метров.Ранее сообщалось, что на территории образовательного центра "Сириус" состоялось открытие нового корпуса "Спорт", который также станет частью спортивного кластера. Также в него войдут керлинг-центр "Ледяной куб", который будет перепрофилирован в центр единоборств, и конькобежная "Адлер-Арена", реконструированная в полноразмерный 400-метровый легкоатлетический стадион-трансформер.

https://rsport.ria.ru/20210601/korpus-1735123176.html

https://realty.ria.ru/20210401/sirius-1603755529.html

https://realty.ria.ru/20210315/sirius-1601312934.html

россия

сочи

краснодарский край

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россия, дмитрий чернышенко, фонд "талант и успех", владимир путин, сочи, краснодарский край, общество