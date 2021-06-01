https://ria.ru/20210601/sberbank-1735112983.html

Сбербанк описал схему работы типичного мошеннического колл-центра

Сбербанк описал схему работы типичного мошеннического колл-центра - РИА Новости, 01.06.2021

Сбербанк описал схему работы типичного мошеннического колл-центра

Сотрудники типичного мошеннического колл-центра совершают от 3 до 7 тысяч звонков в сутки, а в месяц такая организация может заработать около 1 миллиона... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T15:53

2021-06-01T15:53

2021-06-01T17:32

россия

станислав кузнецов

сбербанк россии

технологии

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Сотрудники типичного мошеннического колл-центра совершают от 3 до 7 тысяч звонков в сутки, а в месяц такая организация может заработать около 1 миллиона долларов, следует из презентации зампреда правления Сбербанка Станислава Кузнецова, которую он представил в ходе выступления в Санкт-Петербургском горном университете.Также, согласно материалам, зарплата одного сотрудника такого колл-центра в неделю составляет от 70 до 3 тысяч долларов, а в одной смене работает около 20 специалистов. При этом в половине случаев дозвониться мошенникам все-таки не удается, а срабатывает примерно 1% звонков.Телефонное мошенничество зампред Сбербанка назвал угрозой номер один в сфере клиентской безопасности. По данным из презентации, количество мошеннических звонков гражданам в 2020 году превысило 15 миллионов, а сам Сбербанк в прошлом году получил 3,7 миллиона жалоб на мошенничество. Всего в прошлом году в России телефонное мошенничество выросло на 72%."Я, пожалуй, впервые после некоего анализа могу сказать, что клиенты "Сбера" сегодня больше защищены, и мы за последние полтора месяца зафиксировали резкое снижение телефонного мошенничества в адрес клиентов "Сбера" - до 30%", - в то же время отметил зампред правления Сбербанка.

https://ria.ru/20210531/moshenniki-1734856522.html

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россия, станислав кузнецов, сбербанк россии, технологии