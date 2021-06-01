https://ria.ru/20210601/sinoptiki-1735067070.html

Синоптики рассказали, каким будет лето в России

Синоптики рассказали, каким будет лето в России - РИА Новости, 01.06.2021

Синоптики рассказали, каким будет лето в России

Температуры выше средних климатических значений, скорее всего, будут наблюдаться на севере европейской и азиатской частей России этим летом, сообщил РИА Новости РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T12:01

2021-06-01T12:01

2021-06-01T12:01

коронавирус в россии

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

сахалин

снг

оренбургская область

общество

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Температуры выше средних климатических значений, скорее всего, будут наблюдаться на севере европейской и азиатской частей России этим летом, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, ссылаясь на долгосрочный консенсусный прогноз, сделанный специалистами стран СНГ на базе Гидрометцентра."Консенсус - это когда все недовольны, но все согласны... Пришли к заключению, что нынешнее лето будет около и выше нормы. Наиболее заметная вероятность того, что температура будет выше обычных климатических значений в северной половине европейской и азиатской части России. В умеренных широтах и в европейской, азиатской части страны температура около нормы, но на положительном фоне", - сказал Вильфанд.Согласно прогнозу Гидрометцентра на июнь, средняя месячная температура воздуха на европейской территории ожидается около средних многолетних значений. Месячное количество осадков ожидается на большей части европейской территории около среднего многолетнего количества; в Астраханской и Оренбургской областях, в Дагестане, Калмыкии и Башкортостане, согласно прогнозу, осадков выпадет меньше нормы.Как уточняют синоптики, на азиатской части страны средняя месячная температура воздуха ожидается на большей части территории на 1-2 градуса выше средних многолетних значений; в Уральском федеральном округе, в Забайкальском, Хабаровском и Приморском краях, на Сахалине, юге и востоке Якутии и в Амурской области - близкой к норме.Меньше обычного осадков выпадет на арктическом побережье Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, в Томской области, а также в Туруханском районе, в Эвенкии и центральных районах Красноярского края, Иркутской области, в Бурятии, Забайкальском крае, Амурской области и на юге Якутии; на остальной территории – около нормы.

https://radiosputnik.ria.ru/20210601/pogoda-1735050068.html

https://ria.ru/20210601/moskva-1735048780.html

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коронавирус в россии, россия, роман вильфанд, гидрометцентр, сахалин, снг, оренбургская область, общество