В Крыму заочно приговорили главу "Меджлиса"* к шести годам колонии
11:23 01.06.2021 (обновлено: 11:32 01.06.2021)
© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкГлава Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости. Верховный суд Крыма назначил руководителю запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа" Рефату Чубарову, обвиняемому в организации массовых беспорядков в 2014 году, наказание в виде 6 лет колонии общего режима и штрафа, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Чубарова, находящегося в международном розыске, судят заочно. Ранее прокурор запросила для него девять лет колонии общего режима, защита попросила оправдать.
"Назначить наказание по части 1 статьи 212 УК РФ к 6 годам исправительной колонии общего режима, по части 2 статьи 280 со значком 1 к штрафу в размере 200 тысяч рублей", - объявил председательствующий судья Виктор Васильев.
Российское следствие выяснило, что 25 февраля 2014 года Чубаров поручил организовать массовые беспорядки у здания Верховного совета Крыма своему заместителю Ахтему Чийгозу. Сторонники организации 26 февраля попытались оттеснить от здания правительства митингующих - членов политической партии "Русское единство" и их сторонников. В результате беспорядков было сорвано внеочередное заседание сессии депутатов Верховного совета, в ходе столкновений два человека погибли, а минимум 80 человек получили травмы.
* Экстремистская организация, запрещенная на территории России
23 января 2020, 15:18Крымские татары заявили, что прекрасно живут без лидеров "Меджлиса"*