https://ria.ru/20210601/sanktsii-1735044318.html

В бундестаге назвали санкции ЕС против Белоруссии "выстрелом себе в ногу"

В бундестаге назвали санкции ЕС против Белоруссии "выстрелом себе в ногу" - РИА Новости, 01.06.2021

В бундестаге назвали санкции ЕС против Белоруссии "выстрелом себе в ногу"

ЕС не должен "прострелить себе ногу", вводя санкции против Минска, однако думать о реакции в ответ на действия белорусских властей в связи с ЧП с самолетом... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T09:56

2021-06-01T09:56

2021-06-01T09:56

задержание основателя telegram-канала nexta

клаус эрнст

ryanair

евросоюз

германия

белоруссия

в мире

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БЕРЛИН, 1 июн - РИА Новости. ЕС не должен "прострелить себе ногу", вводя санкции против Минска, однако думать о реакции в ответ на действия белорусских властей в связи с ЧП с самолетом компании Ryanair необходимо, заявил в интервью РИА Новости глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст ("Левые")."В последние несколько лет я всегда активно выступал за отмену санкций, введенных против России, потому что они ничего не принесли. Они мешают экономике Германии и России, а также дальнейшему сотрудничеству. Но поведение властей в Беларуси можно оценивать только отрицательно. Заставить приземлиться самолет, летящий между двумя европейскими странами, арестовать пассажира, арестовать его девушку - так это не работает. Европа должна задуматься о том, как на это отреагировать, но она также должна отреагировать таким образом, чтобы не "прострелить себе ногу"", - заявил глава комитета.Он добавил, что "санкции против (президента Белоруссии Александра) Лукашенко в этом вопросе в высшей степени оправданы и должны отвечать интересам мирового сообщества".США в сотрудничестве с ЕС и другими партнерами разрабатывают адресные санкции против ключевых представителей белорусских властей и намерены вернуть ранее снятые санкции против 9 белорусских госпредприятий, сообщалось ранее в пресс-релизе официального представителя Белого дома Джен Псаки.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии в понедельник приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. ЕС призвал как можно скорее принять новые санкции по Белоруссии в связи с авиаинцидентом. Теперь решение лидеров ЕС нуждается в техническом утверждении на министерском уровне.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. 25 мая департамент по авиации минтранса Белоруссии опубликовал расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В расшифровке не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.

https://ria.ru/20210529/zapad-1734644604.html

https://ria.ru/20210523/lukashenko-1733570963.html

https://ria.ru/20210525/belorussiya-1733806757.html

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белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, клаус эрнст, ryanair, евросоюз, германия, белоруссия, в мире