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Аксенов оценил возможность посадить самолет с осужденным заочно Чубаровым
Аксенов оценил возможность посадить самолет с осужденным заочно Чубаровым - РИА Новости, 01.06.2021
Аксенов оценил возможность посадить самолет с осужденным заочно Чубаровым
Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что международное право обеспечит неотвратимость наказания для осужденного лидера запрещенной в России организации "Меджлис... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T12:28
2021-06-01T12:28
рефат чубаров
сергей аксенов (политик)
республика крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что международное право обеспечит неотвратимость наказания для осужденного лидера запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Рефата Чубарова, сажать самолет с ним для приведения приговора в исполнение никто не будет.Верховный суд Крыма во вторник заочно назначил Чубарову, обвиняемому в организации массовых беспорядков в 2014 году, наказание в виде 6 лет колонии общего режима и штрафа в размере 200 тысяч рублей."Есть международное право, правоохранительные органы всех стран находятся в контакте. Хотя мы понимаем, что Украина - особый процесс, руководство Украины не настроено на конструктивные действия и отношения с Россией, но, на мой взгляд, справедливость восторжествует", - сказал Аксенов журналистам.Он прокомментировал ситуацию, напомнив о том, как недавно был задержан основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич."Поймали этого Протасевича, случайно – не случайно – какая разница. Махал руками, всех призывал, не успели прилететь – он уже во всем признался. Чубаров такой же персонаж, находясь за границей, к чему-то призывает и подстрекает. Необратимость процесса восторжествует", - сказал Аксенов.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Его задержали в рамках возбужденного до этого уголовного дела по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Софья Сапега. Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, они требуют освободить Протасевича и Сапегу. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии.* Деятельность организации запрещена на территории России
https://ria.ru/20200913/krym-1577163064.html
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рефат чубаров, сергей аксенов (политик), республика крым, общество

Аксенов оценил возможность посадить самолет с осужденным заочно Чубаровым

12:28 01.06.2021
 
© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что международное право обеспечит неотвратимость наказания для осужденного лидера запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Рефата Чубарова, сажать самолет с ним для приведения приговора в исполнение никто не будет.
Верховный суд Крыма во вторник заочно назначил Чубарову, обвиняемому в организации массовых беспорядков в 2014 году, наказание в виде 6 лет колонии общего режима и штрафа в размере 200 тысяч рублей.
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"Есть международное право, правоохранительные органы всех стран находятся в контакте. Хотя мы понимаем, что Украина - особый процесс, руководство Украины не настроено на конструктивные действия и отношения с Россией, но, на мой взгляд, справедливость восторжествует", - сказал Аксенов журналистам.
Он прокомментировал ситуацию, напомнив о том, как недавно был задержан основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич.
"Поймали этого Протасевича, случайно – не случайно – какая разница. Махал руками, всех призывал, не успели прилететь – он уже во всем признался. Чубаров такой же персонаж, находясь за границей, к чему-то призывает и подстрекает. Необратимость процесса восторжествует", - сказал Аксенов.
"Это не наш стиль. Это международное право, оно будет способствовать реализации законных решений российских судов", - добавил Аксенов, отвечая на вопрос, возможна ли аналогичная белорусской ситуация с посадкой самолета с Чубаровым.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Его задержали в рамках возбужденного до этого уголовного дела по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Софья Сапега. Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, они требуют освободить Протасевича и Сапегу. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии.
* Деятельность организации запрещена на территории России
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Рефат ЧубаровСергей Аксенов (политик)Республика КрымОбщество
 
 
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