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В тылу друзей. Кто из европейцев "сливает" союзников американцам
В тылу друзей. Кто из европейцев "сливает" союзников американцам - РИА Новости, 01.06.2021
В тылу друзей. Кто из европейцев "сливает" союзников американцам
Датские спецслужбы помогали американцам прослушивать Ангелу Меркель. Следили и за другими европейскими политиками, присматривали даже за соотечественниками... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T08:00
2021-06-01T08:01
франк-вальтер штайнмайер
эдвард сноуден
нато
евросоюз
ангела меркель
джо байден
в мире
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости, Софья Мельничук. Датские спецслужбы помогали американцам прослушивать Ангелу Меркель. Следили и за другими европейскими политиками, присматривали даже за соотечественниками. Сведения собирали с помощью жемчужины датской разведки — системы перехвата данных с личных мобильных телефонов. Почему информация пятилетней давности всплыла именно сейчас и рассорятся ли Америка и Европа, разбиралось РИА Новости. Исторический скандалВ политике и разведке друзей не бывает — в этом убедились европейские союзники, когда выяснилось, что американские спецслужбы следили за высокопоставленными чиновниками и политиками стран Евросоюза. Известная история обрастает новыми деталями. Результаты совместного расследования французских, немецких, норвежских и шведских СМИ в выходные обнародовала датская телерадиокомпания DR. Под прицелом — крупные фигуры: канцлер Германии Ангела Меркель, бывший министр иностранных дел, а ныне президент Франк-Вальтер Штайнмайер и кандидат в канцлеры от Социал-демократической партии Пеер Штайнбрюк. Журналисты установили, что Агентство национальной безопасности США шпионило за политиками, перехватывая данные с датских подводных коммуникационных кабелей. И Служба военной разведки Дании (FE) этому потворствовала. Об этом узнали еще в 2015-м — после внутреннего расследования. Однако информацию засекретили. Датская жемчужинаИсточники журналистов считают нынешний скандал самым крупным в истории датских спецслужб. Это отголосок громкого шпионского дела восьмилетней давности. В 2013-м бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден раскрыл некоторые тайны американской разведки. В частности, оказалось, что прослушивали личный мобильный телефон Ангелы Меркель. Несмотря на резонанс, в Берлине воздержались от расследования. А в Копенгагене, в департаменте мониторинга коммуникационных сетей решили проверить, не использовали ли американцы датские кабели. Сформировали секретную группу, даже привлекли сторонних хакеров. Это была операция "Рогоз". Действительно, выяснилось, что из кабелей извлекли кучу информации — записи разговоров, СМС-сообщения, переписки в мессенджерах. Все это стало возможно благодаря особой системе, которую называют "жемчужиной в короне" датских спецслужб. Дания — общеевропейский интернет-хаб, через нее проходят коммуникационные кабели многих стран. Это позволяет подразделению спецслужб, базирующемуся на острове Амагер, перехватывать практически все — от планов террористов до разведданных о России и Китае, отмечают журналисты. По их сведениям, доклад лег на стол бывшему главе военной разведки Дании Томасу Аренкелю. Знал об операции "Рогоз" и его преемник Ларс Финдсен. Однако никаких мер не принимали до 2018-го, когда один из участников секретной группы не доложил о бездействии начальства вышестоящим инстанциям. Новое разбирательство закончилось увольнением Финдсена в августе 2020-го. Тогда СМИ сообщали, что все дело в тайной слежке за самими датчанами, а разведка не расследует должным образом сообщения о шпионаже в военных ведомствах. Теперь известны и другие подробности. К слову, в ноябре 2020-го DR опубликовала не менее шокирующую информацию. Оказывается, с помощью датских кабелей Агентство национальной безопасности следило и за датскими же министерствами и крупными компаниями. В основном под удар попал оборонный сектор, причем не только Дании, но и Германии, Франции, Норвегии и Швеции. Шпионская активность американцев вроде бы даже привела к тому, что Копенгаген закупил 27 американских истребителей F-35. Обычный скандалПрошлогодняя публикация особой сенсации не произвела, однако сейчас в Европе ждут визита американского президента Джо Байдена, и это меняет ситуацию. Перед переговорами с Владимиром Путиным в Женеве Байден посетит саммит НАТО, а до этого встретится с лидерами "Большой семерки" в Англии. Вероятно, это спланированная акция, говорит ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин. "Очень похоже на намеренный информационный вброс, правда, цель неясна. Естественно, американцы укажут на "руку Кремля", стремящегося разрушить евроатлантическое единство", — отмечает эксперт. Какие-то заявления, видимо, последуют, но конкретных действий, например прекращения работы американской разведки на территории Германии или других стран НАТО, ждать не стоит. "Об этом нет и речи, — уверен собеседник РИА Новости. — Вспомним большой скандал по поводу прослушки госпожи Меркель и других ключевых немецких политиков. В Берлине поворчали-поворчали и успокоились".Публикация материала телерадиокомпании DR связана с предстоящей поездкой Байдена, полагает заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. "Визит нацелен на то, чтобы продемонстрировать реставрацию трансатлантических отношений, их укрепление и восстановление после президентства Дональда Трампа, — подчеркивает он. — И Байден, и европейцы твердят о возвращении к норме, а тут вдруг выясняется, что эта норма не совсем нормальна".Ведь за европейцами шпионили еще при администрации Барака Обамы, когда Байден был вице-президентом. Впрочем, ничего удивительного, по мнению эксперта, в этом нет, поскольку об американской программе глобальной слежки мир узнал лет десять назад. "Сейчас лишь добавились детали. США использовали одних союзников, чтобы следить за другими". Хотя расследование и не открыло ничего принципиально нового, обнародовали его результаты очень не вовремя для коллективного Запада. На таком фоне трудно говорить о выстраивании совместной политики. И особенно о борьбе с общими угрозами.
https://ria.ru/20200216/1564795528.html
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франк-вальтер штайнмайер, эдвард сноуден, нато, евросоюз, ангела меркель, джо байден, в мире

