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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210601/prognoz-1735068529.html
ОЭСР подняла прогноз экономического роста КНР до 8,5% в 2021 году
ОЭСР подняла прогноз экономического роста КНР до 8,5% в 2021 году - РИА Новости, 01.06.2021
ОЭСР подняла прогноз экономического роста КНР до 8,5% в 2021 году
Организация экономического сотрудничества и развития подняла прогноз развития китайской экономики в 2021 году с 7,8% до 8,5%. В 2022 году рост ВВП КНР составит... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T12:32
2021-06-01T12:32
россия-китай: главное
оэср
китай
экономика
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МОСКВА, 1 июн — Проект "Россия-Китай: Главное". Организация экономического сотрудничества и развития подняла прогноз развития китайской экономики в 2021 году с 7,8% до 8,5%. В 2022 году рост ВВП КНР составит 5,8%, прогнозирует ОЭСР.По мнению аналитиков, основным локомотивом роста китайской экономики в ближайшие два года будут оставаться инвестиции, тогда как просевшее на волне COVID-19 внутреннее потребление "будет восстанавливаться постепенно".
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оэср, китай, экономика

ОЭСР подняла прогноз экономического роста КНР до 8,5% в 2021 году

12:32 01.06.2021
 
© AFP 2021 / Fred DufourЮани
Юани - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© AFP 2021 / Fred Dufour
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн — Проект "Россия-Китай: Главное". Организация экономического сотрудничества и развития подняла прогноз развития китайской экономики в 2021 году с 7,8% до 8,5%. В 2022 году рост ВВП КНР составит 5,8%, прогнозирует ОЭСР.
По мнению аналитиков, основным локомотивом роста китайской экономики в ближайшие два года будут оставаться инвестиции, тогда как просевшее на волне COVID-19 внутреннее потребление "будет восстанавливаться постепенно".
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