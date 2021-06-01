https://ria.ru/20210601/reforma-1735094561.html

Папа Франциск нашел способ побороть педофилию и коррупцию в церкви

Папа Франциск нашел способ побороть педофилию и коррупцию в церкви - РИА Новости, 01.06.2021

Папа Франциск нашел способ побороть педофилию и коррупцию в церкви

Святой престол обнародовал во вторник апостольскую конституцию Pascite gregem Dei, которую папа Римский Франциск подписал 23 мая в целях изменения системы... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T14:16

2021-06-01T14:16

2021-06-01T14:17

религия и мировоззрение

римско-католическая церковь

франциск (хорхе марио бергольо)

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ВАТИКАН, 1 июн – РИА Новости, Сергей Старцев. Святой престол обнародовал во вторник апостольскую конституцию Pascite gregem Dei, которую папа Римский Франциск подписал 23 мая в целях изменения системы наказаний в Римско-католической церкви в духе "милосердия и исправления".Этот документ предусматривает серьезный пересмотр Книги VI Кодекса канонического права, которая посвящена санкциям и наказаниям, которым могут быть подвергнуты члены церкви за нарушение правил поведения и норм, обязательных к исполнению всем народом Божиим.В конституции папа Франциск указывает, что система наказаний, введенная еще папой Иоанном Павлом II в январе 1983 года, требует ревизии, чтобы "позволить пастырям использовать ее в качестве инструмента спасения и исправления своевременно и с пастырским милосердием, дабы избежать более серьезного зла и врачевать раны, вызванные человеческой слабостью". Понтифик напоминает, что такая работа была начата еще в 2007 году папой Бенедиктом XVI, который поручил пересмотреть уголовное законодательство. Изменения Книги VI были направлены всем епископским конференциям, структурам Римской курии, а также различным церковным экспертам. Окончательный вариант нового текста книги с поправками в феврале 2020 года был передан на рассмотрение папы Франциска.Представляя изменения, внесенные теперь в систему наказаний, понтифик отмечает "конкретную необходимость милосердия не только в отношении Церкви, христианской общины и возможных жертв, но и в отношении того, кто совершил преступление и нуждается одновременно в милосердии и в исправлении со стороны Церкви". При этом папа Римский подчеркивает, что "каноническая санкция имеет также функцию исправления зла и спасения и направлена, прежде всего, на благо верующего".Среди нововведений, предусмотренных новой редакцией Книги VI, обращает на себя внимание тот факт, что отныне сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних отнесены не к преступлениям "против особых обязательств священнослужителей", а к "преступлениям против жизни и достоинства человека". Кроме того, в документе изменены некоторые формулировки, в частности, касающиеся права на защиту и прекращения наказаний. Модифицированы важные положения, связанные с управлением церковным имуществом, а также с коррупционными преступлениями.Новый текст Книги VI Кодекса канонического права вступит в силу 8 декабря.

https://ria.ru/20190306/1551574896.html

https://ria.ru/20210521/bayden-1733180416.html

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римско-католическая церковь, франциск (хорхе марио бергольо)