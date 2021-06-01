https://ria.ru/20210601/shestun-1735116118.html

Против жены экс-главы Серпуховского района Шестуна завели уголовное дело

Против жены экс-главы Серпуховского района Шестуна завели уголовное дело - РИА Новости, 01.06.2021

Против жены экс-главы Серпуховского района Шестуна завели уголовное дело

Юлия Шестун, жена осужденного за коррупцию экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, сообщила РИА Новости, что она и ее отец Николай... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T16:10

2021-06-01T16:10

2021-06-01T19:26

россия

александр шестун

московский областной суд

тверская область

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Юлия Шестун, жена осужденного за коррупцию экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, сообщила РИА Новости, что она и ее отец Николай Алексеев стали фигурантами уголовного дела.Собеседница агентства уточнила, что дело возбудила Служба судебных приставов по статье "Незаконные действия с имуществом, подвергнутым описи или аресту либо подлежащим конфискации".Речь, по ее словам, идет об автомобилях, "титульными владельцами которых являлись я (Юлия Шестун. — Прим. ред.) и тесть Александра Вячеславовича, но изъятых летом 2019 года по решению Красногорского суда Московской области как имущество Александра Шестуна".По этой статье может грозить наказание до двух лет лишения свободы. Комментарием следствия РИА Новости пока не располагает.В декабре 2020 года Подольский городской суд Подмосковья приговорил Александра Шестуна к 15 годам колонии строгого режима со штрафом 49 миллионов рублей по делу о коррупции с многомиллиардным ущербом.

https://ria.ru/20210525/shestun-1733875731.html

https://ria.ru/20201228/shestun-1591228657.html

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2021

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россия, александр шестун, московский областной суд, тверская область, московская область (подмосковье), происшествия