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Житель Югры, "прокативший" полицейского на капоте, получил срок
Житель Югры, "прокативший" полицейского на капоте, получил срок - РИА Новости, 01.06.2021
Житель Югры, "прокативший" полицейского на капоте, получил срок
Житель города Мегион (ХМАО), который в пьяном состоянии и без водительских прав "прокатил" полицейского на капоте своей иномарки, а затем избил его, получил 3,5 РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T17:52
2021-06-01T17:52
россия
ханты-мансийский автономный округ
следственный комитет россии (ск рф)
мегион
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 июн - РИА Новости. Житель города Мегион (ХМАО), который в пьяном состоянии и без водительских прав "прокатил" полицейского на капоте своей иномарки, а затем избил его, получил 3,5 года лишения свободы условно, сообщает региональное следственное управление СК РФ.Инцидент произошел поздно вечером 2 апреля. Ведомство сообщало, что лишенный водительских прав пьяный молодой человек за рулем Chevrolet проигнорировал требование полицейского остановиться и направил иномарку на него. Пытаясь избежать падения, правоохранитель оказался на капоте.Злоумышленник, опасаясь, что его привлекут к уголовной ответственности за пьяную езду, продолжил движение и проехал с полицейским на капоте более километра, а после остановки оказал сопротивление - нанес сотруднику МВД не менее шести ударов.Следователи возбудили уголовное дело по статьям УК РФ о применении насилия в отношении представителя власти и повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения.
https://ria.ru/20210528/narushitel-1734684250.html
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россия, ханты-мансийский автономный округ, следственный комитет россии (ск рф), мегион, происшествия

Житель Югры, "прокативший" полицейского на капоте, получил срок

17:52 01.06.2021
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 июн - РИА Новости. Житель города Мегион (ХМАО), который в пьяном состоянии и без водительских прав "прокатил" полицейского на капоте своей иномарки, а затем избил его, получил 3,5 года лишения свободы условно, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Инцидент произошел поздно вечером 2 апреля. Ведомство сообщало, что лишенный водительских прав пьяный молодой человек за рулем Chevrolet проигнорировал требование полицейского остановиться и направил иномарку на него. Пытаясь избежать падения, правоохранитель оказался на капоте.
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Злоумышленник, опасаясь, что его привлекут к уголовной ответственности за пьяную езду, продолжил движение и проехал с полицейским на капоте более километра, а после остановки оказал сопротивление - нанес сотруднику МВД не менее шести ударов.
Следователи возбудили уголовное дело по статьям УК РФ о применении насилия в отношении представителя власти и повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения.
"Приговором Мегионского городского суда подсудимый признан виновным в совершении инкриминируемых преступлений и ему назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно", - говорится в сообщении.
 
РоссияХанты-Мансийский автономный округСледственный комитет России (СК РФ)МегионПроисшествия
 
 
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