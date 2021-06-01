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Песков назвал темы встречи Путина с руководством "Единой России"
Песков назвал темы встречи Путина с руководством "Единой России" - РИА Новости, 01.06.2021
Песков назвал темы встречи Путина с руководством "Единой России"
Встреча президента РФ Владимира Путина с руководством "Единой России" запланирована на 2 июня, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T12:40
2021-06-01T15:18
политика
единая россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина с руководством "Единой России" запланирована на 2 июня, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее представитель партии сообщил РИА Новости, что руководство ЕР планирует встречу с Путиным на текущей неделе, предварительно 2 июня.На уточняющий вопрос, какая будет повестка встречи главы государства с руководством партии, Песков ответил, что "наверняка руководство партии расскажет и о подготовке к съезду, и о том, как прошли праймериз, и в целом в перспективе, конечно же, о грядущих выборах, задачах партии, о том, как партия идет навстречу этим выборам".На вопрос, нет ли в планах у Путина встречи с руководителями других партий, Песков ответил отрицательно. "Пока в графике не вижу", - сказал он.Как отметили в пресс-службе Кремля, Путин в режиме видеоконференции пообщается с руководством "Единой России", а также волонтерами и общественниками, победителями предварительного партийного голосования за право баллотироваться в Госдуму. Кроме того, председатель федерального оргкомитета праймериз "Единой России" Александр Карелин доложит об итогах кампании, о проблемах, с которыми столкнулись организаторы, а также об общественном контроле за ходом голосования.Предварительное партийное голосование по кандидатам в депутаты на предстоящих 19 сентября выборах всех уровней, в том числе в Госдуму, проходило с 24 по 30 мая. В нем приняли участие около 12 миллионов человек. Итоговые списки участников выборов "Единая Россия" утвердит на съезде 19 июня.
https://ria.ru/20210601/golosovanie-1735078956.html
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политика, единая россия, дмитрий песков, владимир путин

Песков назвал темы встречи Путина с руководством "Единой России"

12:40 01.06.2021 (обновлено: 15:18 01.06.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Сергей Ильин
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина с руководством "Единой России" запланирована на 2 июня, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Да, я могу её подтвердить. Встреча с руководством партии "Единая Россия" запланирована на 2 июня", - сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли он подтвердить информацию о встрече руководства партии "Единая Россия" с президентом.
Ранее представитель партии сообщил РИА Новости, что руководство ЕР планирует встречу с Путиным на текущей неделе, предварительно 2 июня.
На уточняющий вопрос, какая будет повестка встречи главы государства с руководством партии, Песков ответил, что "наверняка руководство партии расскажет и о подготовке к съезду, и о том, как прошли праймериз, и в целом в перспективе, конечно же, о грядущих выборах, задачах партии, о том, как партия идет навстречу этим выборам".
Съезд партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
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В Кремле ответили на критику в адрес праймериз "Единой России"
На вопрос, нет ли в планах у Путина встречи с руководителями других партий, Песков ответил отрицательно. "Пока в графике не вижу", - сказал он.
Как отметили в пресс-службе Кремля, Путин в режиме видеоконференции пообщается с руководством "Единой России", а также волонтерами и общественниками, победителями предварительного партийного голосования за право баллотироваться в Госдуму. Кроме того, председатель федерального оргкомитета праймериз "Единой России" Александр Карелин доложит об итогах кампании, о проблемах, с которыми столкнулись организаторы, а также об общественном контроле за ходом голосования.
Предварительное партийное голосование по кандидатам в депутаты на предстоящих 19 сентября выборах всех уровней, в том числе в Госдуму, проходило с 24 по 30 мая. В нем приняли участие около 12 миллионов человек. Итоговые списки участников выборов "Единая Россия" утвердит на съезде 19 июня.
Мужчина в здании Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
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Полгода до выборов: главные интриги кампании-2021
 
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