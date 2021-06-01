https://ria.ru/20210601/raskolniki-1734992905.html
Триумф украинских раскольников обернулся "зрадой"
Триумф украинских раскольников обернулся "зрадой" - РИА Новости, 01.06.2021
Триумф украинских раскольников обернулся "зрадой"
Деятели раскольнической "Православной церкви Украины" вовсю трубят о триумфе — их лидера Епифания Думенко признали сразу два монастыря на Афоне. Однако радость... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T08:00
2021-06-01T08:00
2021-06-01T17:02
религия и мировоззрение
россия
епифаний думенко
ситуация вокруг упц
игорь якимчук
элладская православная церковь
русская православная церковь
московская патриархия
греция
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости, Олег Налисник. Деятели раскольнической "Православной церкви Украины" вовсю трубят о триумфе — их лидера Епифания Думенко признали сразу два монастыря на Афоне. Однако радость омрачили заявления "союзников" из той же Греции — глава Элладской церкви неожиданно осудил эту авантюру. В ситуации разбиралось РИА Новости.Не "перемогли"Вроде бы "перемога": знаменитые афонские монастыри Пантократор и Ксенофонт позвали к себе главу ПЦУ Епифания Думенко. Благосклонности монахов святой горы, наиболее авторитетных в мире, раскольники добивались давно. Еще в 2019-м их представитель пытался прорваться в одну из обителей: монастырские ворота закрыли прямо перед носом. А тут — официальное приглашение.Само собой, самосвяты обставили это как триумф. Правда, не сказали, что речь идет лишь о двух монастырях из двадцати. Самые влиятельные даже думать не хотят о раскольниках. Кроме того, Синаксис (правящий орган) Афона официально их так и не признал — даже несмотря на давление Константинопольского патриарха, которому монашеская республика подчиняется напрямую.Именно для "стамбульского первосвятителя" и создают благостную картинку. Ведь он, как ожидается, в августе приедет в Киев осмотреть новые владения. Согласно томосу (грамоте об автокефалии ) ПЦУ по всем ключевым вопросам полностью зависит именно от Фанара.Ждут в украинской столице и представителей поместных приходов, признавших новую структуру. Речь о церквях так называемой греческой семьи: Александрийской, Элладской и Кипрской. Первые две признали самозванцев в 2019-м, церковная Никосия — годом позже. В православном мире не сомневаются, что на них попросту надавил патриарх Варфоломей.Именно они и устроили "зраду": спустя пару дней после приглашения на Афон архиепископ Афинский Иероним сделал неожиданное заявление. На встрече с Межпарламентской ассоциацией православия — объединения депутатов из разных стран — он заговорил о том, что "эгоизм, а также попытки навязать первенство" ни к чему.На первый взгляд, ничего особенного: греческие духовные лидеры очень любят зачитывать на официальных встречах витиеватые речи ни о чем. Рассуждения о "высоких материях", дипломатичные призывы к "единству во Христе" без какой-либо конкретики — это отточенный веками византийский стиль.Однако в ситуации с расколом все не так просто: один жест или слово могут означать многое. Вот и глава Элладской церкви как бы вскользь заговорил о первенстве, но в православном мире сразу поняли, что речь идет о конкретном человеке — патриархе Варфоломее, которого давно обвиняют в "восточном папизме", попытке стать единоличным лидером в православном мире. Логика такая: после отпадения Рима в раскол в 1054 году первенство должно перейти ко "второму Риму", Константинополю. На это другие поместные структуры не пошли: по канонам у каждой собственная юрисдикция, но все "едины во Христе — истинном главе Церкви".Отказ Фанара следовать вековым правилам и привел в конечном счете к событиям на Украине: местные самосвяты изначально ушли в раскол из РПЦ, которая затем, в случае покаяния, должна была принять их обратно. Однако церковный Стамбул легализовал их в обход канонов. Нарушив тем самым фундаментальный принцип: "у каждой церкви своя зона ответственности".Наказание рублемВ ответ на авантюру Константинополя РПЦ разорвала отношения с Фанаром. И запретила священникам и мирянам причащаться на Афоне. Фактически — совершать туда паломничество. Так же поступили и с Элладской церковью: в епархии, признавшие самосвятов, ездить верующим нельзя. При этом до пандемии Греция была вторым по популярности паломническим направлением у россиян. Более 50 тысяч верующих ежегодно устремлялись в Солунь, где хранятся мощи Димитрия Солунского, Керкиру с мощами Спиридона Тримифунтского, Патры со святыми останками апостола Андрея Первозванного и наскальные монастыри Метеоры.