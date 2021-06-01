https://ria.ru/20210601/simptom-1735032481.html
Мясников назвал симптом смертельной болезни, который проявляется ночью
Мясников назвал симптом смертельной болезни, который проявляется ночью - РИА Новости, 01.06.2021
Мясников назвал симптом смертельной болезни, который проявляется ночью
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" заявил о смертельной опасности расслаивающейся аневризмы аорты. РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T07:08
2021-06-01T07:08
2021-06-01T10:21
александр мясников (врач)
россия
здоровье
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571838818_0:147:3118:1901_1920x0_80_0_0_e44e28d5b8580dbc7663f24124c89bcd.jpg
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" заявил о смертельной опасности расслаивающейся аневризмы аорты.По его словам, на это заболевание может указывать боль в спине в ночное время.Он привел случай из своей практики: у его пациентки в темное время суток болела спина. Вскоре женщина умерла из-за разрыва аорты. Во второй пример Мясников привел из личного опыта. В одной из программ врач подтягивался, а потом он почувствовал дискомфорт в плече.При возникновении этого симптома телеведущий призвал немедленно обратиться к специалистам, чтобы поставить диагноз и назначить лечение.Расслаивающая аневризма аорты — заболевание, при котором внутренний слой крупнейшего сосуда расслаивается под давлением крови, образуя "ложные ходы". Расслоение аорты происходит при истечении крови через разрыв во внутреннем слое артерии.
https://ria.ru/20210211/smert-1596924699.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571838818_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_c71e25f386b645a875c9f17a9f711d73.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр мясников (врач), россия, здоровье, общество
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости.
Врач и телеведущий Александр Мясников
в эфире телеканала "Россия 1
" заявил о смертельной опасности расслаивающейся аневризмы аорты.
По его словам, на это заболевание может указывать боль в спине в ночное время.
"Еще Гиппократ говорил: когда спина не проходит ночью, это может быть плохим прогностическим признаком", — пояснил медик.
Он привел случай из своей практики: у его пациентки в темное время суток болела спина. Вскоре женщина умерла из-за разрыва аорты. Во второй пример Мясников привел из личного опыта. В одной из программ врач подтягивался, а потом он почувствовал дискомфорт в плече.
"И я на передаче говорю: "Вот вы знаете, всякое бывает, у меня никогда не болела, а сейчас болит спина". Вот у меня спазм, потому что давишь — больно. Но промолчал, что ночью болит. <…> А на следующий день у меня высыпал герпес", — рассказал медик.
При возникновении этого симптома телеведущий призвал немедленно обратиться к специалистам, чтобы поставить диагноз и назначить лечение.
Расслаивающая аневризма аорты — заболевание, при котором внутренний слой крупнейшего сосуда расслаивается под давлением крови, образуя "ложные ходы". Расслоение аорты происходит при истечении крови через разрыв во внутреннем слое артерии.