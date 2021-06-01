https://ria.ru/20210601/simptom-1735032481.html

Мясников назвал симптом смертельной болезни, который проявляется ночью

Мясников назвал симптом смертельной болезни, который проявляется ночью - РИА Новости, 01.06.2021

Мясников назвал симптом смертельной болезни, который проявляется ночью

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" заявил о смертельной опасности расслаивающейся аневризмы аорты. РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T07:08

2021-06-01T07:08

2021-06-01T10:21

александр мясников (врач)

россия

здоровье

общество

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" заявил о смертельной опасности расслаивающейся аневризмы аорты.По его словам, на это заболевание может указывать боль в спине в ночное время.Он привел случай из своей практики: у его пациентки в темное время суток болела спина. Вскоре женщина умерла из-за разрыва аорты. Во второй пример Мясников привел из личного опыта. В одной из программ врач подтягивался, а потом он почувствовал дискомфорт в плече.При возникновении этого симптома телеведущий призвал немедленно обратиться к специалистам, чтобы поставить диагноз и назначить лечение.Расслаивающая аневризма аорты — заболевание, при котором внутренний слой крупнейшего сосуда расслаивается под давлением крови, образуя "ложные ходы". Расслоение аорты происходит при истечении крови через разрыв во внутреннем слое артерии.

https://ria.ru/20210211/smert-1596924699.html

россия

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2021

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александр мясников (врач), россия, здоровье, общество