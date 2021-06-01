Швейцария допустила закрытие неба над Женевой во время саммита Россия — США
14:31 01.06.2021 (обновлено: 15:15 01.06.2021)
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoВладимир Путин и Джо Байден во время встречи в 2011 году
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
ЖЕНЕВА, 1 июн — РИА Новости, Елизавета Исакова. Воздушное пространство над Женевой могут закрыть для гражданских самолетов на время российско-американского саммита 16 июня, сообщил РИА Новости официальный представитель швейцарского Федерального департамента обороны, гражданской защиты и спорта Лоренц Фришкнехт.
"Подготовка к наблюдению за воздушным пространством ведется. В настоящее время мы не можем предоставить более подробную информацию. Возможные меры включают наблюдение за воздушным пространством, развертывание боевых самолетов и наземных средств ПВО, а также ограничение на использование воздушного пространства для гражданской авиации", — уточнил представитель ведомства.
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдет 16 июня в Женеве. Ожидается, что они обсудят стратегическую стабильность, борьбу с пандемией, международные вопросы и региональные конфликты.
По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского лидера, Москва считает важным, чтобы саммит состоялся, подготовка к нему продолжается.
В свою очередь, официальный представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что Байден собирается поднять вопросы, касающиеся ситуации на Украине и в Белоруссии.