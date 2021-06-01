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Песков назвал темы встречи Путина с руководством "Единой России"
Песков назвал темы встречи Путина с руководством "Единой России" - РИА Новости, 01.06.2021
Песков назвал темы встречи Путина с руководством "Единой России"
Встреча президента РФ Владимира Путина с руководством "Единой России" запланирована на 2 июня, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T12:40
2021-06-01T12:40
2021-06-01T15:18
политика
единая россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина с руководством "Единой России" запланирована на 2 июня, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее представитель партии сообщил РИА Новости, что руководство ЕР планирует встречу с Путиным на текущей неделе, предварительно 2 июня.На уточняющий вопрос, какая будет повестка встречи главы государства с руководством партии, Песков ответил, что "наверняка руководство партии расскажет и о подготовке к съезду, и о том, как прошли праймериз, и в целом в перспективе, конечно же, о грядущих выборах, задачах партии, о том, как партия идет навстречу этим выборам".На вопрос, нет ли в планах у Путина встречи с руководителями других партий, Песков ответил отрицательно. "Пока в графике не вижу", - сказал он.Как отметили в пресс-службе Кремля, Путин в режиме видеоконференции пообщается с руководством "Единой России", а также волонтерами и общественниками, победителями предварительного партийного голосования за право баллотироваться в Госдуму. Кроме того, председатель федерального оргкомитета праймериз "Единой России" Александр Карелин доложит об итогах кампании, о проблемах, с которыми столкнулись организаторы, а также об общественном контроле за ходом голосования.Предварительное партийное голосование по кандидатам в депутаты на предстоящих 19 сентября выборах всех уровней, в том числе в Госдуму, проходило с 24 по 30 мая. В нем приняли участие около 12 миллионов человек. Итоговые списки участников выборов "Единая Россия" утвердит на съезде 19 июня.
https://ria.ru/20210601/golosovanie-1735078956.html
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политика, единая россия, дмитрий песков, владимир путин
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости.
Встреча президента РФ Владимира Путина
с руководством "Единой России" запланирована на 2 июня, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
.
"Да, я могу её подтвердить. Встреча с руководством партии "Единая Россия" запланирована на 2 июня", - сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли он подтвердить информацию о встрече руководства партии "Единая Россия" с президентом.
Ранее представитель партии сообщил РИА Новости, что руководство ЕР
планирует встречу с Путиным на текущей неделе, предварительно 2 июня.
На уточняющий вопрос, какая будет повестка встречи главы государства с руководством партии, Песков ответил, что "наверняка руководство партии расскажет и о подготовке к съезду, и о том, как прошли праймериз, и в целом в перспективе, конечно же, о грядущих выборах, задачах партии, о том, как партия идет навстречу этим выборам".
На вопрос, нет ли в планах у Путина встречи с руководителями других партий, Песков ответил отрицательно. "Пока в графике не вижу", - сказал он.
Как отметили в пресс-службе Кремля, Путин в режиме видеоконференции пообщается с руководством "Единой России", а также волонтерами и общественниками, победителями предварительного партийного голосования за право баллотироваться в Госдуму
. Кроме того, председатель федерального оргкомитета праймериз "Единой России" Александр Карелин
доложит об итогах кампании, о проблемах, с которыми столкнулись организаторы, а также об общественном контроле за ходом голосования.
Предварительное партийное голосование по кандидатам в депутаты на предстоящих 19 сентября выборах всех уровней, в том числе в Госдуму, проходило с 24 по 30 мая. В нем приняли участие около 12 миллионов человек. Итоговые списки участников выборов "Единая Россия" утвердит на съезде 19 июня.