Пушков преподал урок украинскому депутату за "квакающих в Москве жаб"
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков обвинил депутата Верховной рады Алексея Гончаренко в невежестве и незнании истории после появления в Киеве плакатов с оскорблениями в адрес Москвы.
Ранее украинский политик опубликовал в Facebook фотографии билбордов, на которых написано: "В Киеве уже была библиотека, когда в Москве еще жабы квакали", "В Киеве уже были законы, когда в Москве жабы квакали". Акцию парламентарий приурочил к Дню Киева.
Сенатор напомнил депутату, что с исторической точки зрения нынешняя Украина не имеет никакого отношения к Киеву времен Древней Руси.
"Не было тогда Украины как таковой, и древнеукраинских князей не было, а Киев возник как город племени полян, а не украинцев за их полным отсутствием в те стародавние времена. Да и был в 882 году небольшой городок Киев завоеван новгородским князем Олегом, который перенес туда свою резиденцию и сказал: "Се буди городом Русским". Русским — не украинским. Но сие нынешним невеждам из Рады, разумеется, неведомо", — высказался Пушков в Telegram.
Российский политик считает попытку Гончаренко оскорбить Москву и превознести Киев "клоунадой".
"Киев действительно старше Москвы, но хвастать этим придет в голову только Гончаренко и ему подобным. Москва старше, например, Берлина, и что это доказывает? Да и вряд ли в том древнем Киеве была библиотека — это в древней Александрии она точно была", — заключил сенатор.
Гончаренко известен громкими высказываниями в адрес России. Ранее он называл Кубань "украинскими этническими землями" и утверждал о необходимости включения региона в состав Украины. Политик говорил, что речь идет об "отрезанной волею судьбы" территории, где "еще сто лет назад разговаривали на мове". Он также возмущался тем, что в России называют Харьков и Одессу русскими городами.
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