Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210601/rumyniya-1735098243.html
Румыния снимает ограничения из-за COVID-19 и готова принимать туристов
Румыния снимает ограничения из-за COVID-19 и готова принимать туристов - РИА Новости, 01.06.2021
Румыния снимает ограничения из-за COVID-19 и готова принимать туристов
Власти Румынии с 1 июня снимают еще часть ограничений, введенных из-за коронавируса. РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T14:57
2021-06-01T14:57
куда можно лететь
туристы
коронавирус covid-19
новости - туризм
туризм
туризм
румыния
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151786/18/1517861856_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_8e7467a723cb108a97de01cc0902b6d4.jpg
КИШИНЕВ, 1 июн — РИА Новости. Власти Румынии с 1 июня снимают еще часть ограничений, введенных из-за коронавируса.Ранее премьер страны Флорин Кыцу заявил, что власти каждые две недели будут отменять часть ограничений, к примеру, с 15 мая можно не носить защитные маски на улицах.С 1 июня разрешено проводить мероприятия на открытом воздухе, в которых принимают участие до тысячи граждан, если они соблюдают соцдистанцию в два метра. Быть в маске — обязательно. При этом все гости должны быть вакцинированы, иметь отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус или переболеть COVID-19 больше 15 и меньше 90 дней назад. На тех же условиях можно проводить выпускные вечера школьников.На улицах разрешено собираться группами до восьми человек, даже если они не являются родственниками.Власти разрешили отмечать свадьбы, крестины и юбилеи, можно собрать до 70 человек на открытом пространстве и до 50 — в помещении. Культурные и развлекательные мероприятия разрешено проводить в залах, если они заполнены максимум на 70 процентов. Это же правило действует в отношении спортзалов, фитнес-клубов, закрытых бассейнов, ресторанов. А вот детские площадки в зданиях могут быть заполнены не больше, чем наполовину. Возвращаются к работе ночные клубы, бары и дискотеки, внутри разрешено заполнять только половину мест.Экономическим агентам разрешено вернуть на рабочие места до 70 процентов персонала. Если в кабинетах работает не больше пяти сотрудников, то они имеют право не носить защитные маски.Спортивные мероприятия будут проводиться со зрителями, но пока трибуны могут быть заполнены лишь на четверть. Впрочем, во всех вышеперечисленных ситуациях число участников можно увеличить, если они состоят исключительно из вакцинированных людей, которые получили последнюю дозу препарата от коронавируса больше десяти дней назад.Кроме того, власти Румынии разрешили въезд в страну туристам. Иностранцам нужно иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, переболеть COVID-19 меньше 90 дней назад или быть вакцинированными.
https://ria.ru/20210601/chechnya-1734654840.html
https://ria.ru/20210520/makedoniya-1732936153.html
https://ria.ru/20200909/moldaviya-1576876920.html
румыния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/151786/18/1517861856_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_c0b7ba78329db7cccfd513a9daf2e7e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
куда можно лететь, туристы, коронавирус covid-19, новости - туризм, туризм, румыния

Румыния снимает ограничения из-за COVID-19 и готова принимать туристов

14:57 01.06.2021
 
© Depositphotos / twindesignerБухарест, Румыния
Бухарест, Румыния - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© Depositphotos / twindesigner
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 1 июн — РИА Новости. Власти Румынии с 1 июня снимают еще часть ограничений, введенных из-за коронавируса.
Ранее премьер страны Флорин Кыцу заявил, что власти каждые две недели будут отменять часть ограничений, к примеру, с 15 мая можно не носить защитные маски на улицах.
С 1 июня разрешено проводить мероприятия на открытом воздухе, в которых принимают участие до тысячи граждан, если они соблюдают соцдистанцию в два метра. Быть в маске — обязательно. При этом все гости должны быть вакцинированы, иметь отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус или переболеть COVID-19 больше 15 и меньше 90 дней назад. На тех же условиях можно проводить выпускные вечера школьников.
На улицах разрешено собираться группами до восьми человек, даже если они не являются родственниками.
Горожане гуляют в сквере радом с мечетью Сердце Чечни в Грозном - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
08:00Туризм
Путь к сердцу Чечни: где гулять, что смотреть и есть в республике
Власти разрешили отмечать свадьбы, крестины и юбилеи, можно собрать до 70 человек на открытом пространстве и до 50 — в помещении. Культурные и развлекательные мероприятия разрешено проводить в залах, если они заполнены максимум на 70 процентов. Это же правило действует в отношении спортзалов, фитнес-клубов, закрытых бассейнов, ресторанов. А вот детские площадки в зданиях могут быть заполнены не больше, чем наполовину. Возвращаются к работе ночные клубы, бары и дискотеки, внутри разрешено заполнять только половину мест.
Девушка в горах Македонии - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
20 мая, 08:00Туризм
Без визы и ПЦР-тестов. Что ждет россиян в Северной Македонии
Экономическим агентам разрешено вернуть на рабочие места до 70 процентов персонала. Если в кабинетах работает не больше пяти сотрудников, то они имеют право не носить защитные маски.
Спортивные мероприятия будут проводиться со зрителями, но пока трибуны могут быть заполнены лишь на четверть. Впрочем, во всех вышеперечисленных ситуациях число участников можно увеличить, если они состоят исключительно из вакцинированных людей, которые получили последнюю дозу препарата от коронавируса больше десяти дней назад.
Кроме того, власти Румынии разрешили въезд в страну туристам. Иностранцам нужно иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, переболеть COVID-19 меньше 90 дней назад или быть вакцинированными.
Празднование Дня независимости Республики Молдова - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
9 сентября 2020, 08:00Туризм
Мекка винных туров. Прогулки по солнечной Молдавии
 
Туризмкуда можно лететьтуристыКоронавирус COVID-19Новости - ТуризмТуризмРумыния
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:27Глава Минприроды рассказал об уровне добычи и запасах золота в России
02:19Компания EY оценила действия властей Москвы во время пандемии
02:15Стало известно, кто знает о деньгах на картах лучше, чем их владельцы
01:59Названа смертельно опасная ошибка при головной боли
01:50В Бразилии снова рассмотрят вопрос об импорте "Спутника V"
01:44Израильская армия заявила о штурме сирийского объекта на Голанах
01:38Эд Ширан согласился стать лицом TikTok
01:20Климкин испугался переговоров Путина и Лукашенко по Крыму
01:16Финансист объяснил, как откладывать деньги, если их нет
00:33Сергей Шнуров представил свою новую группу
00:23Путин пообщается с руководством "Единой России" и победителями праймериз
00:13В Петербурге открывается Международный экономический форум
23:35В Конгрессе предложили восстановить санкции против "Северного потока — 2"
23:27Судан решил пересмотреть соглашение с Россией по созданию военно-морской базы ВМФ
23:26Эрдоган рассказал, какие темы хочет обсудить с Байденом на саммите НАТО
23:24В Германии не выдали S7 разрешение на выполнение двух рейсов
23:18Додон предрек массовые протесты в Молдавии
23:11Зачем злить Россию? Маневры Королевского флота испугали британцев
22:58На федеральной территории "Сириус" сформируют спортивный кластер
22:57В Белоруссии прекратят вещание три российских телеканала
Лента новостейМолния