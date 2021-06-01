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В США предрекли поражение Байдена на саммите с Путиным
В США предрекли поражение Байдена на саммите с Путиным - РИА Новости, 01.06.2021
В США предрекли поражение Байдена на саммите с Путиным
Если цель предстоящего саммита президентов России и США в Женеве заключается в восстановлении "предсказуемости и стабильности" между двумя странами, то он не... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T09:39
2021-06-01T13:12
киев
россия
северный поток — 2
ryanair
донбасс
дональд трамп
агентство по международному развитию сша
джо байден
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Если цель предстоящего саммита президентов России и США в Женеве заключается в восстановлении "предсказуемости и стабильности" между двумя странами, то он не имеет никакого смысла. Такого мнения придерживается обозреватель журнала The American Spectator и бывший заместитель министра обороны Соединенных Штатов Джед Баббин.Автор статьи считает, что отношения между государствами и так стабильны. Американский лидер мог бы поднять вопрос о недавнем инциденте с самолетом Ryanair, но, как отмечает журналист, Джо Байден, скорее всего, лишь вскользь коснется этой темы. Он слишком ценит предсказуемость и предпочтет обсудить климат, торговлю и так далее.Баббин также подчеркнул, что президент Соединенных Штатов уступил российскому коллеге еще до саммита. В частности, Байден отказался от введенных его предшественником Дональдом Трампом санкций против "Северного потока — 2".Автор отметил необходимость обсуждения вопроса безопасности в киберпространстве на июньском саммите, напомнив о недавней атаке на Агентство США по международному развитию (USAID)."Администрация Байдена преуменьшила ее серьезность, заявив, что такое часто происходит в кибермире. Так оно, видимо, и будет в будущем", — размышляет Баббин.Кроме того, он призвал американского президента отправить военное снаряжение на Украину. Однако, как пишет обозреватель, обещанная "непоколебимая поддержка" Киеву со стороны Вашингтона проявляется только на словах.Автор заключил, что все перечисленные факты доказывают "стабильность и предсказуемость" отношений России и США. По его мнению, Москва берет все, что может взять от Вашингтона, и ей за это ничего не будет. И то же самое следует ожидать от предстоящей встречи в Женеве.Саммит российского и американского президентов пройдет 16 июня в Женеве. Ожидается, что они обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбы с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.
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киев, россия, северный поток — 2, ryanair, донбасс, дональд трамп, агентство по международному развитию сша, джо байден, владимир путин, сша, политика

В США предрекли поражение Байдена на саммите с Путиным

09:39 01.06.2021 (обновлено: 13:12 01.06.2021)
 
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoВладимир Путин и Джо Байден во время встречи в 2011 году
Владимир Путин и Джо Байден во время встречи в 2011 году - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Если цель предстоящего саммита президентов России и США в Женеве заключается в восстановлении "предсказуемости и стабильности" между двумя странами, то он не имеет никакого смысла. Такого мнения придерживается обозреватель журнала The American Spectator и бывший заместитель министра обороны Соединенных Штатов Джед Баббин.
Автор статьи считает, что отношения между государствами и так стабильны. Американский лидер мог бы поднять вопрос о недавнем инциденте с самолетом Ryanair, но, как отмечает журналист, Джо Байден, скорее всего, лишь вскользь коснется этой темы. Он слишком ценит предсказуемость и предпочтет обсудить климат, торговлю и так далее.
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Баббин также подчеркнул, что президент Соединенных Штатов уступил российскому коллеге еще до саммита. В частности, Байден отказался от введенных его предшественником Дональдом Трампом санкций против "Северного потока — 2".

"Несоответствие между закрытием в США трубопровода Keystone XL, которое привело к ликвидации нескольких тысяч рабочих мест, и облегчением русским строительства "Северного потока — 2", очевидно, не имеет значения для Байдена", — пишет эксперт.

Автор отметил необходимость обсуждения вопроса безопасности в киберпространстве на июньском саммите, напомнив о недавней атаке на Агентство США по международному развитию (USAID).
"Администрация Байдена преуменьшила ее серьезность, заявив, что такое часто происходит в кибермире. Так оно, видимо, и будет в будущем", — размышляет Баббин.
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Кроме того, он призвал американского президента отправить военное снаряжение на Украину. Однако, как пишет обозреватель, обещанная "непоколебимая поддержка" Киеву со стороны Вашингтона проявляется только на словах.
Автор заключил, что все перечисленные факты доказывают "стабильность и предсказуемость" отношений России и США. По его мнению, Москва берет все, что может взять от Вашингтона, и ей за это ничего не будет. И то же самое следует ожидать от предстоящей встречи в Женеве.
Саммит российского и американского президентов пройдет 16 июня в Женеве. Ожидается, что они обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбы с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.
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