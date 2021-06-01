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В Челябинской области поезд насмерть сбил шестилетнего ребенка
В Челябинской области поезд насмерть сбил шестилетнего ребенка - РИА Новости, 01.06.2021
В Челябинской области поезд насмерть сбил шестилетнего ребенка
Шестилетнего ребенка насмерть сбил поезд вблизи станции Бишкиль Южно-Уральской железной дороги в Челябинской области, возбуждено уголовное дело, сообщило во... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T09:58
2021-06-01T09:58
2021-06-01T09:58
россия
южно-уральская железная дорога
следственный комитет россии (ск рф)
челябинская область
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 1 июн – РИА Новости. Шестилетнего ребенка насмерть сбил поезд вблизи станции Бишкиль Южно-Уральской железной дороги в Челябинской области, возбуждено уголовное дело, сообщило во вторник Уральское следственное управление на транспорте СК РФ.По данным следствия, 1 июня около 03.00 (01.00 мск) на 2049 километре 6 пикета станции Бишкиль Южно-Уральской железной дороги подвижным составом смертельно травмирован 6-летний ребенок. От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия."Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте СК РФ по факту смертельного травмирования ребенка на Южно-Уральской железной дороге неустановленным поездом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр места происшествия, допрашиваются близкие родственники пострадавшего, устанавливаются очевидцы, подвижной состав, совершивший наезд на ребенка, выясняются условия воспитания и проживания ребенка, добавляется в сообщении.В соцсети "ВКонтакте" на странице группы "Легион-Спас", которая занимается поиском потерявшихся в регионе людей, сообщается, что поиск потерявшегося мальчика в районе станции Бишкиль был начат ночью 1 июня. В ориентировке указывается, что ребенок страдает аутизмом, не разговаривает. Также на странице отмечается, что ребенка нашел один из волонтеров, "место, где нашел ребенка, освещается, лежал между главными путями".
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россия, южно-уральская железная дорога, следственный комитет россии (ск рф), челябинская область, происшествия
ЧЕЛЯБИНСК, 1 июн – РИА Новости.
Шестилетнего ребенка насмерть сбил поезд вблизи станции Бишкиль Южно-Уральской железной дороги в Челябинской области
, возбуждено уголовное дело, сообщило во вторник Уральское следственное управление на транспорте СК РФ
.
По данным следствия, 1 июня около 03.00 (01.00 мск) на 2049 километре 6 пикета станции Бишкиль Южно-Уральской железной дороги
подвижным составом смертельно травмирован 6-летний ребенок. От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия.
"Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте СК РФ по факту смертельного травмирования ребенка на Южно-Уральской железной дороге неустановленным поездом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.
В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр места происшествия, допрашиваются близкие родственники пострадавшего, устанавливаются очевидцы, подвижной состав, совершивший наезд на ребенка, выясняются условия воспитания и проживания ребенка, добавляется в сообщении.
В соцсети "ВКонтакте" на странице группы "Легион-Спас", которая занимается поиском потерявшихся в регионе людей, сообщается, что поиск потерявшегося мальчика в районе станции Бишкиль был начат ночью 1 июня. В ориентировке указывается, что ребенок страдает аутизмом, не разговаривает. Также на странице отмечается, что ребенка нашел один из волонтеров, "место, где нашел ребенка, освещается, лежал между главными путями".