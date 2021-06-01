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Житель Югры, "прокативший" полицейского на капоте, получил срок

Житель Югры, "прокативший" полицейского на капоте, получил срок - РИА Новости, 01.06.2021

Житель Югры, "прокативший" полицейского на капоте, получил срок

Житель города Мегион (ХМАО), который в пьяном состоянии и без водительских прав "прокатил" полицейского на капоте своей иномарки, а затем избил его, получил 3,5 РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T17:52

2021-06-01T17:52

2021-06-01T17:52

россия

ханты-мансийский автономный округ

следственный комитет россии (ск рф)

мегион

происшествия

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 июн - РИА Новости. Житель города Мегион (ХМАО), который в пьяном состоянии и без водительских прав "прокатил" полицейского на капоте своей иномарки, а затем избил его, получил 3,5 года лишения свободы условно, сообщает региональное следственное управление СК РФ.Инцидент произошел поздно вечером 2 апреля. Ведомство сообщало, что лишенный водительских прав пьяный молодой человек за рулем Chevrolet проигнорировал требование полицейского остановиться и направил иномарку на него. Пытаясь избежать падения, правоохранитель оказался на капоте.Злоумышленник, опасаясь, что его привлекут к уголовной ответственности за пьяную езду, продолжил движение и проехал с полицейским на капоте более километра, а после остановки оказал сопротивление - нанес сотруднику МВД не менее шести ударов.Следователи возбудили уголовное дело по статьям УК РФ о применении насилия в отношении представителя власти и повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения.

https://ria.ru/20210528/narushitel-1734684250.html

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ханты-мансийский автономный округ

мегион

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россия, ханты-мансийский автономный округ, следственный комитет россии (ск рф), мегион, происшествия