Конечно же, ничто не мешало посетить святые места простым туристам — посмотреть и пофотографировать без молитв и участия в службах. Но сейчас их там очень мало. Лишь недавно греческие границы открылись для России. На этом фоне заявление архиепископа Иеронима прозвучало особенно громко. Он не просто осудил константинопольского собрата, но и, пусть и не прямым текстом, признал, что погорячился с украинским вопросом. И понадеялся на примирение с Русской церковью.Правда, как его достичь — большой вопрос. С одной стороны, никто из "греческой семьи" не хочет ссориться с патриархом Варфоломеем. С другой — с РПЦ, крупнейшей в православном мире. В Московской патриархии в ответ сказали, что готовы простить обиды. Правда, на определенных условиях."К сожалению, без прекращения поминовения (во время служб. — Прим. ред.) Епифания Думенко восстановление отношений невозможно в силу церковных канонов. Мы все-таки надеемся, что архиепископ Иероним пересмотрит свое решение, тем более что его не поддержала иерархия Элладской православной церкви", — сообщил РИА Новости секретарь по межправославным отношениям отдела внешних церковных связей протоиерей Игорь Якимчук.Признание украинских раскольников фактически разделило Греческую церковь. Несколько наиболее видных епископов ушли в оппозицию Иерониму, чем очень ослабили его влияние на паству."Давление извне"Схожая ситуация сложилась в церкви Кипра. Прошлогоднее заседание синода, на котором решали вопрос о раскольниках, обернулось скандалом. После долгих споров сторонники признания самосвятов одержали верх на голосовании.Правда, победа оказалась пирровой. Спустя полгода Епифания Думенко поминают лишь двое из пятнадцати епископов: архиепископ Хризостом, предстоятель и митрополит Константийский Василий. Их епархии — города Никосия и Паралимни соответственно — нельзя посещать ни священникам, ни мирянам РПЦ."При этом Хризостом прямо говорит, что разберется с непокорными епископами. Хотя никогда кипрские предстоятели ничего подобного не позволяли, ведь у этой церкви всегда был именно синодальный (коллективный. — Прим. ред.) стиль управления", — объясняет историк Владислав Петрушко. В то же время, по его словам, признавшие ПЦУ епископы довольно сильно "зависят от внешних сил". Причем не от "старшего собрата патриарха Варфоломея" — от политиков, чаще всего американских. "Постоянные контакты того же главы Элладской церкви с госсекретарем США и послом в Греции говорят сами за себя, — рассуждает эксперт. — То есть решение он принял под давлением. Поэтому теперь высказывается максимально расплывчато — чтобы потом любой из сторон заявить, что не говорил этого".В общем, заключает Петрушко, практически все "союзники" украинских раскольников осознают свою ошибку: из-за них, по сути, разделился трехсотмиллионный православный мир.
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россия, епифаний думенко, ситуация вокруг упц, игорь якимчук, элладская православная церковь, русская православная церковь, московская патриархия, греция, киев
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости, Олег Налисник.
Деятели раскольнической "Православной церкви Украины" вовсю трубят о триумфе — их лидера Епифания Думенко
признали сразу два монастыря на Афоне. Однако радость омрачили заявления "союзников" из той же Греции — глава Элладской церкви неожиданно осудил эту авантюру. В ситуации разбиралось РИА Новости.
Не "перемогли"
Вроде бы "перемога": знаменитые афонские монастыри Пантократор и Ксенофонт позвали к себе главу ПЦУ Епифания Думенко. Благосклонности монахов святой горы, наиболее авторитетных в мире, раскольники добивались давно. Еще в 2019-м их представитель пытался прорваться в одну из обителей: монастырские ворота закрыли прямо перед носом. А тут — официальное приглашение.
Само собой, самосвяты обставили это как триумф. Правда, не сказали, что речь идет лишь о двух монастырях из двадцати. Самые влиятельные даже думать не хотят о раскольниках. Кроме того, Синаксис (правящий орган) Афона
официально их так и не признал — даже несмотря на давление Константинопольского патриарха, которому монашеская республика подчиняется напрямую.
Именно для "стамбульского первосвятителя" и создают благостную картинку. Ведь он, как ожидается, в августе приедет в Киев
осмотреть новые владения. Согласно томосу (грамоте об автокефалии ) ПЦУ по всем ключевым вопросам полностью зависит именно от Фанара.
Ждут в украинской столице и представителей поместных приходов, признавших новую структуру. Речь о церквях так называемой греческой семьи: Александрийской, Элладской и Кипрской. Первые две признали самозванцев в 2019-м, церковная Никосия — годом позже. В православном мире не сомневаются, что на них попросту надавил патриарх Варфоломей.
Именно они и устроили "зраду": спустя пару дней после приглашения на Афон архиепископ Афинский Иероним сделал неожиданное заявление. На встрече с Межпарламентской ассоциацией православия — объединения депутатов из разных стран — он заговорил о том, что "эгоизм, а также попытки навязать первенство" ни к чему.
