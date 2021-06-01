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https://ria.ru/20210601/ryanair-1735165048.html
ООН не стала сравнивать ситуации с самолетами Ryanair в Минске и Берлине
ООН не стала сравнивать ситуации с самолетами Ryanair в Минске и Берлине - РИА Новости, 01.06.2021
ООН не стала сравнивать ситуации с самолетами Ryanair в Минске и Берлине
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик не стал отвечать на вопрос о том, в чем разница между ситуациями с посадкой самолета Ryanair в Минске и... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T20:57
2021-06-01T20:59
задержание основателя telegram-канала nexta
антониу гутерреш
ryanair
стефан дюжаррик
нато
белоруссия
оон
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ООН, 1 июн – РИА Новости. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик не стал отвечать на вопрос о том, в чем разница между ситуациями с посадкой самолета Ryanair в Минске и посадкой рейса этой же компании в Берлине, посоветовал обратиться с этим вопросом в ИКАО.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков".Вслед за этим лидеры ЕС приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. ЕС призвал как можно скорее принять новые санкции по Белоруссии в связи с авиаинцидентом. Международная организация гражданской авиации (ИКАО) начала расследование ситуации. Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность ситуацией вокруг самолета Ryanair в Минске и поддержал призывы к полному, транспарентному и независимому расследованию этого инцидента.Между тем, как сообщили РИА Новости 31 мая в аэропорту BER, еще один самолет Ryanair, теперь уже следовавший из Дублина в Краков, был вынужден в воскресенье (30 мая) около 20.00 (21.00 мск) сесть в Берлине после того, как экипаж получил предупреждение от диспетчеров из Германии о "возможной угрозе безопасности" на борту судна. Федеральная полиция ФРГ провела обыски на борту, пассажиры около 4.00 (5.00 мск) смогли вылететь по маршруту на другом судне, предоставленном авиакомпанией.Второй инцидент не вызвал никаких дипломатических шагов и высказываний с какой-либо из сторон.Отвечая на вопрос о том, в чем различие между ситуациями, где фигурирует одна авиакомпания и где была озвучена угроза безопасности, был факт отклонения от курса и посадки в третьем аэропорту, Дюжаррик заявил: "Я не эксперт во многих вопросах. Я не являюсь экспертом по процедурам в сфере авиации. Но есть установленные процедуры, установленные ИКАО"."Так что я бы посоветовал направить этот вопрос им", - добавил он на брифинге.При этом он указал, что, по мнению государств-членов ИКАО, организация подходит для проведения расследования в случае с посадкой в Минске в виду серьезности инцидента.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала экстренную посадку в Берлине. Она указала, что новость об этом инциденте появилась лишь на следующий день после события, при этом "о происшествии стало известно только из пресс-релиза компании, а не из динамиков НАТО". Она удивилась тому, что не прозвучало ни одного политического заявления или комментария и никто не требует международного расследования.
https://ria.ru/20210531/zakharova-1734924595.html
https://ria.ru/20210531/ryanair-1734960072.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, антониу гутерреш, ryanair, стефан дюжаррик, нато, белоруссия, оон, в мире

ООН не стала сравнивать ситуации с самолетами Ryanair в Минске и Берлине

20:57 01.06.2021 (обновлено: 20:59 01.06.2021)
 
CC BY 2.0 / Kevin Hackert / Ryanair Boeing 737Самолет авиакомпании Ryanair в аэропорту Берлина, Германия
Самолет авиакомпании Ryanair в аэропорту Берлина, Германия - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
CC BY 2.0 / Kevin Hackert / Ryanair Boeing 737
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ООН, 1 июн – РИА Новости. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик не стал отвечать на вопрос о том, в чем разница между ситуациями с посадкой самолета Ryanair в Минске и посадкой рейса этой же компании в Берлине, посоветовал обратиться с этим вопросом в ИКАО.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков".
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Захарова прокомментировала экстренную посадку рейса Ryanair в Берлине
Вслед за этим лидеры ЕС приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. ЕС призвал как можно скорее принять новые санкции по Белоруссии в связи с авиаинцидентом. Международная организация гражданской авиации (ИКАО) начала расследование ситуации. Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность ситуацией вокруг самолета Ryanair в Минске и поддержал призывы к полному, транспарентному и независимому расследованию этого инцидента.
Между тем, как сообщили РИА Новости 31 мая в аэропорту BER, еще один самолет Ryanair, теперь уже следовавший из Дублина в Краков, был вынужден в воскресенье (30 мая) около 20.00 (21.00 мск) сесть в Берлине после того, как экипаж получил предупреждение от диспетчеров из Германии о "возможной угрозе безопасности" на борту судна. Федеральная полиция ФРГ провела обыски на борту, пассажиры около 4.00 (5.00 мск) смогли вылететь по маршруту на другом судне, предоставленном авиакомпанией.
Второй инцидент не вызвал никаких дипломатических шагов и высказываний с какой-либо из сторон.
Самолет авиакомпании Ryanair - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
31 мая, 16:18
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Отвечая на вопрос о том, в чем различие между ситуациями, где фигурирует одна авиакомпания и где была озвучена угроза безопасности, был факт отклонения от курса и посадки в третьем аэропорту, Дюжаррик заявил: "Я не эксперт во многих вопросах. Я не являюсь экспертом по процедурам в сфере авиации. Но есть установленные процедуры, установленные ИКАО".
"Так что я бы посоветовал направить этот вопрос им", - добавил он на брифинге.
При этом он указал, что, по мнению государств-членов ИКАО, организация подходит для проведения расследования в случае с посадкой в Минске в виду серьезности инцидента.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала экстренную посадку в Берлине. Она указала, что новость об этом инциденте появилась лишь на следующий день после события, при этом "о происшествии стало известно только из пресс-релиза компании, а не из динамиков НАТО". Она удивилась тому, что не прозвучало ни одного политического заявления или комментария и никто не требует международного расследования.
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Задержание основателя Telegram-канала NextaАнтониу ГутеррешRyanairСтефан ДюжаррикНАТОБелоруссияООНВ мире
 
 
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