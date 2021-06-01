https://ria.ru/20210601/sapega-1735052343.html
Посол в Минске рассказал о состоянии задержанной россиянки
Посол в Минске рассказал о состоянии задержанной россиянки - РИА Новости, 01.06.2021
Посол в Минске рассказал о состоянии задержанной россиянки
Посол России в Белоруссии Евгений Лукьянов заявил, что летевшая экстренно севшим в аэропорту Минска рейсом авиакомпании Ryanair и задержанная белорусскими... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T10:45
2021-06-01T10:45
2021-06-01T10:52
софия сапега
задержание основателя telegram-канала nexta
россия
ryanair
евгений лукьянов
белоруссия
в мире
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МИНСК, 1 июн – РИА Новости. Посол России в Белоруссии Евгений Лукьянов заявил, что летевшая экстренно севшим в аэропорту Минска рейсом авиакомпании Ryanair и задержанная белорусскими правоохранителями россиянка Софья Сапега чувствует себя хорошо, условия ее содержания в следственном изоляторе адекватны."Насколько нам известно из контактов наших должностных лиц, консулов, и по информации адвокатов Сапеги, чувствует она себя хорошо, условия ее содержания адекватны. Понятно, что находиться в следственном изоляторе, наверное, никому большой радости не доставляет", - сказал посол журналистам во вторник в Минске.Он подчеркнул, что "идут следственные действия". "Мы ждем их завершения и формулирования обвинения по итогам этих следственных действий. На действия властей Беларуси в этом контексте мы никакого давления не оказываем. Мы исполняем наши полномочия в рамках консульской конвенции и будем продолжать это делать", - отметил дипломат.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Вместе с Протасевичем была задержана Сапега. По информации российского МИД, она подозревается в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями уголовного кодекса Белоруссии. Срок содержания Сапеги продлен на два месяца. Ранее защита прогнозировала, что 31 мая ей будет предъявлено обвинение, но этого не произошло, следственные действия продолжатся во вторник.До этого в эфире государственного телеканала СТВ было показано видео, на котором Сапега призналась, что является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", который публикует личные данные силовиков. По данным МВД республики, этот канал и его "дочки" в регионах признаны в Белоруссии экстремистскими.Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, требуют освободить Протасевича и Сапегу.
https://ria.ru/20210529/sapega-1734750717.html
https://ria.ru/20210523/lukashenko-1733570963.html
https://ria.ru/20210529/zapad-1734644604.html
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софия сапега, задержание основателя telegram-канала nexta, россия, ryanair, евгений лукьянов, белоруссия, в мире
МИНСК, 1 июн – РИА Новости.
Посол России
в Белоруссии Евгений Лукьянов
заявил, что летевшая экстренно севшим в аэропорту Минска
рейсом авиакомпании Ryanair
и задержанная белорусскими правоохранителями россиянка Софья Сапега
чувствует себя хорошо, условия ее содержания в следственном изоляторе адекватны.
"Насколько нам известно из контактов наших должностных лиц, консулов, и по информации адвокатов Сапеги, чувствует она себя хорошо, условия ее содержания адекватны. Понятно, что находиться в следственном изоляторе, наверное, никому большой радости не доставляет", - сказал посол журналистам во вторник в Минске.
Он подчеркнул, что "идут следственные действия". "Мы ждем их завершения и формулирования обвинения по итогам этих следственных действий. На действия властей Беларуси
в этом контексте мы никакого давления не оказываем. Мы исполняем наши полномочия в рамках консульской конвенции и будем продолжать это делать", - отметил дипломат.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Этим самолетом летел Роман Протасевич
, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.
Вместе с Протасевичем была задержана Сапега. По информации российского МИД, она подозревается в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями уголовного кодекса Белоруссии. Срок содержания Сапеги продлен на два месяца. Ранее защита прогнозировала, что 31 мая ей будет предъявлено обвинение, но этого не произошло, следственные действия продолжатся во вторник.
До этого в эфире государственного телеканала СТВ было показано видео, на котором Сапега призналась, что является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", который публикует личные данные силовиков. По данным МВД республики, этот канал и его "дочки" в регионах признаны в Белоруссии экстремистскими.
Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, требуют освободить Протасевича и Сапегу.