https://ria.ru/20210601/sapega-1735137043.html
В Белоруссии прошли следственные действия с участием Сапеги
В Белоруссии прошли следственные действия с участием Сапеги - РИА Новости, 01.06.2021
В Белоруссии прошли следственные действия с участием Сапеги
Один из адвокатов арестованной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги Александр Филанович заявил РИА Новости, что следственные действия с ее участием во вторник... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T17:36
2021-06-01T17:36
2021-06-01T17:52
задержание основателя telegram-канала nexta
ryanair
белоруссия
вильнюс
афины
в мире
софия сапега
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МИНСК, 1 июн – РИА Новости. Один из адвокатов арестованной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги Александр Филанович заявил РИА Новости, что следственные действия с ее участием во вторник состоялись, но подробностей не раскрыл из-за подписки о неразглашении.В понедельник Филанович заявил, что после обеда Сапеге может быть предъявлено обвинение. Однако этого не произошло, следственные действия продолжились во второй половине дня вторника."Следственные действия с участием Софьи состоялись. В связи с подпиской о неразглашении комментариев и подробностей относительно того, какие действия были и что там происходило, не будет", - сказал адвокат.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Вместе с Протасевичем была задержана Сапега. По информации российского МИД, она подозревается в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями уголовного кодекса Белоруссии. Срок содержания Сапеги продлен на два месяца.Ранее в эфире государственного телеканала СТВ было показано видео, на котором Сапега призналась, что является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", который публикует личные данные силовиков. По данным МВД республики, этот канал и его "дочки" в регионах признаны в Белоруссии экстремистскими.Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, требуют освободить Протасевича и Сапегу.
https://ria.ru/20210601/sanktsii-1734998692.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, белоруссия, вильнюс, афины, в мире, софия сапега
МИНСК, 1 июн – РИА Новости.
Один из адвокатов арестованной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги
Александр Филанович заявил РИА Новости, что следственные действия с ее участием во вторник состоялись, но подробностей не раскрыл из-за подписки о неразглашении.
В понедельник Филанович заявил, что после обеда Сапеге может быть предъявлено обвинение. Однако этого не произошло, следственные действия продолжились во второй половине дня вторника.
"Следственные действия с участием Софьи состоялись. В связи с подпиской о неразглашении комментариев и подробностей относительно того, какие действия были и что там происходило, не будет", - сказал адвокат.
Летевший из Афин
в Вильнюс
23 мая самолет Ryanair
экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Этим самолетом летел Роман Протасевич
, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии
экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.
Вместе с Протасевичем была задержана Сапега. По информации российского МИД, она подозревается в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями уголовного кодекса Белоруссии. Срок содержания Сапеги продлен на два месяца.
Ранее в эфире государственного телеканала СТВ было показано видео, на котором Сапега призналась, что является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", который публикует личные данные силовиков. По данным МВД республики, этот канал и его "дочки" в регионах признаны в Белоруссии экстремистскими.
Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, требуют освободить Протасевича и Сапегу.