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Путин назвал многодетные семьи основой будущего России
Путин назвал многодетные семьи основой будущего России - РИА Новости, 01.06.2021
Путин назвал многодетные семьи основой будущего России
Многодетные семьи - это основа будущего России, продолжение тысячелетней истории страны, нации и единого народа, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T14:22
2021-06-01T14:22
2021-06-01T14:22
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Многодетные семьи - это основа будущего России, продолжение тысячелетней истории страны, нации и единого народа, заявил президент РФ Владимир Путин."Своим примером вы вдохновляете других. Я уверен, многие молодые люди, глядя на вас, мечтают о том, чтобы и в их семье было много детей. Среди моих близких друзей тоже есть такие семьи, это по-настоящему прекрасно, потому что семья, в которой много детей – это основа будущего России. Это продолжение нашей тысячелетней истории как страны, как нации, как единого народа", - сказал Путин во время онлайн-встречи с семьями, награжденными орденом "Родительская слава".Накануне уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова на встрече с Путиным сообщила, что число многодетных семей и число детей в них выросло, "и сейчас почти одна пятая детей в России воспитывается в многодетных семьях".
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россия, владимир путин, общество
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости.
Многодетные семьи - это основа будущего России
, продолжение тысячелетней истории страны, нации и единого народа, заявил президент РФ Владимир Путин
.
"Своим примером вы вдохновляете других. Я уверен, многие молодые люди, глядя на вас, мечтают о том, чтобы и в их семье было много детей. Среди моих близких друзей тоже есть такие семьи, это по-настоящему прекрасно, потому что семья, в которой много детей – это основа будущего России. Это продолжение нашей тысячелетней истории как страны, как нации, как единого народа", - сказал Путин во время онлайн-встречи с семьями, награжденными орденом "Родительская слава".
Накануне уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова на встрече с Путиным сообщила, что число многодетных семей и число детей в них выросло, "и сейчас почти одна пятая детей в России воспитывается в многодетных семьях".