https://ria.ru/20210601/sammit-1735074793.html

В Кремле рассказали о подготовке к саммиту России и США

В Кремле рассказали о подготовке к саммиту России и США - РИА Новости, 01.06.2021

В Кремле рассказали о подготовке к саммиту России и США

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о подготовке к саммиту президентов России и США. РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T12:44

2021-06-01T12:44

2021-06-01T15:09

дмитрий песков

владимир путин

россия

джо байден

сша

политика

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о подготовке к саммиту президентов России и США.Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что Джо Байден на встрече с Владимиром Путиным обсудит стратегическую стабильность, Украину и Белоруссию.По его словам, очень важно, чтобы саммит состоялся.Отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента также исключил возможность недооценки американской стороны российским руководством."Для этого, наверное, и осуществляется глубокий анализ всего спектра внешней политики, для этого анализируются все события, которые предшествуются, анализируются соответствующие заявления, конкретные действия, изучаются пропорции соответствия заявлений конкретным действиям с тем, чтобы не было ни переоценки, ни недооценки", — подчеркнул он.Встреча президентов США и России пройдет 16 июня в Женеве. Ожидается, что они обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты и многое другое.

https://ria.ru/20210531/diplomatiya-1734982966.html

россия

сша

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дмитрий песков, владимир путин, россия, джо байден, сша, политика