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В России вступает в силу запрет на продажу sim-карт вне салонов связи
В России вступает в силу запрет на продажу sim-карт вне салонов связи - РИА Новости, 01.06.2021
В России вступает в силу запрет на продажу sim-карт вне салонов связи
Запрет на продажу sim-карт в нестационарных торговых объектах вступает в силу в РФ, соответствующий закон ранее подписал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T01:14
2021-06-01T01:14
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общество
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Запрет на продажу sim-карт в нестационарных торговых объектах вступает в силу в РФ, соответствующий закон ранее подписал президент РФ Владимир Путин.Исключение составляют случаи заключения оператором связи или уполномоченным им лицом договоров об оказании услуг связи в передвижных пунктах обслуживания абонентов, которые специально оборудованы для этого и требования к которым устанавливаются федеральным ведомством в области связи.Кроме того, разрешается заключение договоров на услуги связи в интернете. При дистанционном заключении договоров об оказании услуг связи с использованием простой электронной подписи физлица идентифицируются с использованием ЕСИА и единой биометрической системы.Оператор связи или уполномоченное им лицо для заключения договоров об оказании услуг связи должен использовать помещения либо части помещений, находящиеся в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или аренде. Разрешается также использовать оборудованные торговые места в стационарных торговых объектах и в зонах, предназначенных для осуществления торговой деятельности, а также торговые объекты, имеющие торговые залы, рассчитанные на одно или несколько рабочих мест.
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россия, общество

В России вступает в силу запрет на продажу sim-карт вне салонов связи

01:14 01.06.2021
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкSIM-карта
SIM-карта - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Запрет на продажу sim-карт в нестационарных торговых объектах вступает в силу в РФ, соответствующий закон ранее подписал президент РФ Владимир Путин.
Исключение составляют случаи заключения оператором связи или уполномоченным им лицом договоров об оказании услуг связи в передвижных пунктах обслуживания абонентов, которые специально оборудованы для этого и требования к которым устанавливаются федеральным ведомством в области связи.
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Кроме того, разрешается заключение договоров на услуги связи в интернете. При дистанционном заключении договоров об оказании услуг связи с использованием простой электронной подписи физлица идентифицируются с использованием ЕСИА и единой биометрической системы.
Оператор связи или уполномоченное им лицо для заключения договоров об оказании услуг связи должен использовать помещения либо части помещений, находящиеся в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или аренде. Разрешается также использовать оборудованные торговые места в стационарных торговых объектах и в зонах, предназначенных для осуществления торговой деятельности, а также торговые объекты, имеющие торговые залы, рассчитанные на одно или несколько рабочих мест.
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