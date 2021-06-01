https://ria.ru/20210601/prognoz-1735068529.html

ОЭСР подняла прогноз экономического роста КНР до 8,5% в 2021 году

ОЭСР подняла прогноз экономического роста КНР до 8,5% в 2021 году - РИА Новости, 01.06.2021

ОЭСР подняла прогноз экономического роста КНР до 8,5% в 2021 году

Организация экономического сотрудничества и развития подняла прогноз развития китайской экономики в 2021 году с 7,8% до 8,5%. В 2022 году рост ВВП КНР составит... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T12:32

2021-06-01T12:32

2021-06-01T12:32

россия-китай: главное

оэср

китай

экономика

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МОСКВА, 1 июн — Проект "Россия-Китай: Главное". Организация экономического сотрудничества и развития подняла прогноз развития китайской экономики в 2021 году с 7,8% до 8,5%. В 2022 году рост ВВП КНР составит 5,8%, прогнозирует ОЭСР.По мнению аналитиков, основным локомотивом роста китайской экономики в ближайшие два года будут оставаться инвестиции, тогда как просевшее на волне COVID-19 внутреннее потребление "будет восстанавливаться постепенно".

https://ria.ru/20210531/ekologiya-1734877054.html

китай

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оэср, китай, экономика