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Мясников назвал симптом смертельной болезни, который проявляется ночью
Мясников назвал симптом смертельной болезни, который проявляется ночью - РИА Новости, 01.06.2021
Мясников назвал симптом смертельной болезни, который проявляется ночью
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" заявил о смертельной опасности расслаивающейся аневризмы аорты. РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T07:08
2021-06-01T10:21
александр мясников (врач)
россия
здоровье
общество
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" заявил о смертельной опасности расслаивающейся аневризмы аорты.По его словам, на это заболевание может указывать боль в спине в ночное время.Он привел случай из своей практики: у его пациентки в темное время суток болела спина. Вскоре женщина умерла из-за разрыва аорты. Во второй пример Мясников привел из личного опыта. В одной из программ врач подтягивался, а потом он почувствовал дискомфорт в плече.При возникновении этого симптома телеведущий призвал немедленно обратиться к специалистам, чтобы поставить диагноз и назначить лечение.Расслаивающая аневризма аорты — заболевание, при котором внутренний слой крупнейшего сосуда расслаивается под давлением крови, образуя "ложные ходы". Расслоение аорты происходит при истечении крови через разрыв во внутреннем слое артерии.
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александр мясников (врач), россия, здоровье, общество

Мясников назвал симптом смертельной болезни, который проявляется ночью

07:08 01.06.2021 (обновлено: 10:21 01.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" заявил о смертельной опасности расслаивающейся аневризмы аорты.
По его словам, на это заболевание может указывать боль в спине в ночное время.

"Еще Гиппократ говорил: когда спина не проходит ночью, это может быть плохим прогностическим признаком", — пояснил медик.

Он привел случай из своей практики: у его пациентки в темное время суток болела спина. Вскоре женщина умерла из-за разрыва аорты. Во второй пример Мясников привел из личного опыта. В одной из программ врач подтягивался, а потом он почувствовал дискомфорт в плече.

"И я на передаче говорю: "Вот вы знаете, всякое бывает, у меня никогда не болела, а сейчас болит спина". Вот у меня спазм, потому что давишь — больно. Но промолчал, что ночью болит. <…> А на следующий день у меня высыпал герпес", — рассказал медик.

При возникновении этого симптома телеведущий призвал немедленно обратиться к специалистам, чтобы поставить диагноз и назначить лечение.
Расслаивающая аневризма аорты — заболевание, при котором внутренний слой крупнейшего сосуда расслаивается под давлением крови, образуя "ложные ходы". Расслоение аорты происходит при истечении крови через разрыв во внутреннем слое артерии.
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