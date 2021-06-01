https://ria.ru/20210601/prigovor-1735058261.html

В Крыму заочно приговорили главу "Меджлиса"* к шести годам колонии

В Крыму заочно приговорили главу "Меджлиса"* к шести годам колонии - РИА Новости, 01.06.2021

В Крыму заочно приговорили главу "Меджлиса"* к шести годам колонии

Верховный суд Крыма назначил руководителю запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа" Рефату Чубарову, обвиняемому в организации... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T11:23

2021-06-01T11:23

2021-06-01T11:32

"меджлис крымских татар"

рефат чубаров

меджлис крымскотатарского народа

республика крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости. Верховный суд Крыма назначил руководителю запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа" Рефату Чубарову, обвиняемому в организации массовых беспорядков в 2014 году, наказание в виде 6 лет колонии общего режима и штрафа, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Чубарова, находящегося в международном розыске, судят заочно. Ранее прокурор запросила для него девять лет колонии общего режима, защита попросила оправдать."Назначить наказание по части 1 статьи 212 УК РФ к 6 годам исправительной колонии общего режима, по части 2 статьи 280 со значком 1 к штрафу в размере 200 тысяч рублей", - объявил председательствующий судья Виктор Васильев.Российское следствие выяснило, что 25 февраля 2014 года Чубаров поручил организовать массовые беспорядки у здания Верховного совета Крыма своему заместителю Ахтему Чийгозу. Сторонники организации 26 февраля попытались оттеснить от здания правительства митингующих - членов политической партии "Русское единство" и их сторонников. В результате беспорядков было сорвано внеочередное заседание сессии депутатов Верховного совета, в ходе столкновений два человека погибли, а минимум 80 человек получили травмы.* Экстремистская организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20200123/1563785919.html

республика крым

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"меджлис крымских татар", рефат чубаров, меджлис крымскотатарского народа, республика крым, происшествия