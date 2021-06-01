https://ria.ru/20210601/rumyniya-1735098243.html

Румыния снимает ограничения из-за COVID-19 и готова принимать туристов

Румыния снимает ограничения из-за COVID-19 и готова принимать туристов - РИА Новости, 01.06.2021

Румыния снимает ограничения из-за COVID-19 и готова принимать туристов

Власти Румынии с 1 июня снимают еще часть ограничений, введенных из-за коронавируса. РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T14:57

2021-06-01T14:57

2021-06-01T14:57

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КИШИНЕВ, 1 июн — РИА Новости. Власти Румынии с 1 июня снимают еще часть ограничений, введенных из-за коронавируса.Ранее премьер страны Флорин Кыцу заявил, что власти каждые две недели будут отменять часть ограничений, к примеру, с 15 мая можно не носить защитные маски на улицах.С 1 июня разрешено проводить мероприятия на открытом воздухе, в которых принимают участие до тысячи граждан, если они соблюдают соцдистанцию в два метра. Быть в маске — обязательно. При этом все гости должны быть вакцинированы, иметь отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус или переболеть COVID-19 больше 15 и меньше 90 дней назад. На тех же условиях можно проводить выпускные вечера школьников.На улицах разрешено собираться группами до восьми человек, даже если они не являются родственниками.Власти разрешили отмечать свадьбы, крестины и юбилеи, можно собрать до 70 человек на открытом пространстве и до 50 — в помещении. Культурные и развлекательные мероприятия разрешено проводить в залах, если они заполнены максимум на 70 процентов. Это же правило действует в отношении спортзалов, фитнес-клубов, закрытых бассейнов, ресторанов. А вот детские площадки в зданиях могут быть заполнены не больше, чем наполовину. Возвращаются к работе ночные клубы, бары и дискотеки, внутри разрешено заполнять только половину мест.Экономическим агентам разрешено вернуть на рабочие места до 70 процентов персонала. Если в кабинетах работает не больше пяти сотрудников, то они имеют право не носить защитные маски.Спортивные мероприятия будут проводиться со зрителями, но пока трибуны могут быть заполнены лишь на четверть. Впрочем, во всех вышеперечисленных ситуациях число участников можно увеличить, если они состоят исключительно из вакцинированных людей, которые получили последнюю дозу препарата от коронавируса больше десяти дней назад.Кроме того, власти Румынии разрешили въезд в страну туристам. Иностранцам нужно иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, переболеть COVID-19 меньше 90 дней назад или быть вакцинированными.

https://ria.ru/20210601/chechnya-1734654840.html

https://ria.ru/20210520/makedoniya-1732936153.html

https://ria.ru/20200909/moldaviya-1576876920.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

куда можно лететь, туристы, коронавирус covid-19, новости - туризм, туризм, румыния