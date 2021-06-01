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Презентация мультфильмов "Волшебная лавка Есении" и "МультиСити"
Презентация мультфильмов "Волшебная лавка Есении" и "МультиСити" - РИА Новости, 01.06.2021
Презентация мультфильмов "Волшебная лавка Есении" и "МультиСити"
8 июня в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная презентации новых анимационных проектов компании Great Frame - "Волшебная лавка Есении" и "МультиСити".
2021-06-01T16:07
2021-06-01T16:07
анонсы
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Задать вопрос Участники:- автор и генеральный продюсер проектов "Волшебная лавка Есении" и "МультиСити" Олег РОЙ;- генеральный директор СКА "Петербург" Дарья ДАВЫДОВА;- генеральный директор анимационного бюро Great Frame Михаил СЕЛЕЗНЁВ;- член Совета директоров издательства "Детская литература" Юлия ШАШКОВА;- руководитель отдела специальных проектов Татьяна СОЛОВЬЕВА. Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
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Презентация мультфильмов "Волшебная лавка Есении" и "МультиСити"

16:07 01.06.2021
 
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8 июня в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная презентации новых анимационных проектов компании Great Frame - "Волшебная лавка Есении" и "МультиСити".
Задать вопрос

Участники:
- автор и генеральный продюсер проектов "Волшебная лавка Есении" и "МультиСити" Олег РОЙ;
- генеральный директор СКА "Петербург" Дарья ДАВЫДОВА;
- генеральный директор анимационного бюро Great Frame Михаил СЕЛЕЗНЁВ;
- член Совета директоров издательства "Детская литература" Юлия ШАШКОВА;
- руководитель отдела специальных проектов Татьяна СОЛОВЬЕВА.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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