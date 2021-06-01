https://ria.ru/20210601/shtrafy-1735121577.html

В СФ предложили штрафовать за уравнивание роли СССР и фашистской Германии

В СФ предложили штрафовать за уравнивание роли СССР и фашистской Германии - РИА Новости, 01.06.2021

В СФ предложили штрафовать за уравнивание роли СССР и фашистской Германии

За отождествление роли СССР и фашисткой Германии необходимо ввести такую административную ответственность, как штраф до 50 тысяч рублей и запрет занимать... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T16:29

2021-06-01T16:29

2021-06-01T16:29

ольга ковитиди

вторая мировая война (1939-1945)

совет федерации рф

госдума рф

германия

ссср

общество

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. За отождествление роли СССР и фашисткой Германии необходимо ввести такую административную ответственность, как штраф до 50 тысяч рублей и запрет занимать муниципальную или гражданскую службу, считает член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ольга Ковитиди.Госдума на минувшей неделе приняла в I чтении проект о запрете публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне.Также она предложила за это отождествление действий СССР и фашисткой Германии расширить перечень ограничений положением о невозможности принятия или нахождения на муниципальной, а также гражданской службе лица, совершившего правонарушение."Факт совершения лицом, претендующим на замещение должности муниципального или государственного служащего либо находящимся на этой должности, рассматриваемых действий по героизации нацизма свидетельствует о несоответствии лица предъявляемым требованиям к столь важным должностям, обеспечивающим стабильное и результативное функционирование органов государственной власти и органов местного самоуправления", - заявила Ковитиди.

https://ria.ru/20210509/mify-1731590698.html

германия

ссср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга ковитиди, вторая мировая война (1939-1945), совет федерации рф, госдума рф, германия, ссср, общество