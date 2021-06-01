Против жены экс-главы Серпуховского района Шестуна завели уголовное дело
16:10 01.06.2021 (обновлено: 19:26 01.06.2021)
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСупруга бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна Юлия в здании Басманного суда
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Юлия Шестун, жена осужденного за коррупцию экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, сообщила РИА Новости, что она и ее отец Николай Алексеев стали фигурантами уголовного дела.
Собеседница агентства уточнила, что дело возбудила Служба судебных приставов по статье "Незаконные действия с имуществом, подвергнутым описи или аресту либо подлежащим конфискации".
Речь, по ее словам, идет об автомобилях, "титульными владельцами которых являлись я (Юлия Шестун. — Прим. ред.) и тесть Александра Вячеславовича, но изъятых летом 2019 года по решению Красногорского суда Московской области как имущество Александра Шестуна".
"Это уголовное преследование считаю незаконным, так как я и мой отец не являемся даже субъектами данной статьи", — добавила собеседница агентства.
По этой статье может грозить наказание до двух лет лишения свободы. Комментарием следствия РИА Новости пока не располагает.
В декабре 2020 года Подольский городской суд Подмосковья приговорил Александра Шестуна к 15 годам колонии строгого режима со штрафом 49 миллионов рублей по делу о коррупции с многомиллиардным ущербом.
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