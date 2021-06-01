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Кравцов подготовит предложения по обучению русскому языку за рубежом
Кравцов подготовит предложения по обучению русскому языку за рубежом - РИА Новости, 01.06.2021
Кравцов подготовит предложения по обучению русскому языку за рубежом
Президент России Владимир Путин поручил Минпросвещения до 15 июля представить предложения по поддержке изучения русского языка за рубежом, следует из... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T17:06
2021-06-01T17:06
2021-06-01T17:06
россия
сергей кравцов
владимир путин
таджикистан
образование - общество
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минпросвещения до 15 июля представить предложения по поддержке изучения русского языка за рубежом, следует из опубликованного на сайте Кремля перечня поручений по итогам совещания с членами правительства."Министерству просвещения Российской Федерации представить предложения о дополнительных мерах поддержки изучения русского языка за рубежом, в том числе в Республике Таджикистан. Доклад – до 15 июля 2021 г.", - говорится в документе.Ответственным назван глава ведомства Сергей Кравцов.
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россия, сергей кравцов, владимир путин, таджикистан, образование - общество