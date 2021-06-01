В СФ предложили штрафовать за уравнивание роли СССР и фашистской Германии
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. За отождествление роли СССР и фашисткой Германии необходимо ввести такую административную ответственность, как штраф до 50 тысяч рублей и запрет занимать муниципальную или гражданскую службу, считает член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ольга Ковитиди.
Госдума на минувшей неделе приняла в I чтении проект о запрете публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне.
"За совершение правонарушения предлагаем установить следующие виды административного наказания: наложение штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей, на должностных лиц - от одной тысячи до четырех тысяч рублей, на юридических лиц - от 10 тысяч до 50 тысяч рублей", - сказала она на заседании комиссии Совета Федерации по информационной политике.
Также она предложила за это отождествление действий СССР и фашисткой Германии расширить перечень ограничений положением о невозможности принятия или нахождения на муниципальной, а также гражданской службе лица, совершившего правонарушение.
"Факт совершения лицом, претендующим на замещение должности муниципального или государственного служащего либо находящимся на этой должности, рассматриваемых действий по героизации нацизма свидетельствует о несоответствии лица предъявляемым требованиям к столь важным должностям, обеспечивающим стабильное и результативное функционирование органов государственной власти и органов местного самоуправления", - заявила Ковитиди.