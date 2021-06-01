https://ria.ru/20210601/protasevich-1735166606.html

Лукашенко ответил на просьбу ЛНР посетить Протасевича

Лукашенко ответил на просьбу ЛНР посетить Протасевича - РИА Новости, 01.06.2021

Лукашенко ответил на просьбу ЛНР посетить Протасевича

Следователи из Донбасса могут провести опрос Романа Протасевича, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по сотрудничеству с Россией. РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T21:16

2021-06-01T21:16

2021-06-01T23:33

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МИНСК, 1 июн — РИА Новости. Следователи из Донбасса могут провести опрос Романа Протасевича, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по сотрудничеству с Россией.Отрывок заседания показал телеканал "Беларусь 1".Также глава государства прокомментировал публикации о том, что Протасевич, находясь на борту самолета, высказывал опасения, что в случае приземления в Минске ему грозит смертная казнь."А наши журналисты оправдывали, что у нас предусмотрено по такой статье не смертная казнь, а 15 лет. Он знал, что говорил, он понимал, что там, на юго-востоке Украины, ему могут быть предъявлены претензии, и это уже совершенно иная ситуация", — заключил Лукашенко.В минувший четверг в самопровозглашенной Луганской народной республике открыли уголовное дело в отношении гражданина Белоруссии Протасевича. По данным следствия, летом 2014 года он добровольно вступил в ряды запрещенного в ЛНР батальона "Азов" и до зимы 2015 года, занимая должность замкомандира связи второй ударно-штурмовой роты, "принимал участие в боевых действиях" на юго-востоке страны.Как заявляла официальный представитель Генпрокуратуры ЛНР Инна Семенова, ведомство расследует факты участия Протасевича в деятельности террористической организации, применения оружия массового поражения и геноцида. По законам ЛНР ему грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.Первого июня республика обратилась к Минску с просьбой предоставить возможность провести следственные действия с участием фигуранта.Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Двадцать третьего мая он летел рейсом Ryanair из Афин в Вильнюс, борт экстренно приземлился в аэропорту Минска после сообщения о минировании, оказавшегося ложным.Журналиста задержали при проверке документов. В республике против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.Вместе с молодым человеком задержали гражданку России Софью Сапегу. По сведениями МИД, ее подозревают в совершении уголовных преступлений в августе-сентябре 2020 года. Девушка арестована на два месяца.Лукашенко заявил, что расследование в отношении обоих фигурантов должно проводиться в Белоруссии и "это непреклонно".

https://ria.ru/20210601/sanktsii-1734998692.html

https://ria.ru/20210529/zapad-1734644604.html

https://ria.ru/20210523/lukashenko-1733570963.html

россия

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киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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