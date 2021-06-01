https://ria.ru/20210601/sammit-1735097788.html

Швейцария допустила закрытие неба над Женевой во время саммита Россия — США

Швейцария допустила закрытие неба над Женевой во время саммита Россия — США - РИА Новости, 01.06.2021

Швейцария допустила закрытие неба над Женевой во время саммита Россия — США

Воздушное пространство над Женевой могут закрыть для гражданских самолетов на время российско-американского саммита 16 июня, сообщил РИА Новости официальный... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T14:31

2021-06-01T14:31

2021-06-01T15:15

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ЖЕНЕВА, 1 июн — РИА Новости, Елизавета Исакова. Воздушное пространство над Женевой могут закрыть для гражданских самолетов на время российско-американского саммита 16 июня, сообщил РИА Новости официальный представитель швейцарского Федерального департамента обороны, гражданской защиты и спорта Лоренц Фришкнехт.Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдет 16 июня в Женеве. Ожидается, что они обсудят стратегическую стабильность, борьбу с пандемией, международные вопросы и региональные конфликты.По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского лидера, Москва считает важным, чтобы саммит состоялся, подготовка к нему продолжается.В свою очередь, официальный представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что Байден собирается поднять вопросы, касающиеся ситуации на Украине и в Белоруссии.

https://ria.ru/20210531/diplomatiya-1734982966.html

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женева (город)

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россия, сша, женева (город), швейцария, в мире