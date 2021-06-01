https://ria.ru/20210601/putin-1735118412.html

Оленевод рассказал Путину, как живет в тундре с 11 детьми

Оленевод рассказал Путину, как живет в тундре с 11 детьми - РИА Новости, 01.06.2021

Оленевод рассказал Путину, как живет в тундре с 11 детьми

Президент России Владимир Путин во время онлайн-встречи с семьями, награжденными орденом "Родительская слава", пообщался по видеосвязи с семьей с Крайнего... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T16:19

2021-06-01T16:19

2021-06-01T16:25

россия

александровское

владимир путин

общество

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время онлайн-встречи с семьями, награжденными орденом "Родительская слава", пообщался по видеосвязи с семьей с Крайнего Севера, в которой воспитываются 11 детей, а отец работает оленеводом."Здорово, Владимир Владимирович!" - неожиданно начал свое приветственное слово Путину глава семейства, представившись: "Меня зовут Вулков Павел Митрофанович. Я оленевод из общины… Кочующей…"Он рассказал президенту, что самому старшему их ребенку - 16 лет, а самому младшему – год, и все они общаются с оленями.Его собеседник заверил, что жена со всеми справляется, к тому же помогает их 15-летняя дочь.Глава государства задал оленеводу еще несколько вопросов - в том числе о том, как часто семье приходится переезжать с места на место и хотел бы ее глава отправить кого-то из детей учиться в интернат."За сезон переезжаем где-то 30 раз, наверное… У меня трое так-то учатся…" - коротко отвечал глава большого семейства."Хочу пожелать счастья вашей большой семье и здоровья… Вам спасибо за детишек, поздравляю вас", - с улыбкой в заключении беседы сказал Путин.Орден "Родительская слава" был учрежден 13 мая 2008 года, им награждают родителей и усыновителей, которые воспитывают семерых и более детей. Каждой награждаемой семье выплачивается единовременное денежное поощрение в 100 тысяч рублей.Как правило, Путин встречается с многодетными семьями и вручает им награды на торжественной церемонии в Александровском зале Кремля. Однако в прошлом году из-за пандемии COVID-19 традиционная церемония не состоялась.

https://ria.ru/20210601/rybalka-1735115183.html

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россия, александровское, владимир путин, общество