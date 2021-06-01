https://ria.ru/20210601/pushkov-1735028644.html

Пушков преподал урок украинскому депутату за "квакающих в Москве жаб"

Пушков преподал урок украинскому депутату за "квакающих в Москве жаб" - РИА Новости, 01.06.2021

Пушков преподал урок украинскому депутату за "квакающих в Москве жаб"

Сенатор Алексей Пушков обвинил депутата Верховной рады Алексея Гончаренко в невежестве и незнании истории после появления в Киеве плакатов с оскорблениями в... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T02:01

2021-06-01T02:01

2021-06-01T02:01

россия

алексей гончаренко

верховная рада украины

алексей пушков

москва

одесса

харьков

киев

украина

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков обвинил депутата Верховной рады Алексея Гончаренко в невежестве и незнании истории после появления в Киеве плакатов с оскорблениями в адрес Москвы.Ранее украинский политик опубликовал в Facebook фотографии билбордов, на которых написано: "В Киеве уже была библиотека, когда в Москве еще жабы квакали", "В Киеве уже были законы, когда в Москве жабы квакали". Акцию парламентарий приурочил к Дню Киева.Сенатор напомнил депутату, что с исторической точки зрения нынешняя Украина не имеет никакого отношения к Киеву времен Древней Руси.Российский политик считает попытку Гончаренко оскорбить Москву и превознести Киев "клоунадой".Гончаренко известен громкими высказываниями в адрес России. Ранее он называл Кубань "украинскими этническими землями" и утверждал о необходимости включения региона в состав Украины. Политик говорил, что речь идет об "отрезанной волею судьбы" территории, где "еще сто лет назад разговаривали на мове". Он также возмущался тем, что в России называют Харьков и Одессу русскими городами.

https://ria.ru/20210420/pase-1729167398.html

россия

москва

одесса

харьков

киев

украина

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