В тылу друзей. Кто из европейцев "сливает" союзников американцам

08:00 01.06.2021 (обновлено: 08:01 01.06.2021)
 
© REUTERS / Francisco Seco/PoolКанцлер Германии Ангела Меркель. 24 мая 2021 года
Канцлер Германии Ангела Меркель. 24 мая 2021 года - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© REUTERS / Francisco Seco/Pool
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости, Софья Мельничук. Датские спецслужбы помогали американцам прослушивать Ангелу Меркель. Следили и за другими европейскими политиками, присматривали даже за соотечественниками. Сведения собирали с помощью жемчужины датской разведки — системы перехвата данных с личных мобильных телефонов. Почему информация пятилетней давности всплыла именно сейчас и рассорятся ли Америка и Европа, разбиралось РИА Новости.

Исторический скандал

В политике и разведке друзей не бывает — в этом убедились европейские союзники, когда выяснилось, что американские спецслужбы следили за высокопоставленными чиновниками и политиками стран Евросоюза. Известная история обрастает новыми деталями. Результаты совместного расследования французских, немецких, норвежских и шведских СМИ в выходные обнародовала датская телерадиокомпания DR.
Под прицелом — крупные фигуры: канцлер Германии Ангела Меркель, бывший министр иностранных дел, а ныне президент Франк-Вальтер Штайнмайер и кандидат в канцлеры от Социал-демократической партии Пеер Штайнбрюк.
Журналисты установили, что Агентство национальной безопасности США шпионило за политиками, перехватывая данные с датских подводных коммуникационных кабелей. И Служба военной разведки Дании (FE) этому потворствовала. Об этом узнали еще в 2015-м — после внутреннего расследования. Однако информацию засекретили.
© AP Photo / Patrick Semansky, FileАгентство национальной безопасности США
Агентство национальной безопасности США - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© AP Photo / Patrick Semansky, File
Агентство национальной безопасности США

