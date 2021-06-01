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В Крыму заочно приговорили главу "Меджлиса"* к шести годам колонии
В Крыму заочно приговорили главу "Меджлиса"* к шести годам колонии - РИА Новости, 01.06.2021
В Крыму заочно приговорили главу "Меджлиса"* к шести годам колонии
Верховный суд Крыма назначил руководителю запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа" Рефату Чубарову, обвиняемому в организации... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T11:23
2021-06-01T11:32
"меджлис крымских татар"
рефат чубаров
меджлис крымскотатарского народа
республика крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости. Верховный суд Крыма назначил руководителю запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа" Рефату Чубарову, обвиняемому в организации массовых беспорядков в 2014 году, наказание в виде 6 лет колонии общего режима и штрафа, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Чубарова, находящегося в международном розыске, судят заочно. Ранее прокурор запросила для него девять лет колонии общего режима, защита попросила оправдать."Назначить наказание по части 1 статьи 212 УК РФ к 6 годам исправительной колонии общего режима, по части 2 статьи 280 со значком 1 к штрафу в размере 200 тысяч рублей", - объявил председательствующий судья Виктор Васильев.Российское следствие выяснило, что 25 февраля 2014 года Чубаров поручил организовать массовые беспорядки у здания Верховного совета Крыма своему заместителю Ахтему Чийгозу. Сторонники организации 26 февраля попытались оттеснить от здания правительства митингующих - членов политической партии "Русское единство" и их сторонников. В результате беспорядков было сорвано внеочередное заседание сессии депутатов Верховного совета, в ходе столкновений два человека погибли, а минимум 80 человек получили травмы.* Экстремистская организация, запрещенная на территории России
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"меджлис крымских татар", рефат чубаров, меджлис крымскотатарского народа, республика крым, происшествия

В Крыму заочно приговорили главу "Меджлиса"* к шести годам колонии

11:23 01.06.2021 (обновлено: 11:32 01.06.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкГлава Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров
Глава Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости. Верховный суд Крыма назначил руководителю запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа" Рефату Чубарову, обвиняемому в организации массовых беспорядков в 2014 году, наказание в виде 6 лет колонии общего режима и штрафа, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Чубарова, находящегося в международном розыске, судят заочно. Ранее прокурор запросила для него девять лет колонии общего режима, защита попросила оправдать.
"Назначить наказание по части 1 статьи 212 УК РФ к 6 годам исправительной колонии общего режима, по части 2 статьи 280 со значком 1 к штрафу в размере 200 тысяч рублей", - объявил председательствующий судья Виктор Васильев.
Российское следствие выяснило, что 25 февраля 2014 года Чубаров поручил организовать массовые беспорядки у здания Верховного совета Крыма своему заместителю Ахтему Чийгозу. Сторонники организации 26 февраля попытались оттеснить от здания правительства митингующих - членов политической партии "Русское единство" и их сторонников. В результате беспорядков было сорвано внеочередное заседание сессии депутатов Верховного совета, в ходе столкновений два человека погибли, а минимум 80 человек получили травмы.
* Экстремистская организация, запрещенная на территории России
Флаг крымских татар - РИА Новости, 1920, 23.01.2020
23 января 2020, 15:18
Крымские татары заявили, что прекрасно живут без лидеров "Меджлиса"*
 
"Меджлис крымских татар"Рефат ЧубаровМеджлис крымскотатарского народаРеспублика КрымПроисшествия
 
 
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