Презентация мультфильмов "Волшебная лавка Есении" и "МультиСити"
8 июня в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная презентации новых анимационных проектов компании Great Frame - "Волшебная лавка Есении" и "МультиСити".
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Участники:
- автор и генеральный продюсер проектов "Волшебная лавка Есении" и "МультиСити" Олег РОЙ;
- генеральный директор СКА "Петербург" Дарья ДАВЫДОВА;
- генеральный директор анимационного бюро Great Frame Михаил СЕЛЕЗНЁВ;
- член Совета директоров издательства "Детская литература" Юлия ШАШКОВА;
- руководитель отдела специальных проектов Татьяна СОЛОВЬЕВА.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- автор и генеральный продюсер проектов "Волшебная лавка Есении" и "МультиСити" Олег РОЙ;
- генеральный директор СКА "Петербург" Дарья ДАВЫДОВА;
- генеральный директор анимационного бюро Great Frame Михаил СЕЛЕЗНЁВ;
- член Совета директоров издательства "Детская литература" Юлия ШАШКОВА;
- руководитель отдела специальных проектов Татьяна СОЛОВЬЕВА.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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