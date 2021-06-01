https://ria.ru/20210601/sammit-1735041240.html

В США предрекли поражение Байдена на саммите с Путиным

В США предрекли поражение Байдена на саммите с Путиным - РИА Новости, 01.06.2021

В США предрекли поражение Байдена на саммите с Путиным

Если цель предстоящего саммита президентов России и США в Женеве заключается в восстановлении "предсказуемости и стабильности" между двумя странами, то он не... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T09:39

2021-06-01T09:39

2021-06-01T13:12

киев

россия

северный поток — 2

ryanair

донбасс

дональд трамп

агентство по международному развитию сша

джо байден

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/1c/1734645289_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_347b5ed6973760b8c40564782b323bfe.jpg

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Если цель предстоящего саммита президентов России и США в Женеве заключается в восстановлении "предсказуемости и стабильности" между двумя странами, то он не имеет никакого смысла. Такого мнения придерживается обозреватель журнала The American Spectator и бывший заместитель министра обороны Соединенных Штатов Джед Баббин.Автор статьи считает, что отношения между государствами и так стабильны. Американский лидер мог бы поднять вопрос о недавнем инциденте с самолетом Ryanair, но, как отмечает журналист, Джо Байден, скорее всего, лишь вскользь коснется этой темы. Он слишком ценит предсказуемость и предпочтет обсудить климат, торговлю и так далее.Баббин также подчеркнул, что президент Соединенных Штатов уступил российскому коллеге еще до саммита. В частности, Байден отказался от введенных его предшественником Дональдом Трампом санкций против "Северного потока — 2".Автор отметил необходимость обсуждения вопроса безопасности в киберпространстве на июньском саммите, напомнив о недавней атаке на Агентство США по международному развитию (USAID)."Администрация Байдена преуменьшила ее серьезность, заявив, что такое часто происходит в кибермире. Так оно, видимо, и будет в будущем", — размышляет Баббин.Кроме того, он призвал американского президента отправить военное снаряжение на Украину. Однако, как пишет обозреватель, обещанная "непоколебимая поддержка" Киеву со стороны Вашингтона проявляется только на словах.Автор заключил, что все перечисленные факты доказывают "стабильность и предсказуемость" отношений России и США. По его мнению, Москва берет все, что может взять от Вашингтона, и ей за это ничего не будет. И то же самое следует ожидать от предстоящей встречи в Женеве.Саммит российского и американского президентов пройдет 16 июня в Женеве. Ожидается, что они обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбы с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.

https://ria.ru/20210527/pushkov-1734345298.html

https://ria.ru/20210531/diplomatiya-1734982966.html

https://ria.ru/20210531/otel-1734856109.html

киев

россия

донбасс

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киев, россия, северный поток — 2, ryanair, донбасс, дональд трамп, агентство по международному развитию сша, джо байден, владимир путин, сша, политика