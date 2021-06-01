https://ria.ru/20210601/putin-1735085802.html

Путин поприветствовал участников съезда Союза машиностроителей России

Путин поприветствовал участников съезда Союза машиностроителей России - РИА Новости, 01.06.2021

Путин поприветствовал участников съезда Союза машиностроителей России

Президент России Владимир Путин направил приветственное послание участникам и гостям съезда Союза машиностроителей России и отметил, что от машиностроения... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T13:40

2021-06-01T13:40

2021-06-01T13:40

россия

владимир путин

технологии

экономика

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветственное послание участникам и гостям съезда Союза машиностроителей России и отметил, что от машиностроения зависит повышение качества жизни людей, текст опубликован на сайте Кремля.Путин отметил, что в отечественном машиностроении всегда трудились энергичные и целеустремленные люди, профессионалы самой высокой квалификации, а многие поколения рабочих, конструкторов, инженеров и специалистов внесли большой вклад в индустриализацию России, а также в укрепление оборонно-промышленного комплекса.Он также подчеркнул, что в настоящее время машиностроители достойно решают поставленные задачи, внедряют передовые разработки, расширяют выпуск высокотехнологичной продукции, а также наращивают производство современного оборудования, станков, грузового транспорта, дорожной и строительной техники для обновления инфраструктуры регионов.Он добавил, что государство будет поддерживать новые и востребованные проекты машиностроительных компаний и предприятий для создания конкурентоспособной продукции, а также обеспечения лидерских позиций России на глобальных рынках технологий."Необходимо и впредь повышать престиж инженерных и рабочих профессий, уделять приоритетное внимание подготовке квалифицированных молодых кадров. Желаю вам дальнейших успехов и всего наилучшего", - заключил Путин.

https://ria.ru/20200812/1575638620.html

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россия, владимир путин, технологии, экономика