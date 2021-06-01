https://ria.ru/20210601/sim-1735026488.html

В России вступает в силу запрет на продажу sim-карт вне салонов связи

В России вступает в силу запрет на продажу sim-карт вне салонов связи - РИА Новости, 01.06.2021

В России вступает в силу запрет на продажу sim-карт вне салонов связи

Запрет на продажу sim-карт в нестационарных торговых объектах вступает в силу в РФ, соответствующий закон ранее подписал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T01:14

2021-06-01T01:14

2021-06-01T01:14

россия

общество

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Запрет на продажу sim-карт в нестационарных торговых объектах вступает в силу в РФ, соответствующий закон ранее подписал президент РФ Владимир Путин.Исключение составляют случаи заключения оператором связи или уполномоченным им лицом договоров об оказании услуг связи в передвижных пунктах обслуживания абонентов, которые специально оборудованы для этого и требования к которым устанавливаются федеральным ведомством в области связи.Кроме того, разрешается заключение договоров на услуги связи в интернете. При дистанционном заключении договоров об оказании услуг связи с использованием простой электронной подписи физлица идентифицируются с использованием ЕСИА и единой биометрической системы.Оператор связи или уполномоченное им лицо для заключения договоров об оказании услуг связи должен использовать помещения либо части помещений, находящиеся в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или аренде. Разрешается также использовать оборудованные торговые места в стационарных торговых объектах и в зонах, предназначенных для осуществления торговой деятельности, а также торговые объекты, имеющие торговые залы, рассчитанные на одно или несколько рабочих мест.

https://ria.ru/20210512/zakonoproekt-1732049166.html

https://ria.ru/20200920/simka-1577500678.html

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