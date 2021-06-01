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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210601/rasputina-1734996263.html
Маша Распутина прокомментировала конфликт в семье Любови Успенской
Маша Распутина прокомментировала конфликт в семье Любови Успенской - РИА Новости, 01.06.2021
Маша Распутина прокомментировала конфликт в семье Любови Успенской
Маша Распутина прокомментировала конфликт в семье Любови Успенской. Что она думает о скандале в доме своей коллеги, певица рассказала в передаче "Звезды... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T05:45
2021-06-01T05:45
шоубиз
маша распутина
любовь успенская
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Маша Распутина прокомментировала конфликт в семье Любови Успенской. Что она думает о скандале в доме своей коллеги, певица рассказала в передаче "Звезды сошлись".Уже в самом начале программы Распутина посетовала: "Настоящих мужчин очень мало, фактически нет. И те, которые к звездам приклеились – они сосут кровь, все соки и деньги".Певица призналась, что мужья знаменитостей могут "создавать видимость", что они очень заняты и много работают, а на самом деле часто просто мешают. И супруг Любови Успенской, по мнению Распутиной, – не исключение. Она призналась, что еще в 90-х стала свидетельницей их ссоры, и своими глазами видела, как Плаксин довел жену."Может быть, она верила, что он что-то откроет: свой бизнес или компанию. Но ничего нет, потому что он — ноль. Все на ней держалось", — считает Маша Распутина. Любовь Успенская и Александр Плаксин судились по поводу раздела имущества. В итоге муж королевы русского шансона получил половину ее 400-миллионного состояния. Любовь Успенская вышла замуж за Плаксина в 1987 году. В 1989 у них родилась дочь Татьяна.
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маша распутина, любовь успенская

Маша Распутина прокомментировала конфликт в семье Любови Успенской

05:45 01.06.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Маша Распутина
Певица Маша Распутина - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Маша Распутина прокомментировала конфликт в семье Любови Успенской. Что она думает о скандале в доме своей коллеги, певица рассказала в передаче "Звезды сошлись".
Уже в самом начале программы Распутина посетовала: "Настоящих мужчин очень мало, фактически нет. И те, которые к звездам приклеились – они сосут кровь, все соки и деньги".
Певица призналась, что мужья знаменитостей могут "создавать видимость", что они очень заняты и много работают, а на самом деле часто просто мешают. И супруг Любови Успенской, по мнению Распутиной, – не исключение. Она призналась, что еще в 90-х стала свидетельницей их ссоры, и своими глазами видела, как Плаксин довел жену.
"Может быть, она верила, что он что-то откроет: свой бизнес или компанию. Но ничего нет, потому что он — ноль. Все на ней держалось", — считает Маша Распутина.
Любовь Успенская и Александр Плаксин судились по поводу раздела имущества. В итоге муж королевы русского шансона получил половину ее 400-миллионного состояния.
Любовь Успенская вышла замуж за Плаксина в 1987 году. В 1989 у них родилась дочь Татьяна.
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