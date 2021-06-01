Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210601/sinoptiki-1735067070.html
Синоптики рассказали, каким будет лето в России
Синоптики рассказали, каким будет лето в России - РИА Новости, 01.06.2021
Синоптики рассказали, каким будет лето в России
Температуры выше средних климатических значений, скорее всего, будут наблюдаться на севере европейской и азиатской частей России этим летом, сообщил РИА Новости РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T12:01
2021-06-01T12:01
коронавирус в россии
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
сахалин
снг
оренбургская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733793134_0:157:3362:2048_1920x0_80_0_0_1a8cdea75a354f5065110be356154b2f.jpg
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Температуры выше средних климатических значений, скорее всего, будут наблюдаться на севере европейской и азиатской частей России этим летом, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, ссылаясь на долгосрочный консенсусный прогноз, сделанный специалистами стран СНГ на базе Гидрометцентра."Консенсус - это когда все недовольны, но все согласны... Пришли к заключению, что нынешнее лето будет около и выше нормы. Наиболее заметная вероятность того, что температура будет выше обычных климатических значений в северной половине европейской и азиатской части России. В умеренных широтах и в европейской, азиатской части страны температура около нормы, но на положительном фоне", - сказал Вильфанд.Согласно прогнозу Гидрометцентра на июнь, средняя месячная температура воздуха на европейской территории ожидается около средних многолетних значений. Месячное количество осадков ожидается на большей части европейской территории около среднего многолетнего количества; в Астраханской и Оренбургской областях, в Дагестане, Калмыкии и Башкортостане, согласно прогнозу, осадков выпадет меньше нормы.Как уточняют синоптики, на азиатской части страны средняя месячная температура воздуха ожидается на большей части территории на 1-2 градуса выше средних многолетних значений; в Уральском федеральном округе, в Забайкальском, Хабаровском и Приморском краях, на Сахалине, юге и востоке Якутии и в Амурской области - близкой к норме.Меньше обычного осадков выпадет на арктическом побережье Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, в Томской области, а также в Туруханском районе, в Эвенкии и центральных районах Красноярского края, Иркутской области, в Бурятии, Забайкальском крае, Амурской области и на юге Якутии; на остальной территории – около нормы.
https://radiosputnik.ria.ru/20210601/pogoda-1735050068.html
https://ria.ru/20210601/moskva-1735048780.html
россия
сахалин
оренбургская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733793134_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_472d606c921dbe3028e9a49ff4cc2205.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, россия, роман вильфанд, гидрометцентр, сахалин, снг, оренбургская область, общество

Синоптики рассказали, каким будет лето в России

12:01 01.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПожилая женщина во время прогулки в парке
Пожилая женщина во время прогулки в парке - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Температуры выше средних климатических значений, скорее всего, будут наблюдаться на севере европейской и азиатской частей России этим летом, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, ссылаясь на долгосрочный консенсусный прогноз, сделанный специалистами стран СНГ на базе Гидрометцентра.
"Консенсус - это когда все недовольны, но все согласны... Пришли к заключению, что нынешнее лето будет около и выше нормы. Наиболее заметная вероятность того, что температура будет выше обычных климатических значений в северной половине европейской и азиатской части России. В умеренных широтах и в европейской, азиатской части страны температура около нормы, но на положительном фоне", - сказал Вильфанд.
Женщина в парке Коломенское в Москве - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
10:35В России
Москвичам рассказали, чего ждать от погоды в первый день лета
Согласно прогнозу Гидрометцентра на июнь, средняя месячная температура воздуха на европейской территории ожидается около средних многолетних значений. Месячное количество осадков ожидается на большей части европейской территории около среднего многолетнего количества; в Астраханской и Оренбургской областях, в Дагестане, Калмыкии и Башкортостане, согласно прогнозу, осадков выпадет меньше нормы.
Как уточняют синоптики, на азиатской части страны средняя месячная температура воздуха ожидается на большей части территории на 1-2 градуса выше средних многолетних значений; в Уральском федеральном округе, в Забайкальском, Хабаровском и Приморском краях, на Сахалине, юге и востоке Якутии и в Амурской области - близкой к норме.
Отдыхающие в Александровском саду в Москве - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
10:28Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Начало лета в Москве оказалось самым холодным за последние 54 года
Меньше обычного осадков выпадет на арктическом побережье Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, в Томской области, а также в Туруханском районе, в Эвенкии и центральных районах Красноярского края, Иркутской области, в Бурятии, Забайкальском крае, Амурской области и на юге Якутии; на остальной территории – около нормы.
 
Коронавирус в РоссииРоссияРоман ВильфандГидрометцентрСахалинСНГОренбургская областьОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:27Глава Минприроды рассказал об уровне добычи и запасах золота в России
02:19Компания EY оценила действия властей Москвы во время пандемии
02:15Стало известно, кто знает о деньгах на картах лучше, чем их владельцы
01:59Названа смертельно опасная ошибка при головной боли
01:50В Бразилии снова рассмотрят вопрос об импорте "Спутника V"
01:44Израильская армия заявила о штурме сирийского объекта на Голанах
01:38Эд Ширан согласился стать лицом TikTok
01:20Климкин испугался переговоров Путина и Лукашенко по Крыму
01:16Финансист объяснил, как откладывать деньги, если их нет
00:33Сергей Шнуров представил свою новую группу
00:23Путин пообщается с руководством "Единой России" и победителями праймериз
00:13В Петербурге открывается Международный экономический форум
23:35В Конгрессе предложили восстановить санкции против "Северного потока — 2"
23:27Судан решил пересмотреть соглашение с Россией по созданию военно-морской базы ВМФ
23:26Эрдоган рассказал, какие темы хочет обсудить с Байденом на саммите НАТО
23:24В Германии не выдали S7 разрешение на выполнение двух рейсов
23:18Додон предрек массовые протесты в Молдавии
23:11Зачем злить Россию? Маневры Королевского флота испугали британцев
22:58На федеральной территории "Сириус" сформируют спортивный кластер
22:57В Белоруссии прекратят вещание три российских телеканала
Лента новостейМолния