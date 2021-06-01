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Белорусская "угроза безопасности США": по ней ударят главные санкции
Белорусская "угроза безопасности США": по ней ударят главные санкции - РИА Новости, 01.06.2021
Белорусская "угроза безопасности США": по ней ударят главные санкции
Девятнадцатый элемент таблицы Менделеева — калий — может стать первым и главным объектом будущих санкций, которые намерен принять ЕС в отношении Белоруссии. РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T08:00
2021-06-01T08:01
санкции
беларуськалий
белоруссия
сша
авторы
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Девятнадцатый элемент таблицы Менделеева — калий — может стать первым и главным объектом будущих санкций, которые намерен принять ЕС в отношении Белоруссии.Показатели республики в данной сфере — не цифры, а загляденье: если в 2013 году доля госкомпании, которая экспортирует калий, на мировом рынке составляла 12,5 процента, то к 2019-му она выросла более чем на треть, составив почти 18 процентов. А в абсолютных цифрах производство практически удвоилось (с семи миллионов тонн до 12 миллионов) — "Беларуськалий" обошел даже канадцев, которые считались лидерами этого сегмента рынка. Продукция поставляется на радость потребителям в 138 стран мира.Таковы были данные двухлетней давности."Диктаторский режим", как его любят называть сейчас в прессе ЕС, был, видимо, и менее диктаторским, и совсем даже не режимом. А полноценным участником диалога. Так что же должно было произойти, чтобы Брюссель и Вашингтон начали подогревать протесты, а затем, осознав, что "замайданить" внутриполитическую ситуацию в Белоруссии не удастся, перейти уже к прямым провокациям?Совсем не выборы, результаты которых не понравились в столицах по обоим берегам Атлантики.Куда важнее, что калий был признан предыдущей, 45-ой администрацией, "стратегическим сырьем, имеющим значение для безопасности США". Сообщение о существовании такого списка, уже утвержденного соответствующими ведомствами, появилось в мае 2018 года.Агентство Reuters называет калий одним из первых сырьевых элементов, зависимость от внешних поставок которого может привести к неприятным для безопасности США последствиям. Одно из них — "потенциальная слабость Америки перед лицом недружественных действий иностранных государств".Итак, чем же так приглянулся скромный белорусский калий нашим "западным партнерам"?Тем, что это — важнейший биогенный элемент, он незаменим при производстве удобрений. Без калия растения не растут, цветы не цветут и пшеница не колосится. Красавец-калий, если его мало или нет вовсе в почвах, приводит к тому, что то, что посеяно, не всходит, или резко снижается урожайность, или выращенное настолько слабо, что не имеет устойчивости к разнообразным вредителям.И тогда славному "золотому миллиарду" с его "богатыми прилавками" может прийти, если совсем грубо, каюк.То, как реагирует потребитель "цивилизованного мира" даже не на само отсутствие продуктов, а на сугубо гипотетическую вероятность такого отсутствия, все могли видеть в период первой фазы пандемии, когда в Европе в супермаркетах покупатели дрались из-за лишней пачки макарошек и воровали из чужих тележек муку и крупу.Это с одной стороны.А с другой — рейтинговые агентства вроде Fitch не так давно пересмотрели прогнозы, которые касаются цен на калий. И разумеется, в сторону их увеличения.Специфика производства калийных удобрений такова, что поточные линии нужно иногда останавливать, проводить профилактику, что-то чинить, что-то подновлять, что-то заменять. И тогда, разумеется, выход на гора падает.А цена на товар, конечно же, увеличивается.Fitch об этом пишет с плохо скрываемой радостью: "вместо 220 долларов за тонну калий будет стоить 230 долларов — и эта цена останется на самом высоком уровне за последнее десятилетие минимум до 2023 года".Кто может позволить, чтобы такие прибыли да текли бы мимо "правильного" кармана в карман, по мнению Запада, "неправильный"?Разумеется, никто.Поэтому с Белоруссией было решено поступить так, как мы это видели в августе прошлого года. А когда этот план, назовем его "планом А", реализовать не удалось, тогда ввели в действие "план Б".Главное, что не нужно было менять лозунги: они, разумеется, по-прежнему в поддержку свободы, справедливости, честности и демократии. Просто фамилии поменялись.Если осенью прошлого года на штандарты поднимали имена Тихановской и Колесниковой, то сейчас их поменяли на Протасевича. Но, поскольку в современных цветных политтехнологиях без женщин никак нельзя, к Роману Протасевичу присовокупили и Софью Сапегу.Ну а дальше уже дело техники.Провокация — мощная, громкая, чтобы на весь свет.Арест — и тоже громкий. Не забыть о времени действия, о тайминге.Накануне саммита Евросоюза.Очень удобно. Чтобы сразу, одним махом. И осудить, и ввести санкции. Совместив, так сказать, и пиар-акцию — "ЕС на страже свободы слова", — и решение экономической задачи, удалив с рынка мощного конкурента.И главное, что рассмотреть за всеми этими "осуждениями", "возмущениями" и "озабоченностями" реальную картину если не невозможно, то довольно трудно.Скептиков, конечно, насторожила прыть, с которой повестка стартового дня первого очного в этом году саммита 27 стран ЕС была изменена менее чем за сутки, но кто сегодня в Европе слушает скептиков?Наиболее пронырливые все-таки добыли информацию о сути будущих ограничительных мер в отношении Минска, но разве какой экономист сегодня будет всерьез разбираться с тем, что будут делать европейские фермеры, потребности которых на четверть обеспечивал белорусский калий?И кто заплатит за лишние тонны керосина, которые будут вынуждены будут жечь европейские авиаперевозчики, не заходя в воздушное пространство Белоруссии, не имея возможности заправляться в ее аэропортах?Ну уж точно не месье Макрон, не фрау Меркель, не господа премьер-министры из Ирландии, Эстонии, Польши, Латвии и других стран.Платить будут европейцы, которые этих политиков демократически избирали и которые, в точном соответствии с максимой, приписываемой Талейрану, этой власти достойны.Ну а то, что подкладка тяжелого (и чужого) кошелька будет сшита из будущих европейских слез, известно и так. Новый саммит ЕС, который должен утвердить "эффективные", по выражению Жозепа Борреля, санкции в отношении Белоруссии, запланирован на 24-25 июня.Европе стоит сейчас бежать и покупать носовые платочки, чтобы утирать свои слезы — слезы радости, разумеется, — за грядущие прибыли американских химических корпораций.
https://radiosputnik.ria.ru/20210527/borrel-1734414397.html
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https://ria.ru/20210531/tikhanovskaya-1734904648.html
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санкции, беларуськалий, белоруссия, сша, авторы

Белорусская "угроза безопасности США": по ней ударят главные санкции

08:00 01.06.2021 (обновлено: 08:01 01.06.2021)
 
© РИА Новости / Егор Еремов / Перейти в фотобанкОтвалы отработанной породы из шахты рудника на проходческом комплексе производителя калийных минеральных удобрений ОАО "Беларуськалий" в городе Солигорск
Отвалы отработанной породы из шахты рудника на проходческом комплексе производителя калийных минеральных удобрений ОАО Беларуськалий в городе Солигорск - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Егор Еремов
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Ангелина Павлова
Ангелина Павлова
Все материалы
Девятнадцатый элемент таблицы Менделеева — калий — может стать первым и главным объектом будущих санкций, которые намерен принять ЕС в отношении Белоруссии.
Показатели республики в данной сфере — не цифры, а загляденье: если в 2013 году доля госкомпании, которая экспортирует калий, на мировом рынке составляла 12,5 процента, то к 2019-му она выросла более чем на треть, составив почти 18 процентов. А в абсолютных цифрах производство практически удвоилось (с семи миллионов тонн до 12 миллионов) — "Беларуськалий" обошел даже канадцев, которые считались лидерами этого сегмента рынка.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
27 мая, 13:56В мире
Боррель назвал возможные секторальные санкции против Белоруссии
Продукция поставляется на радость потребителям в 138 стран мира.
Таковы были данные двухлетней давности.

Тогда, напомним, белорусский лидер был вполне себе персоной грата как для его европейских, так и для американских собеседников, принимая у себя участников "нормандской четверки", которые пытались нормализовать ситуацию между Украиной и ДНР-ЛНР. И проводя, например, Европейские олимпийские игры: 200 комплектов наград, состязания по 15 видам спорта и почти четыре тысячи спортсменов из полусотни европейских стран.

"Диктаторский режим", как его любят называть сейчас в прессе ЕС, был, видимо, и менее диктаторским, и совсем даже не режимом.
А полноценным участником диалога.
Так что же должно было произойти, чтобы Брюссель и Вашингтон начали подогревать протесты, а затем, осознав, что "замайданить" внутриполитическую ситуацию в Белоруссии не удастся, перейти уже к прямым провокациям?
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
29 мая, 08:00
Почему у Запада нет приемов против Лукашенко
Совсем не выборы, результаты которых не понравились в столицах по обоим берегам Атлантики.
Куда важнее, что калий был признан предыдущей, 45-ой администрацией, "стратегическим сырьем, имеющим значение для безопасности США".
Сообщение о существовании такого списка, уже утвержденного соответствующими ведомствами, появилось в мае 2018 года.
Агентство Reuters называет калий одним из первых сырьевых элементов, зависимость от внешних поставок которого может привести к неприятным для безопасности США последствиям. Одно из них — "потенциальная слабость Америки перед лицом недружественных действий иностранных государств".
Итак, чем же так приглянулся скромный белорусский калий нашим "западным партнерам"?
Самолет Boeing 737-500 авиакомпании Белавиа - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
26 мая, 21:18Сказано в эфире
Эксперт объяснил, во что выльются возможные санкции ЕС против Минска
Тем, что это — важнейший биогенный элемент, он незаменим при производстве удобрений. Без калия растения не растут, цветы не цветут и пшеница не колосится. Красавец-калий, если его мало или нет вовсе в почвах, приводит к тому, что то, что посеяно, не всходит, или резко снижается урожайность, или выращенное настолько слабо, что не имеет устойчивости к разнообразным вредителям.
Без калия сельское хозяйство, даже если речь идет о шести сотках, может загнуться, а уж если речь идет об аграрной отрасли как о секторе экономики, то тут последствия могут быть просто катастрофическими.
И тогда славному "золотому миллиарду" с его "богатыми прилавками" может прийти, если совсем грубо, каюк.
То, как реагирует потребитель "цивилизованного мира" даже не на само отсутствие продуктов, а на сугубо гипотетическую вероятность такого отсутствия, все могли видеть в период первой фазы пандемии, когда в Европе в супермаркетах покупатели дрались из-за лишней пачки макарошек и воровали из чужих тележек муку и крупу.
Светлана Тихановская в Вильнюсе, Литва - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
31 мая, 12:30
Тихановская ожидает от ЕС усиления санкций против Белоруссии
Это с одной стороны.
А с другой — рейтинговые агентства вроде Fitch не так давно пересмотрели прогнозы, которые касаются цен на калий. И разумеется, в сторону их увеличения.
Специфика производства калийных удобрений такова, что поточные линии нужно иногда останавливать, проводить профилактику, что-то чинить, что-то подновлять, что-то заменять. И тогда, разумеется, выход на гора падает.
А цена на товар, конечно же, увеличивается.
Fitch об этом пишет с плохо скрываемой радостью: "вместо 220 долларов за тонну калий будет стоить 230 долларов — и эта цена останется на самом высоком уровне за последнее десятилетие минимум до 2023 года".
© РИА Новости / Егор Еремов / Перейти в фотобанкОтвалы отработанной породы из шахты рудника на проходческом комплексе производителя калийных минеральных удобрений ОАО "Беларуськалий" в Солигорске
Отвалы отработанной породы из шахты рудника на проходческом комплексе производителя калийных минеральных удобрений ОАО Беларуськалий в городе Солигорск - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Егор Еремов
