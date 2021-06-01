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Сбербанк описал схему работы типичного мошеннического колл-центра
Сбербанк описал схему работы типичного мошеннического колл-центра - РИА Новости, 01.06.2021
Сбербанк описал схему работы типичного мошеннического колл-центра
Сотрудники типичного мошеннического колл-центра совершают от 3 до 7 тысяч звонков в сутки, а в месяц такая организация может заработать около 1 миллиона... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T15:53
2021-06-01T17:32
россия
станислав кузнецов
сбербанк россии
технологии
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Сотрудники типичного мошеннического колл-центра совершают от 3 до 7 тысяч звонков в сутки, а в месяц такая организация может заработать около 1 миллиона долларов, следует из презентации зампреда правления Сбербанка Станислава Кузнецова, которую он представил в ходе выступления в Санкт-Петербургском горном университете.Также, согласно материалам, зарплата одного сотрудника такого колл-центра в неделю составляет от 70 до 3 тысяч долларов, а в одной смене работает около 20 специалистов. При этом в половине случаев дозвониться мошенникам все-таки не удается, а срабатывает примерно 1% звонков.Телефонное мошенничество зампред Сбербанка назвал угрозой номер один в сфере клиентской безопасности. По данным из презентации, количество мошеннических звонков гражданам в 2020 году превысило 15 миллионов, а сам Сбербанк в прошлом году получил 3,7 миллиона жалоб на мошенничество. Всего в прошлом году в России телефонное мошенничество выросло на 72%."Я, пожалуй, впервые после некоего анализа могу сказать, что клиенты "Сбера" сегодня больше защищены, и мы за последние полтора месяца зафиксировали резкое снижение телефонного мошенничества в адрес клиентов "Сбера" - до 30%", - в то же время отметил зампред правления Сбербанка.
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россия, станислав кузнецов, сбербанк россии, технологии

Сбербанк описал схему работы типичного мошеннического колл-центра

15:53 01.06.2021 (обновлено: 17:32 01.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловХакерская атака
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Сотрудники типичного мошеннического колл-центра совершают от 3 до 7 тысяч звонков в сутки, а в месяц такая организация может заработать около 1 миллиона долларов, следует из презентации зампреда правления Сбербанка Станислава Кузнецова, которую он представил в ходе выступления в Санкт-Петербургском горном университете.
Также, согласно материалам, зарплата одного сотрудника такого колл-центра в неделю составляет от 70 до 3 тысяч долларов, а в одной смене работает около 20 специалистов. При этом в половине случаев дозвониться мошенникам все-таки не удается, а срабатывает примерно 1% звонков.
Мужчина со смартфоном - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
Вчера, 03:18
Мошенники стали обманывать россиян при "приеме на работу"
Телефонное мошенничество зампред Сбербанка назвал угрозой номер один в сфере клиентской безопасности. По данным из презентации, количество мошеннических звонков гражданам в 2020 году превысило 15 миллионов, а сам Сбербанк в прошлом году получил 3,7 миллиона жалоб на мошенничество. Всего в прошлом году в России телефонное мошенничество выросло на 72%.
"Я, пожалуй, впервые после некоего анализа могу сказать, что клиенты "Сбера" сегодня больше защищены, и мы за последние полтора месяца зафиксировали резкое снижение телефонного мошенничества в адрес клиентов "Сбера" - до 30%", - в то же время отметил зампред правления Сбербанка.
 
РоссияСтанислав КузнецовСбербанк РоссииТехнологии
 
 
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