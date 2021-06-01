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В Кремле рассказали о подготовке к саммиту России и США
В Кремле рассказали о подготовке к саммиту России и США - РИА Новости, 01.06.2021
В Кремле рассказали о подготовке к саммиту России и США
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о подготовке к саммиту президентов России и США. РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T12:44
2021-06-01T15:09
дмитрий песков
владимир путин
россия
джо байден
сша
политика
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о подготовке к саммиту президентов России и США.Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что Джо Байден на встрече с Владимиром Путиным обсудит стратегическую стабильность, Украину и Белоруссию.По его словам, очень важно, чтобы саммит состоялся.Отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента также исключил возможность недооценки американской стороны российским руководством."Для этого, наверное, и осуществляется глубокий анализ всего спектра внешней политики, для этого анализируются все события, которые предшествуются, анализируются соответствующие заявления, конкретные действия, изучаются пропорции соответствия заявлений конкретным действиям с тем, чтобы не было ни переоценки, ни недооценки", — подчеркнул он.Встреча президентов США и России пройдет 16 июня в Женеве. Ожидается, что они обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты и многое другое.
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дмитрий песков, владимир путин, россия, джо байден, сша, политика

В Кремле рассказали о подготовке к саммиту России и США

12:44 01.06.2021 (обновлено: 15:09 01.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрохожие в Кремлевском проезде в Москве
Прохожие в Кремлевском проезде в Москве - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о подготовке к саммиту президентов России и США.
Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что Джо Байден на встрече с Владимиром Путиным обсудит стратегическую стабильность, Украину и Белоруссию.

"Подготовка к саммиту продолжается, естественно, никто не собирается "стерилизовать" повестку дня перед саммитом", — сообщил Песков.

По его словам, очень важно, чтобы саммит состоялся.
Отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента также исключил возможность недооценки американской стороны российским руководством.
"Для этого, наверное, и осуществляется глубокий анализ всего спектра внешней политики, для этого анализируются все события, которые предшествуются, анализируются соответствующие заявления, конкретные действия, изучаются пропорции соответствия заявлений конкретным действиям с тем, чтобы не было ни переоценки, ни недооценки", — подчеркнул он.
Встреча президентов США и России пройдет 16 июня в Женеве. Ожидается, что они обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты и многое другое.
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