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Путин внес проект о праве Генпрокуратуры представлять Россию в ЕСПЧ
Путин внес проект о праве Генпрокуратуры представлять Россию в ЕСПЧ - РИА Новости, 01.06.2021
Путин внес проект о праве Генпрокуратуры представлять Россию в ЕСПЧ
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о праве Генпрокуратуры представлять Россию в иностранных судах и межгосударственных органах, в том числе РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T09:44
2021-06-01T10:44
россия
госдума рф
генеральная прокуратура рф
владимир путин
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о праве Генпрокуратуры представлять Россию в иностранных судах и межгосударственных органах, в том числе ЕСПЧ, говорится в базе данных нижней палаты парламента.Как указано в пояснительной записке, предусматривается закрепить за генеральной прокуратурой РФ функции по обеспечению представительства и защиты интересов России в межгосударственных органах, иностранных и международных (межгосударственных) судах, иностранных и международных третейских судах (арбитражах), а также определить порядок реализации этих функций.Кроме того, законопроектом предлагается наделить Генпрокуратуру РФ правом на обращение в Конституционный Суд РФ с запросом о возможности исполнения решения международного органа или суда, налагающего обязанности на Россию, в случае если это решение противоречит основам публичного правопорядка РФ, предположительно приводящем к их расхождению с положениями Конституции РФ, или противоречат основам публичного правопорядка России.Также в целях обеспечения представительства и защиты интересов России в международных органах и судах Генпрокуратура РФ может создавать рабочие группы из представителей федеральных госорганов, органов госвласти субъектов РФ, органов местного самоуправления, а также привлекать (в том числе на договорной основе) российские и иностранные организации, адвокатов, экспертов и других специалистов.Также, согласно законопроекту, Генпрокуратура РФ обеспечивает представительство и защиту интересов России в Европейском Суде по правам человека. Отмечается, что в случае получения уведомления о подаче в ЕСПЧ жалобы против России Генпрокуратура РФ должна незамедлительно информировать об этом заинтересованный федеральный государственный орган, орган государственной власти субъекта РФ или орган местного самоуправления. Помимо этого вести с ними переговоры об урегулировании в досудебном порядке спора и при посредничестве ЕСПЧ заключать с заявителем мировое соглашение.Уточняется, что Генпрокуратура РФ может подать в ЕСПЧ от имени России жалобы о нарушении другими государствами - членами Совета Европы - положений конвенции о защите прав человека и основных свобод и выступать в качестве третьей стороны при рассмотрении ЕСПЧ, поданных против других европейских стран.Обеспечение представительства и защиты интересов России осуществляется уполномоченным РФ при ЕСПЧ.
https://ria.ru/20210301/mid-1599452803.html
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россия, госдума рф, генеральная прокуратура рф, владимир путин

Путин внес проект о праве Генпрокуратуры представлять Россию в ЕСПЧ

09:44 01.06.2021 (обновлено: 10:44 01.06.2021)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития Вооруженных сил РФ с руководством министерства обороны РФ и представителями предприятий оборонно-промышленного комплекса
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития Вооруженных сил РФ с руководством министерства обороны РФ и представителями предприятий оборонно-промышленного комплекса - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о праве Генпрокуратуры представлять Россию в иностранных судах и межгосударственных органах, в том числе ЕСПЧ, говорится в базе данных нижней палаты парламента.
Как указано в пояснительной записке, предусматривается закрепить за генеральной прокуратурой РФ функции по обеспечению представительства и защиты интересов России в межгосударственных органах, иностранных и международных (межгосударственных) судах, иностранных и международных третейских судах (арбитражах), а также определить порядок реализации этих функций.
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Кроме того, законопроектом предлагается наделить Генпрокуратуру РФ правом на обращение в Конституционный Суд РФ с запросом о возможности исполнения решения международного органа или суда, налагающего обязанности на Россию, в случае если это решение противоречит основам публичного правопорядка РФ, предположительно приводящем к их расхождению с положениями Конституции РФ, или противоречат основам публичного правопорядка России.
Также в целях обеспечения представительства и защиты интересов России в международных органах и судах Генпрокуратура РФ может создавать рабочие группы из представителей федеральных госорганов, органов госвласти субъектов РФ, органов местного самоуправления, а также привлекать (в том числе на договорной основе) российские и иностранные организации, адвокатов, экспертов и других специалистов.
Также, согласно законопроекту, Генпрокуратура РФ обеспечивает представительство и защиту интересов России в Европейском Суде по правам человека. Отмечается, что в случае получения уведомления о подаче в ЕСПЧ жалобы против России Генпрокуратура РФ должна незамедлительно информировать об этом заинтересованный федеральный государственный орган, орган государственной власти субъекта РФ или орган местного самоуправления. Помимо этого вести с ними переговоры об урегулировании в досудебном порядке спора и при посредничестве ЕСПЧ заключать с заявителем мировое соглашение.
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Уточняется, что Генпрокуратура РФ может подать в ЕСПЧ от имени России жалобы о нарушении другими государствами - членами Совета Европы - положений конвенции о защите прав человека и основных свобод и выступать в качестве третьей стороны при рассмотрении ЕСПЧ, поданных против других европейских стран.
Обеспечение представительства и защиты интересов России осуществляется уполномоченным РФ при ЕСПЧ.
 
РоссияГосдума РФГенеральная прокуратура РФВладимир Путин
 
 
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