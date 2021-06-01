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В Конгрессе предложили восстановить санкции против "Северного потока — 2"
В Конгрессе предложили восстановить санкции против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 01.06.2021
В Конгрессе предложили восстановить санкции против "Северного потока — 2"
Конгрессмен США Фред Келлер (республиканец от штата Пенсильвания) внес в конгресс законопроект, призванный немедленно восстановить санкции против "Северного... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T23:35
2021-06-01T23:46
россия
морская спасательная служба
nord stream 2 ag
пенсильвания
в мире
северный поток — 2
сша
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ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Конгрессмен США Фред Келлер (республиканец от штата Пенсильвания) внес в конгресс законопроект, призванный немедленно восстановить санкции против "Северного потока 2", говорится в сообщении офиса конгрессмена."Президент (США Джо) Байден на каждом шагу стремится уничтожить энергетическую независимость Америки, результат - резко растущие цены на энергию, уничтожение кормящих семьи рабочих мест в энергетике и ослабленная позиция (США) на глобальной арене", - заявил Келлер.Перспективы принятия законопроекта неясны.Ранее Белый дом констатировал, что помешать строительству газопровода будет сложно, поскольку он практически достроен. США 20 мая заявили, что отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект российского газопровода "Северный поток 2", объяснив это тем, что это в их национальных интересах. Однако затем США ввели санкции против организаций РФ и судов по проекту "Северный поток 2". В частности, против "Морской спасательной службы", "Мортранссервиса", Самарского Теплоэнергетического имущественного фонда, "Коксохимтранса". Санкции были введены и против 13 судов.
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россия, морская спасательная служба, nord stream 2 ag, пенсильвания, в мире, северный поток — 2, сша

В Конгрессе предложили восстановить санкции против "Северного потока — 2"

23:35 01.06.2021 (обновлено: 23:46 01.06.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Конгрессмен США Фред Келлер (республиканец от штата Пенсильвания) внес в конгресс законопроект, призванный немедленно восстановить санкции против "Северного потока 2", говорится в сообщении офиса конгрессмена.
"Президент (США Джо) Байден на каждом шагу стремится уничтожить энергетическую независимость Америки, результат - резко растущие цены на энергию, уничтожение кормящих семьи рабочих мест в энергетике и ослабленная позиция (США) на глобальной арене", - заявил Келлер.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
Инфографика
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Перспективы принятия законопроекта неясны.
Ранее Белый дом констатировал, что помешать строительству газопровода будет сложно, поскольку он практически достроен. США 20 мая заявили, что отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект российского газопровода "Северный поток 2", объяснив это тем, что это в их национальных интересах. Однако затем США ввели санкции против организаций РФ и судов по проекту "Северный поток 2". В частности, против "Морской спасательной службы", "Мортранссервиса", Самарского Теплоэнергетического имущественного фонда, "Коксохимтранса". Санкции были введены и против 13 судов.
 
РоссияМорская спасательная службаNord Stream 2 AGПенсильванияВ миреСеверный поток — 2США
 
 
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