На первый взгляд, ничего особенного: греческие духовные лидеры очень любят зачитывать на официальных встречах витиеватые речи ни о чем. Рассуждения о "высоких материях", дипломатичные призывы к "единству во Христе" без какой-либо конкретики — это отточенный веками византийский стиль.
Однако в ситуации с расколом все не так просто: один жест или слово могут означать многое. Вот и глава Элладской церкви как бы вскользь заговорил о первенстве, но в православном мире сразу поняли, что речь идет о конкретном человеке — патриархе Варфоломее, которого давно обвиняют в "восточном папизме", попытке стать единоличным лидером в православном мире. Логика такая: после отпадения Рима
в раскол в 1054 году первенство должно перейти ко "второму Риму", Константинополю. На это другие поместные структуры не пошли: по канонам у каждой собственная юрисдикция, но все "едины во Христе — истинном главе Церкви".
Отказ Фанара следовать вековым правилам и привел в конечном счете к событиям на Украине
: местные самосвяты изначально ушли в раскол из РПЦ
, которая затем, в случае покаяния, должна была принять их обратно. Однако церковный Стамбул
легализовал их в обход канонов. Нарушив тем самым фундаментальный принцип: "у каждой церкви своя зона ответственности".
Наказание рублем
В ответ на авантюру Константинополя РПЦ разорвала отношения с Фанаром. И запретила священникам и мирянам причащаться на Афоне. Фактически — совершать туда паломничество. Так же поступили и с Элладской церковью: в епархии, признавшие самосвятов, ездить верующим нельзя.
При этом до пандемии Греция
была вторым по популярности паломническим направлением у россиян. Более 50 тысяч верующих ежегодно устремлялись в Солунь, где хранятся мощи Димитрия Солунского, Керкиру с мощами Спиридона Тримифунтского, Патры
со святыми останками апостола Андрея Первозванного и наскальные монастыри Метеоры.
Конечно же, ничто не мешало посетить святые места простым туристам — посмотреть и пофотографировать без молитв и участия в службах. Но сейчас их там очень мало. Лишь недавно греческие границы открылись для России
.
На этом фоне заявление архиепископа Иеронима прозвучало особенно громко. Он не просто осудил константинопольского собрата, но и, пусть и не прямым текстом, признал, что погорячился с украинским вопросом. И понадеялся на примирение с Русской церковью.
Правда, как его достичь — большой вопрос. С одной стороны, никто из "греческой семьи" не хочет ссориться с патриархом Варфоломеем. С другой — с РПЦ, крупнейшей в православном мире.
В Московской патриархии
в ответ сказали, что готовы простить обиды. Правда, на определенных условиях.
"К сожалению, без прекращения поминовения (во время служб. — Прим. ред.) Епифания Думенко восстановление отношений невозможно в силу церковных канонов. Мы все-таки надеемся, что архиепископ Иероним пересмотрит свое решение, тем более что его не поддержала иерархия Элладской православной церкви
", — сообщил РИА Новости секретарь по межправославным отношениям отдела внешних церковных связей протоиерей Игорь Якимчук
.
Признание украинских раскольников фактически разделило Греческую церковь. Несколько наиболее видных епископов ушли в оппозицию Иерониму, чем очень ослабили его влияние на паству.
"Давление извне"
Схожая ситуация сложилась в церкви Кипра
. Прошлогоднее заседание синода, на котором решали вопрос о раскольниках, обернулось скандалом. После долгих споров сторонники признания самосвятов одержали верх на голосовании.
Правда, победа оказалась пирровой. Спустя полгода Епифания Думенко поминают лишь двое из пятнадцати епископов: архиепископ Хризостом, предстоятель и митрополит Константийский Василий. Их епархии — города Никосия
и Паралимни соответственно — нельзя посещать ни священникам, ни мирянам РПЦ.
"При этом Хризостом прямо говорит, что разберется с непокорными епископами. Хотя никогда кипрские предстоятели ничего подобного не позволяли, ведь у этой церкви всегда был именно синодальный (коллективный. — Прим. ред.) стиль управления", — объясняет историк Владислав Петрушко.
В то же время, по его словам, признавшие ПЦУ епископы довольно сильно "зависят от внешних сил". Причем не от "старшего собрата патриарха Варфоломея" — от политиков, чаще всего американских.
"Постоянные контакты того же главы Элладской церкви с госсекретарем США
и послом в Греции говорят сами за себя, — рассуждает эксперт. — То есть решение он принял под давлением. Поэтому теперь высказывается максимально расплывчато — чтобы потом любой из сторон заявить, что не говорил этого".
В общем, заключает Петрушко, практически все "союзники" украинских раскольников осознают свою ошибку: из-за них, по сути, разделился трехсотмиллионный православный мир.