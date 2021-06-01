https://ria.ru/20210601/putin-1735074302.html

Песков назвал темы встречи Путина с руководством "Единой России"

Песков назвал темы встречи Путина с руководством "Единой России" - РИА Новости, 01.06.2021

Песков назвал темы встречи Путина с руководством "Единой России"

Встреча президента РФ Владимира Путина с руководством "Единой России" запланирована на 2 июня, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T12:40

2021-06-01T12:40

2021-06-01T15:18

политика

единая россия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина с руководством "Единой России" запланирована на 2 июня, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее представитель партии сообщил РИА Новости, что руководство ЕР планирует встречу с Путиным на текущей неделе, предварительно 2 июня.На уточняющий вопрос, какая будет повестка встречи главы государства с руководством партии, Песков ответил, что "наверняка руководство партии расскажет и о подготовке к съезду, и о том, как прошли праймериз, и в целом в перспективе, конечно же, о грядущих выборах, задачах партии, о том, как партия идет навстречу этим выборам".На вопрос, нет ли в планах у Путина встречи с руководителями других партий, Песков ответил отрицательно. "Пока в графике не вижу", - сказал он.Как отметили в пресс-службе Кремля, Путин в режиме видеоконференции пообщается с руководством "Единой России", а также волонтерами и общественниками, победителями предварительного партийного голосования за право баллотироваться в Госдуму. Кроме того, председатель федерального оргкомитета праймериз "Единой России" Александр Карелин доложит об итогах кампании, о проблемах, с которыми столкнулись организаторы, а также об общественном контроле за ходом голосования.Предварительное партийное голосование по кандидатам в депутаты на предстоящих 19 сентября выборах всех уровней, в том числе в Госдуму, проходило с 24 по 30 мая. В нем приняли участие около 12 миллионов человек. Итоговые списки участников выборов "Единая Россия" утвердит на съезде 19 июня.

https://ria.ru/20210601/golosovanie-1735078956.html

https://ria.ru/20210326/vybory-1602807555.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, единая россия, дмитрий песков, владимир путин