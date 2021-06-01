Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210601/sapega-1735149188.html
Посольство России планирует новую встречу с Сапегой
Посольство России планирует новую встречу с Сапегой - РИА Новости, 01.06.2021
Посольство России планирует новую встречу с Сапегой
Посольство России рассчитывает на новую встречу консула с задержанной в аэропорту Минска россиянкой Софьей Сапегой, ждёт от белорусской стороны "технической"... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T18:43
2021-06-01T18:43
софия сапега
задержание основателя telegram-канала nexta
россия
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/1a/1733976873_0:0:1239:697_1920x0_80_0_0_19e4c1c1cc354e24ba44133707951403.jpg
МИНСК, 1 июн – РИА Новости. Посольство России рассчитывает на новую встречу консула с задержанной в аэропорту Минска россиянкой Софьей Сапегой, ждёт от белорусской стороны "технической" возможности, сообщил РИА Новости во вторник пресс-атташе российской дипмиссии в Минске Алексей Маскалев.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Вместе с Протасевичем была задержана Сапега. По информации российского МИД, она подозревается в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями уголовного кодекса Белоруссии. Срок содержания Сапеги продлен на два месяца.Ранее в эфире государственного телеканала СТВ было показано видео, на котором Сапега призналась, что является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", который публикует личные данные силовиков. По данным МВД республики, этот канал и его "дочки" в регионах признаны в Белоруссии экстремистскими.Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, требуют освободить Протасевича и Сапегу.
https://ria.ru/20210601/sapega-1735052343.html
https://ria.ru/20210601/sapega-1735137043.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/1a/1733923330_0:292:1175:1173_1920x0_80_0_0_7d0b53994b649f3e9fc5867b5d5ed46f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
софия сапега, задержание основателя telegram-канала nexta, россия, белоруссия, в мире

Посольство России планирует новую встречу с Сапегой

18:43 01.06.2021
 
© REUTERS / Telegram Channel "Zheltye Slivy"София Сапега
София Сапега - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© REUTERS / Telegram Channel "Zheltye Slivy"
Читать ria.ru в
МИНСК, 1 июн – РИА Новости. Посольство России рассчитывает на новую встречу консула с задержанной в аэропорту Минска россиянкой Софьей Сапегой, ждёт от белорусской стороны "технической" возможности, сообщил РИА Новости во вторник пресс-атташе российской дипмиссии в Минске Алексей Маскалев.

"У нас имеется многократное разрешение на ее (Сапеги – ред.) посещение. Ждем от белорусской стороны, назовем это, "технической" возможности на повторную встречу с ней. Думаю, это произойдет в самое ближайшее время", - сказал Маскалев.

София Сапега - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
10:45
Посол в Минске рассказал о состоянии задержанной россиянки
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.
Вместе с Протасевичем была задержана Сапега. По информации российского МИД, она подозревается в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями уголовного кодекса Белоруссии. Срок содержания Сапеги продлен на два месяца.
Ранее в эфире государственного телеканала СТВ было показано видео, на котором Сапега призналась, что является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", который публикует личные данные силовиков. По данным МВД республики, этот канал и его "дочки" в регионах признаны в Белоруссии экстремистскими.
Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, требуют освободить Протасевича и Сапегу.
София Сапега - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
17:36
В Белоруссии прошли следственные действия с участием Сапеги
 
София СапегаЗадержание основателя Telegram-канала NextaРоссияБелоруссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:27Глава Минприроды рассказал об уровне добычи и запасах золота в России
02:19Компания EY оценила действия властей Москвы во время пандемии
02:15Стало известно, кто знает о деньгах на картах лучше, чем их владельцы
01:59Названа смертельно опасная ошибка при головной боли
01:50В Бразилии снова рассмотрят вопрос об импорте "Спутника V"
01:44Израильская армия заявила о штурме сирийского объекта на Голанах
01:38Эд Ширан согласился стать лицом TikTok
01:20Климкин испугался переговоров Путина и Лукашенко по Крыму
01:16Финансист объяснил, как откладывать деньги, если их нет
00:33Сергей Шнуров представил свою новую группу
00:23Путин пообщается с руководством "Единой России" и победителями праймериз
00:13В Петербурге открывается Международный экономический форум
23:35В Конгрессе предложили восстановить санкции против "Северного потока — 2"
23:27Судан решил пересмотреть соглашение с Россией по созданию военно-морской базы ВМФ
23:26Эрдоган рассказал, какие темы хочет обсудить с Байденом на саммите НАТО
23:24В Германии не выдали S7 разрешение на выполнение двух рейсов
23:18Додон предрек массовые протесты в Молдавии
23:11Зачем злить Россию? Маневры Королевского флота испугали британцев
22:58На федеральной территории "Сириус" сформируют спортивный кластер
22:57В Белоруссии прекратят вещание три российских телеканала
Лента новостейМолния