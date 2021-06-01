https://ria.ru/20210601/rasputina-1734996263.html

Маша Распутина прокомментировала конфликт в семье Любови Успенской

Маша Распутина прокомментировала конфликт в семье Любови Успенской - РИА Новости, 01.06.2021

Маша Распутина прокомментировала конфликт в семье Любови Успенской

Маша Распутина прокомментировала конфликт в семье Любови Успенской. Что она думает о скандале в доме своей коллеги, певица рассказала в передаче "Звезды... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T05:45

2021-06-01T05:45

2021-06-01T05:45

шоубиз

маша распутина

любовь успенская

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734989014_0:149:2425:1513_1920x0_80_0_0_ab4ac546ddade1e1daa2524f836004d9.jpg

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Маша Распутина прокомментировала конфликт в семье Любови Успенской. Что она думает о скандале в доме своей коллеги, певица рассказала в передаче "Звезды сошлись".Уже в самом начале программы Распутина посетовала: "Настоящих мужчин очень мало, фактически нет. И те, которые к звездам приклеились – они сосут кровь, все соки и деньги".Певица призналась, что мужья знаменитостей могут "создавать видимость", что они очень заняты и много работают, а на самом деле часто просто мешают. И супруг Любови Успенской, по мнению Распутиной, – не исключение. Она призналась, что еще в 90-х стала свидетельницей их ссоры, и своими глазами видела, как Плаксин довел жену."Может быть, она верила, что он что-то откроет: свой бизнес или компанию. Но ничего нет, потому что он — ноль. Все на ней держалось", — считает Маша Распутина. Любовь Успенская и Александр Плаксин судились по поводу раздела имущества. В итоге муж королевы русского шансона получил половину ее 400-миллионного состояния. Любовь Успенская вышла замуж за Плаксина в 1987 году. В 1989 у них родилась дочь Татьяна.

https://ria.ru/20201214/uspenskaya-1589216441.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

маша распутина, любовь успенская