https://ria.ru/20210601/sapega-1735137043.html

В Белоруссии прошли следственные действия с участием Сапеги

В Белоруссии прошли следственные действия с участием Сапеги - РИА Новости, 01.06.2021

В Белоруссии прошли следственные действия с участием Сапеги

Один из адвокатов арестованной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги Александр Филанович заявил РИА Новости, что следственные действия с ее участием во вторник... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T17:36

2021-06-01T17:36

2021-06-01T17:52

задержание основателя telegram-канала nexta

ryanair

белоруссия

вильнюс

афины

в мире

софия сапега

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МИНСК, 1 июн – РИА Новости. Один из адвокатов арестованной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги Александр Филанович заявил РИА Новости, что следственные действия с ее участием во вторник состоялись, но подробностей не раскрыл из-за подписки о неразглашении.В понедельник Филанович заявил, что после обеда Сапеге может быть предъявлено обвинение. Однако этого не произошло, следственные действия продолжились во второй половине дня вторника."Следственные действия с участием Софьи состоялись. В связи с подпиской о неразглашении комментариев и подробностей относительно того, какие действия были и что там происходило, не будет", - сказал адвокат.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Вместе с Протасевичем была задержана Сапега. По информации российского МИД, она подозревается в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями уголовного кодекса Белоруссии. Срок содержания Сапеги продлен на два месяца.Ранее в эфире государственного телеканала СТВ было показано видео, на котором Сапега призналась, что является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", который публикует личные данные силовиков. По данным МВД республики, этот канал и его "дочки" в регионах признаны в Белоруссии экстремистскими.Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, требуют освободить Протасевича и Сапегу.

https://ria.ru/20210601/sanktsii-1734998692.html

https://ria.ru/20210529/zapad-1734644604.html

белоруссия

вильнюс

афины

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задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, белоруссия, вильнюс, афины, в мире, софия сапега