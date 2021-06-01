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Пушков преподал урок украинскому депутату за "квакающих в Москве жаб"
Пушков преподал урок украинскому депутату за "квакающих в Москве жаб" - РИА Новости, 01.06.2021
Пушков преподал урок украинскому депутату за "квакающих в Москве жаб"
Сенатор Алексей Пушков обвинил депутата Верховной рады Алексея Гончаренко в невежестве и незнании истории после появления в Киеве плакатов с оскорблениями в... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T02:01
2021-06-01T02:01
россия
алексей гончаренко
верховная рада украины
алексей пушков
москва
одесса
харьков
киев
украина
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков обвинил депутата Верховной рады Алексея Гончаренко в невежестве и незнании истории после появления в Киеве плакатов с оскорблениями в адрес Москвы.Ранее украинский политик опубликовал в Facebook фотографии билбордов, на которых написано: "В Киеве уже была библиотека, когда в Москве еще жабы квакали", "В Киеве уже были законы, когда в Москве жабы квакали". Акцию парламентарий приурочил к Дню Киева.Сенатор напомнил депутату, что с исторической точки зрения нынешняя Украина не имеет никакого отношения к Киеву времен Древней Руси.Российский политик считает попытку Гончаренко оскорбить Москву и превознести Киев "клоунадой".Гончаренко известен громкими высказываниями в адрес России. Ранее он называл Кубань "украинскими этническими землями" и утверждал о необходимости включения региона в состав Украины. Политик говорил, что речь идет об "отрезанной волею судьбы" территории, где "еще сто лет назад разговаривали на мове". Он также возмущался тем, что в России называют Харьков и Одессу русскими городами.
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россия, алексей гончаренко, верховная рада украины, алексей пушков, москва, одесса, харьков, киев, украина, в мире

Пушков преподал урок украинскому депутату за "квакающих в Москве жаб"

02:01 01.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАлексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков обвинил депутата Верховной рады Алексея Гончаренко в невежестве и незнании истории после появления в Киеве плакатов с оскорблениями в адрес Москвы.
Ранее украинский политик опубликовал в Facebook фотографии билбордов, на которых написано: "В Киеве уже была библиотека, когда в Москве еще жабы квакали", "В Киеве уже были законы, когда в Москве жабы квакали". Акцию парламентарий приурочил к Дню Киева.
Сенатор напомнил депутату, что с исторической точки зрения нынешняя Украина не имеет никакого отношения к Киеву времен Древней Руси.

"Не было тогда Украины как таковой, и древнеукраинских князей не было, а Киев возник как город племени полян, а не украинцев за их полным отсутствием в те стародавние времена. Да и был в 882 году небольшой городок Киев завоеван новгородским князем Олегом, который перенес туда свою резиденцию и сказал: "Се буди городом Русским". Русским — не украинским. Но сие нынешним невеждам из Рады, разумеется, неведомо", — высказался Пушков в Telegram.

Российский политик считает попытку Гончаренко оскорбить Москву и превознести Киев "клоунадой".
"Киев действительно старше Москвы, но хвастать этим придет в голову только Гончаренко и ему подобным. Москва старше, например, Берлина, и что это доказывает? Да и вряд ли в том древнем Киеве была библиотека — это в древней Александрии она точно была", — заключил сенатор.
Гончаренко известен громкими высказываниями в адрес России. Ранее он называл Кубань "украинскими этническими землями" и утверждал о необходимости включения региона в состав Украины. Политик говорил, что речь идет об "отрезанной волею судьбы" территории, где "еще сто лет назад разговаривали на мове". Он также возмущался тем, что в России называют Харьков и Одессу русскими городами.
Депутат Алексей Гончаренко на торжественном заседании Верховной рады Украины по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
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РоссияАлексей ГончаренкоВерховная Рада УкраиныАлексей ПушковМоскваОдессаХарьковКиевУкраинаВ мире
 
 
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