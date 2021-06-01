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В СФ предложили штрафовать за уравнивание роли СССР и фашистской Германии
В СФ предложили штрафовать за уравнивание роли СССР и фашистской Германии - РИА Новости, 01.06.2021
В СФ предложили штрафовать за уравнивание роли СССР и фашистской Германии
За отождествление роли СССР и фашисткой Германии необходимо ввести такую административную ответственность, как штраф до 50 тысяч рублей и запрет занимать... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T16:29
2021-06-01T16:29
ольга ковитиди
вторая мировая война (1939-1945)
совет федерации рф
госдума рф
германия
ссср
общество
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. За отождествление роли СССР и фашисткой Германии необходимо ввести такую административную ответственность, как штраф до 50 тысяч рублей и запрет занимать муниципальную или гражданскую службу, считает член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ольга Ковитиди.Госдума на минувшей неделе приняла в I чтении проект о запрете публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне.Также она предложила за это отождествление действий СССР и фашисткой Германии расширить перечень ограничений положением о невозможности принятия или нахождения на муниципальной, а также гражданской службе лица, совершившего правонарушение."Факт совершения лицом, претендующим на замещение должности муниципального или государственного служащего либо находящимся на этой должности, рассматриваемых действий по героизации нацизма свидетельствует о несоответствии лица предъявляемым требованиям к столь важным должностям, обеспечивающим стабильное и результативное функционирование органов государственной власти и органов местного самоуправления", - заявила Ковитиди.
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ольга ковитиди, вторая мировая война (1939-1945), совет федерации рф, госдума рф, германия, ссср, общество

В СФ предложили штрафовать за уравнивание роли СССР и фашистской Германии

16:29 01.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. За отождествление роли СССР и фашисткой Германии необходимо ввести такую административную ответственность, как штраф до 50 тысяч рублей и запрет занимать муниципальную или гражданскую службу, считает член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ольга Ковитиди.
Госдума на минувшей неделе приняла в I чтении проект о запрете публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне.

"За совершение правонарушения предлагаем установить следующие виды административного наказания: наложение штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей, на должностных лиц - от одной тысячи до четырех тысяч рублей, на юридических лиц - от 10 тысяч до 50 тысяч рублей", - сказала она на заседании комиссии Совета Федерации по информационной политике.

Также она предложила за это отождествление действий СССР и фашисткой Германии расширить перечень ограничений положением о невозможности принятия или нахождения на муниципальной, а также гражданской службе лица, совершившего правонарушение.
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"Факт совершения лицом, претендующим на замещение должности муниципального или государственного служащего либо находящимся на этой должности, рассматриваемых действий по героизации нацизма свидетельствует о несоответствии лица предъявляемым требованиям к столь важным должностям, обеспечивающим стабильное и результативное функционирование органов государственной власти и органов местного самоуправления", - заявила Ковитиди.
 
Ольга КовитидиВторая мировая война (1939-1945)Совет Федерации РФГосдума РФГерманияСССРОбщество
 
 
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