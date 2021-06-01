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Презентация мультфильмов "Волшебная лавка Есении" и "МультиСити"

Презентация мультфильмов "Волшебная лавка Есении" и "МультиСити" - РИА Новости, 01.06.2021

Презентация мультфильмов "Волшебная лавка Есении" и "МультиСити"

8 июня в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная презентации новых анимационных проектов компании Great Frame - "Волшебная лавка Есении" и "МультиСити".

2021-06-01T16:07

2021-06-01T16:07

2021-06-01T16:07

анонсы

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Задать вопрос Участники:- автор и генеральный продюсер проектов "Волшебная лавка Есении" и "МультиСити" Олег РОЙ;- генеральный директор СКА "Петербург" Дарья ДАВЫДОВА;- генеральный директор анимационного бюро Great Frame Михаил СЕЛЕЗНЁВ;- член Совета директоров издательства "Детская литература" Юлия ШАШКОВА;- руководитель отдела специальных проектов Татьяна СОЛОВЬЕВА. Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы