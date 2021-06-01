https://ria.ru/20210601/samolet-1735072424.html

Аксенов оценил возможность посадить самолет с осужденным заочно Чубаровым

Аксенов оценил возможность посадить самолет с осужденным заочно Чубаровым - РИА Новости, 01.06.2021

Аксенов оценил возможность посадить самолет с осужденным заочно Чубаровым

Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что международное право обеспечит неотвратимость наказания для осужденного лидера запрещенной в России организации "Меджлис... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T12:28

2021-06-01T12:28

2021-06-01T12:28

рефат чубаров

сергей аксенов (политик)

республика крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что международное право обеспечит неотвратимость наказания для осужденного лидера запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Рефата Чубарова, сажать самолет с ним для приведения приговора в исполнение никто не будет.Верховный суд Крыма во вторник заочно назначил Чубарову, обвиняемому в организации массовых беспорядков в 2014 году, наказание в виде 6 лет колонии общего режима и штрафа в размере 200 тысяч рублей."Есть международное право, правоохранительные органы всех стран находятся в контакте. Хотя мы понимаем, что Украина - особый процесс, руководство Украины не настроено на конструктивные действия и отношения с Россией, но, на мой взгляд, справедливость восторжествует", - сказал Аксенов журналистам.Он прокомментировал ситуацию, напомнив о том, как недавно был задержан основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич."Поймали этого Протасевича, случайно – не случайно – какая разница. Махал руками, всех призывал, не успели прилететь – он уже во всем признался. Чубаров такой же персонаж, находясь за границей, к чему-то призывает и подстрекает. Необратимость процесса восторжествует", - сказал Аксенов.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Его задержали в рамках возбужденного до этого уголовного дела по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Софья Сапега. Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, они требуют освободить Протасевича и Сапегу. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии.* Деятельность организации запрещена на территории России

https://ria.ru/20200913/krym-1577163064.html

https://ria.ru/20210523/lukashenko-1733570963.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рефат чубаров, сергей аксенов (политик), республика крым, общество