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Отвалы отработанной породы из шахты рудника на проходческом комплексе производителя калийных минеральных удобрений ОАО "Беларуськалий" в Солигорске
Кто может позволить, чтобы такие прибыли да текли бы мимо "правильного" кармана в карман, по мнению Запада, "неправильный"?
Разумеется, никто.
Поэтому с Белоруссией было решено поступить так, как мы это видели в августе прошлого года. А когда этот план, назовем его "планом А", реализовать не удалось, тогда ввели в действие "план Б".
Главное, что не нужно было менять лозунги: они, разумеется, по-прежнему в поддержку свободы, справедливости, честности и демократии.
Просто фамилии поменялись.
Если осенью прошлого года на штандарты поднимали имена Тихановской и Колесниковой, то сейчас их поменяли на Протасевича. Но, поскольку в современных цветных политтехнологиях без женщин никак нельзя, к Роману Протасевичу присовокупили и Софью Сапегу.
Национальный аэропорт Минск - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
29 мая, 11:49
Адресные санкции США не критичны для Белоруссии, заявил эксперт
Ну а дальше уже дело техники.
Провокация — мощная, громкая, чтобы на весь свет.
Арест — и тоже громкий.
Не забыть о времени действия, о тайминге.
Накануне саммита Евросоюза.
Очень удобно.
Чтобы сразу, одним махом.
И осудить, и ввести санкции. Совместив, так сказать, и пиар-акцию — "ЕС на страже свободы слова", — и решение экономической задачи, удалив с рынка мощного конкурента.
Здание министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
31 мая, 12:12В мире
В МИД обозначили реакцию Москвы на возможные санкции Запада по Белоруссии
И главное, что рассмотреть за всеми этими "осуждениями", "возмущениями" и "озабоченностями" реальную картину если не невозможно, то довольно трудно.
Скептиков, конечно, насторожила прыть, с которой повестка стартового дня первого очного в этом году саммита 27 стран ЕС была изменена менее чем за сутки, но кто сегодня в Европе слушает скептиков?
Наиболее пронырливые все-таки добыли информацию о сути будущих ограничительных мер в отношении Минска, но разве какой экономист сегодня будет всерьез разбираться с тем, что будут делать европейские фермеры, потребности которых на четверть обеспечивал белорусский калий?
© РИА Новости / Егор Еремов / Перейти в фотобанкЖенщина считает вагоны около отвалов отработанной породы из шахты рудника на проходческом комплексе производителя калийных минеральных удобрений ОАО "Беларуськалий" в Солигорске
Женщина считает вагоны около отвалов отработанной породы из шахты рудника на проходческом комплексе производителя калийных минеральных удобрений ОАО Беларуськалий в городе Солигорск - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Егор Еремов
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Женщина считает вагоны около отвалов отработанной породы из шахты рудника на проходческом комплексе производителя калийных минеральных удобрений ОАО "Беларуськалий" в Солигорске
И кто заплатит за лишние тонны керосина, которые будут вынуждены будут жечь европейские авиаперевозчики, не заходя в воздушное пространство Белоруссии, не имея возможности заправляться в ее аэропортах?
Ну уж точно не месье Макрон, не фрау Меркель, не господа премьер-министры из Ирландии, Эстонии, Польши, Латвии и других стран.
Платить будут европейцы, которые этих политиков демократически избирали и которые, в точном соответствии с максимой, приписываемой Талейрану, этой власти достойны.
Ну а то, что подкладка тяжелого (и чужого) кошелька будет сшита из будущих европейских слез, известно и так.
Новый саммит ЕС, который должен утвердить "эффективные", по выражению Жозепа Борреля, санкции в отношении Белоруссии, запланирован на 24-25 июня.
Европе стоит сейчас бежать и покупать носовые платочки, чтобы утирать свои слезы — слезы радости, разумеется, — за грядущие прибыли американских химических корпораций.
 
СанкцииБеларуськалийБелоруссияСШААвторы
 
 
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