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Автоюрист оценил возможность штрафов за "зимнюю" резину
Автоюрист оценил возможность штрафов за "зимнюю" резину - РИА Новости, 01.06.2021
Автоюрист оценил возможность штрафов за "зимнюю" резину
В ближайшее время, в том числе с 1 июня 2021 года, россияне не столкнутся с новыми штрафами из-за того, что не поменяли зимнюю резину на летнюю,... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T01:19
2021-06-01T01:19
авто
общество
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В ближайшее время, в том числе с 1 июня 2021 года, россияне не столкнутся с новыми штрафами из-за того, что не поменяли зимнюю резину на летнюю, законодательство таких изменений не предусматривает, заявил РИА Новости автоюрист, адвокат Максим Сыров из коллегии "Грибаков, Поляк и партнеры".Ранее ряд СМИ сообщали, что уже с 1 июня 2021 года россиян начнут штрафовать на 500 рублей за использование шипованной резины летом.Он отметил, что данная статья отсылает к Правилам дорожного движения, и там сейчас в списке неисправностей есть следующие: маленький протектор, нарушение герметичности шин, нарушение болтов, но не зимняя или летняя резина."На данный момент, 1 июня, то, что в новостях везде рассказывают - нет таких изменений, которые бы вступали в законную силу", - подчеркнул юрист.
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авто, общество

Автоюрист оценил возможность штрафов за "зимнюю" резину

01:19 01.06.2021
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкРабота шиномонтажной мастерской
Работа шиномонтажной мастерской - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В ближайшее время, в том числе с 1 июня 2021 года, россияне не столкнутся с новыми штрафами из-за того, что не поменяли зимнюю резину на летнюю, законодательство таких изменений не предусматривает, заявил РИА Новости автоюрист, адвокат Максим Сыров из коллегии "Грибаков, Поляк и партнеры".
Ранее ряд СМИ сообщали, что уже с 1 июня 2021 года россиян начнут штрафовать на 500 рублей за использование шипованной резины летом.
"В статье 12.5 КоАП ("Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий") никаких ближайших изменений не планируется. Они были запланированы, обсуждались в ноябре прошлого года активно, но пока, чтобы что-то в ближайшее время принималось - нет такого", - успокоил Сыров.
Он отметил, что данная статья отсылает к Правилам дорожного движения, и там сейчас в списке неисправностей есть следующие: маленький протектор, нарушение герметичности шин, нарушение болтов, но не зимняя или летняя резина.
"На данный момент, 1 июня, то, что в новостях везде рассказывают - нет таких изменений, которые бы вступали в законную силу", - подчеркнул юрист.
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