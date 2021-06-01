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Медведев рассказал об отношении к протестующим
Медведев рассказал об отношении к протестующим - РИА Новости, 01.06.2021
Медведев рассказал об отношении к протестующим
Мнение россиян, которые выходят на проводимые в законной форме митинги, нужно уважать, но если протесты нарушают законы, власти будут реагировать, и на этот... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T00:51
2021-06-01T00:51
2021-06-01T00:51
россия
дмитрий медведев
единая россия
общество
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Мнение россиян, которые выходят на проводимые в законной форме митинги, нужно уважать, но если протесты нарушают законы, власти будут реагировать, и на этот счет не должно быть никаких иллюзий, заявил председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Другое дело, если этот протест осуществляется на других принципах: нам плевать на позицию закона, мы решили выйти и выйдем. Так можно зайти очень далеко. Поэтому если протестные акции осуществляются в нарушение законов, включая и правила проведения таких мероприятий в пандемический период, то, естественно, на это будет следовать ответная реакция властей. Это совершенно нормально, и здесь никаких иллюзий ни у кого не должно быть. Ни у нас, ни у тех, кто, допустим, хотел бы таким образом свою позицию проявить, ни тем более у покровителей таких людей в других странах", - сказал он.По его словам, протестные акции должны сообразовываться с конституцией, с законами, а когда закон нарушается, то привлекается полиция."А у нас, значит, можно творить все, что угодно? Нет, такого не будет, и такой же позиции я придерживался и в 2012 году. Это абсолютно точно", - добавил он.
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россия, дмитрий медведев, единая россия, общество
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости.
Мнение россиян, которые выходят на проводимые в законной форме митинги, нужно уважать, но если протесты нарушают законы, власти будут реагировать, и на этот счет не должно быть никаких иллюзий, заявил председатель "Единой России
", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
.
"Я не поменял своей точки зрения. Люди, которые выражают свою позицию, в том числе и в протестах, — это граждане нашей страны, и к их мнению нужно относиться уважительно. Вопрос только в одном: в какой форме осуществляется этот протест? Если этот протест осуществляется в законной форме, если он соответствует общим правилам организации митингов, демонстраций, публичных шествий, то этот протест имеет право на жизнь и к нему нужно относиться внимательно, в том числе власти", - сказал он в интервью газете "Коммерсант
".
"Другое дело, если этот протест осуществляется на других принципах: нам плевать на позицию закона, мы решили выйти и выйдем. Так можно зайти очень далеко. Поэтому если протестные акции осуществляются в нарушение законов, включая и правила проведения таких мероприятий в пандемический период, то, естественно, на это будет следовать ответная реакция властей. Это совершенно нормально, и здесь никаких иллюзий ни у кого не должно быть. Ни у нас, ни у тех, кто, допустим, хотел бы таким образом свою позицию проявить, ни тем более у покровителей таких людей в других странах", - сказал он.
По его словам, протестные акции должны сообразовываться с конституцией, с законами, а когда закон нарушается, то привлекается полиция.
"А у нас, значит, можно творить все, что угодно? Нет, такого не будет, и такой же позиции я придерживался и в 2012 году. Это абсолютно точно", - добавил он.