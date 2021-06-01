Посольство России планирует новую встречу с Сапегой
МИНСК, 1 июн – РИА Новости. Посольство России рассчитывает на новую встречу консула с задержанной в аэропорту Минска россиянкой Софьей Сапегой, ждёт от белорусской стороны "технической" возможности, сообщил РИА Новости во вторник пресс-атташе российской дипмиссии в Минске Алексей Маскалев.
"У нас имеется многократное разрешение на ее (Сапеги – ред.) посещение. Ждем от белорусской стороны, назовем это, "технической" возможности на повторную встречу с ней. Думаю, это произойдет в самое ближайшее время", - сказал Маскалев.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.
Вместе с Протасевичем была задержана Сапега. По информации российского МИД, она подозревается в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями уголовного кодекса Белоруссии. Срок содержания Сапеги продлен на два месяца.
Ранее в эфире государственного телеканала СТВ было показано видео, на котором Сапега призналась, что является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", который публикует личные данные силовиков. По данным МВД республики, этот канал и его "дочки" в регионах признаны в Белоруссии экстремистскими.
Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, требуют освободить Протасевича и Сапегу.