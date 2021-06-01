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Лукашенко ответил на просьбу ЛНР посетить Протасевича
Лукашенко ответил на просьбу ЛНР посетить Протасевича - РИА Новости, 01.06.2021
Лукашенко ответил на просьбу ЛНР посетить Протасевича
Следователи из Донбасса могут провести опрос Романа Протасевича, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по сотрудничеству с Россией. РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T21:16
2021-06-01T23:33
задержание основателя telegram-канала nexta
роман протасевич
россия
ryanair
кгб белоруссии
белоруссия
оон
киев
в мире
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МИНСК, 1 июн — РИА Новости. Следователи из Донбасса могут провести опрос Романа Протасевича, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по сотрудничеству с Россией.Отрывок заседания показал телеканал "Беларусь 1".Также глава государства прокомментировал публикации о том, что Протасевич, находясь на борту самолета, высказывал опасения, что в случае приземления в Минске ему грозит смертная казнь."А наши журналисты оправдывали, что у нас предусмотрено по такой статье не смертная казнь, а 15 лет. Он знал, что говорил, он понимал, что там, на юго-востоке Украины, ему могут быть предъявлены претензии, и это уже совершенно иная ситуация", — заключил Лукашенко.В минувший четверг в самопровозглашенной Луганской народной республике открыли уголовное дело в отношении гражданина Белоруссии Протасевича. По данным следствия, летом 2014 года он добровольно вступил в ряды запрещенного в ЛНР батальона "Азов" и до зимы 2015 года, занимая должность замкомандира связи второй ударно-штурмовой роты, "принимал участие в боевых действиях" на юго-востоке страны.Как заявляла официальный представитель Генпрокуратуры ЛНР Инна Семенова, ведомство расследует факты участия Протасевича в деятельности террористической организации, применения оружия массового поражения и геноцида. По законам ЛНР ему грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.Первого июня республика обратилась к Минску с просьбой предоставить возможность провести следственные действия с участием фигуранта.Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Двадцать третьего мая он летел рейсом Ryanair из Афин в Вильнюс, борт экстренно приземлился в аэропорту Минска после сообщения о минировании, оказавшегося ложным.Журналиста задержали при проверке документов. В республике против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.Вместе с молодым человеком задержали гражданку России Софью Сапегу. По сведениями МИД, ее подозревают в совершении уголовных преступлений в августе-сентябре 2020 года. Девушка арестована на два месяца.Лукашенко заявил, что расследование в отношении обоих фигурантов должно проводиться в Белоруссии и "это непреклонно".
https://ria.ru/20210601/sanktsii-1734998692.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, россия, ryanair, кгб белоруссии, белоруссия, оон, киев, в мире, александр лукашенко

Лукашенко ответил на просьбу ЛНР посетить Протасевича

21:16 01.06.2021 (обновлено: 23:33 01.06.2021)
 
© REUTERS / StringerРоман Протасевич
Роман Протасевич - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© REUTERS / Stringer
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МИНСК, 1 июн — РИА Новости. Следователи из Донбасса могут провести опрос Романа Протасевича, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по сотрудничеству с Россией.
Отрывок заседания показал телеканал "Беларусь 1".

"В Донбассе возбуждено уголовное дело по этим персоналиям. Я напомнил президенту Путину, что возбуждено уголовное дело, и сказал, что если у них (у ведущих это дело следователей. — Прим. ред.) будут вопросы к ним, — милости просим к нам, пожалуйста, задайте им вопросы, потому что людей они убивали там, в Донбассе".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ
Александр Лукашенко
президент Белоруссии
Также глава государства прокомментировал публикации о том, что Протасевич, находясь на борту самолета, высказывал опасения, что в случае приземления в Минске ему грозит смертная казнь.
"А наши журналисты оправдывали, что у нас предусмотрено по такой статье не смертная казнь, а 15 лет. Он знал, что говорил, он понимал, что там, на юго-востоке Украины, ему могут быть предъявлены претензии, и это уже совершенно иная ситуация", — заключил Лукашенко.
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В минувший четверг в самопровозглашенной Луганской народной республике открыли уголовное дело в отношении гражданина Белоруссии Протасевича. По данным следствия, летом 2014 года он добровольно вступил в ряды запрещенного в ЛНР батальона "Азов" и до зимы 2015 года, занимая должность замкомандира связи второй ударно-штурмовой роты, "принимал участие в боевых действиях" на юго-востоке страны.
Как заявляла официальный представитель Генпрокуратуры ЛНР Инна Семенова, ведомство расследует факты участия Протасевича в деятельности террористической организации, применения оружия массового поражения и геноцида. По законам ЛНР ему грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Первого июня республика обратилась к Минску с просьбой предоставить возможность провести следственные действия с участием фигуранта.
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Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Двадцать третьего мая он летел рейсом Ryanair из Афин в Вильнюс, борт экстренно приземлился в аэропорту Минска после сообщения о минировании, оказавшегося ложным.
Журналиста задержали при проверке документов. В республике против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Вместе с молодым человеком задержали гражданку России Софью Сапегу. По сведениями МИД, ее подозревают в совершении уголовных преступлений в августе-сентябре 2020 года. Девушка арестована на два месяца.
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