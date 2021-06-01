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Путин поприветствовал участников съезда Союза машиностроителей России
Путин поприветствовал участников съезда Союза машиностроителей России - РИА Новости, 01.06.2021
Путин поприветствовал участников съезда Союза машиностроителей России
Президент России Владимир Путин направил приветственное послание участникам и гостям съезда Союза машиностроителей России и отметил, что от машиностроения... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T13:40
2021-06-01T13:40
россия
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветственное послание участникам и гостям съезда Союза машиностроителей России и отметил, что от машиностроения зависит повышение качества жизни людей, текст опубликован на сайте Кремля.Путин отметил, что в отечественном машиностроении всегда трудились энергичные и целеустремленные люди, профессионалы самой высокой квалификации, а многие поколения рабочих, конструкторов, инженеров и специалистов внесли большой вклад в индустриализацию России, а также в укрепление оборонно-промышленного комплекса.Он также подчеркнул, что в настоящее время машиностроители достойно решают поставленные задачи, внедряют передовые разработки, расширяют выпуск высокотехнологичной продукции, а также наращивают производство современного оборудования, станков, грузового транспорта, дорожной и строительной техники для обновления инфраструктуры регионов.Он добавил, что государство будет поддерживать новые и востребованные проекты машиностроительных компаний и предприятий для создания конкурентоспособной продукции, а также обеспечения лидерских позиций России на глобальных рынках технологий."Необходимо и впредь повышать престиж инженерных и рабочих профессий, уделять приоритетное внимание подготовке квалифицированных молодых кадров. Желаю вам дальнейших успехов и всего наилучшего", - заключил Путин.
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россия, владимир путин, технологии, экономика

Путин поприветствовал участников съезда Союза машиностроителей России

13:40 01.06.2021
 
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время видеообращения к участникам российского конгресса "Детская онкология, гематология и иммунология XXI века: от науки к практике"
Президент РФ Владимир Путин во время видеообращения к участникам российского конгресса Детская онкология, гематология и иммунология XXI века: от науки к практике - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Сергей Ильин
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветственное послание участникам и гостям съезда Союза машиностроителей России и отметил, что от машиностроения зависит повышение качества жизни людей, текст опубликован на сайте Кремля.
Путин отметил, что в отечественном машиностроении всегда трудились энергичные и целеустремленные люди, профессионалы самой высокой квалификации, а многие поколения рабочих, конструкторов, инженеров и специалистов внесли большой вклад в индустриализацию России, а также в укрепление оборонно-промышленного комплекса.
Он также подчеркнул, что в настоящее время машиностроители достойно решают поставленные задачи, внедряют передовые разработки, расширяют выпуск высокотехнологичной продукции, а также наращивают производство современного оборудования, станков, грузового транспорта, дорожной и строительной техники для обновления инфраструктуры регионов.
"Именно от машиностроения, с его поистине уникальными инновационными, экспортными возможностями во многом зависит укрепление промышленного потенциала, достижение важнейших целей экономического и пространственного развития страны, повышение качества жизни людей", - заявил президент.
Он добавил, что государство будет поддерживать новые и востребованные проекты машиностроительных компаний и предприятий для создания конкурентоспособной продукции, а также обеспечения лидерских позиций России на глобальных рынках технологий.
"Необходимо и впредь повышать престиж инженерных и рабочих профессий, уделять приоритетное внимание подготовке квалифицированных молодых кадров. Желаю вам дальнейших успехов и всего наилучшего", - заключил Путин.
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