Датская жемчужина

Источники журналистов считают нынешний скандал самым крупным в истории датских спецслужб. Это отголосок громкого шпионского дела восьмилетней давности. В 2013-м бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден раскрыл некоторые тайны американской разведки. В частности, оказалось, что прослушивали личный мобильный телефон Ангелы Меркель. Несмотря на резонанс, в Берлине воздержались от расследования.
А в Копенгагене, в департаменте мониторинга коммуникационных сетей решили проверить, не использовали ли американцы датские кабели. Сформировали секретную группу, даже привлекли сторонних хакеров. Это была операция "Рогоз".
Действительно, выяснилось, что из кабелей извлекли кучу информации — записи разговоров, СМС-сообщения, переписки в мессенджерах. Все это стало возможно благодаря особой системе, которую называют "жемчужиной в короне" датских спецслужб.
© РИА Новости / Михаил Маркив / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, 2016 год
Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер . 2016 год - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Михаил Маркив
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Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, 2016 год
Дания — общеевропейский интернет-хаб, через нее проходят коммуникационные кабели многих стран. Это позволяет подразделению спецслужб, базирующемуся на острове Амагер, перехватывать практически все — от планов террористов до разведданных о России и Китае, отмечают журналисты.
По их сведениям, доклад лег на стол бывшему главе военной разведки Дании Томасу Аренкелю. Знал об операции "Рогоз" и его преемник Ларс Финдсен. Однако никаких мер не принимали до 2018-го, когда один из участников секретной группы не доложил о бездействии начальства вышестоящим инстанциям. Новое разбирательство закончилось увольнением Финдсена в августе 2020-го. Тогда СМИ сообщали, что все дело в тайной слежке за самими датчанами, а разведка не расследует должным образом сообщения о шпионаже в военных ведомствах. Теперь известны и другие подробности.
К слову, в ноябре 2020-го DR опубликовала не менее шокирующую информацию. Оказывается, с помощью датских кабелей Агентство национальной безопасности следило и за датскими же министерствами и крупными компаниями. В основном под удар попал оборонный сектор, причем не только Дании, но и Германии, Франции, Норвегии и Швеции. Шпионская активность американцев вроде бы даже привела к тому, что Копенгаген закупил 27 американских истребителей F-35.
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Обычный скандал

Прошлогодняя публикация особой сенсации не произвела, однако сейчас в Европе ждут визита американского президента Джо Байдена, и это меняет ситуацию. Перед переговорами с Владимиром Путиным в Женеве Байден посетит саммит НАТО, а до этого встретится с лидерами "Большой семерки" в Англии.
Вероятно, это спланированная акция, говорит ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин. "Очень похоже на намеренный информационный вброс, правда, цель неясна. Естественно, американцы укажут на "руку Кремля", стремящегося разрушить евроатлантическое единство", — отмечает эксперт.
Какие-то заявления, видимо, последуют, но конкретных действий, например прекращения работы американской разведки на территории Германии или других стран НАТО, ждать не стоит. "Об этом нет и речи, — уверен собеседник РИА Новости. — Вспомним большой скандал по поводу прослушки госпожи Меркель и других ключевых немецких политиков. В Берлине поворчали-поворчали и успокоились".
© Фото : пресс-служба премьер-министра ГрецииПремьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на саммите НАТО в Лондоне, 4 декабря 2019
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на саммите НАТО в Лондоне. 4 декабря 2019 - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© Фото : пресс-служба премьер-министра Греции
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на саммите НАТО в Лондоне, 4 декабря 2019
Публикация материала телерадиокомпании DR связана с предстоящей поездкой Байдена, полагает заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. "Визит нацелен на то, чтобы продемонстрировать реставрацию трансатлантических отношений, их укрепление и восстановление после президентства Дональда Трампа, — подчеркивает он. — И Байден, и европейцы твердят о возвращении к норме, а тут вдруг выясняется, что эта норма не совсем нормальна".
Ведь за европейцами шпионили еще при администрации Барака Обамы, когда Байден был вице-президентом. Впрочем, ничего удивительного, по мнению эксперта, в этом нет, поскольку об американской программе глобальной слежки мир узнал лет десять назад. "Сейчас лишь добавились детали. США использовали одних союзников, чтобы следить за другими".
Хотя расследование и не открыло ничего принципиально нового, обнародовали его результаты очень не вовремя для коллективного Запада. На таком фоне трудно говорить о выстраивании совместной политики. И особенно о борьбе с общими угрозами.
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