https://ria.ru/20210601/shtraf-1735026795.html

Автоюрист оценил возможность штрафов за "зимнюю" резину

Автоюрист оценил возможность штрафов за "зимнюю" резину - РИА Новости, 01.06.2021

Автоюрист оценил возможность штрафов за "зимнюю" резину

В ближайшее время, в том числе с 1 июня 2021 года, россияне не столкнутся с новыми штрафами из-за того, что не поменяли зимнюю резину на летнюю,... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T01:19

2021-06-01T01:19

2021-06-01T01:19

авто

общество

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В ближайшее время, в том числе с 1 июня 2021 года, россияне не столкнутся с новыми штрафами из-за того, что не поменяли зимнюю резину на летнюю, законодательство таких изменений не предусматривает, заявил РИА Новости автоюрист, адвокат Максим Сыров из коллегии "Грибаков, Поляк и партнеры".Ранее ряд СМИ сообщали, что уже с 1 июня 2021 года россиян начнут штрафовать на 500 рублей за использование шипованной резины летом.Он отметил, что данная статья отсылает к Правилам дорожного движения, и там сейчас в списке неисправностей есть следующие: маленький протектор, нарушение герметичности шин, нарушение болтов, но не зимняя или летняя резина."На данный момент, 1 июня, то, что в новостях везде рассказывают - нет таких изменений, которые бы вступали в законную силу", - подчеркнул юрист.

https://ria.ru/20210528/shtrafy-1734637858.html

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авто, общество