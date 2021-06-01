https://ria.ru/20210601/prazdnik-1735113931.html

Путин поделился личным воспоминанием с многодетными семьями

Путин поделился личным воспоминанием с многодетными семьями - РИА Новости, 01.06.2021

Путин поделился личным воспоминанием с многодетными семьями

Дети в семье – это большой праздник, их воспитание требует от родителей больших усилий и душевной отдачи, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T15:59

2021-06-01T15:59

2021-06-01T15:59

россия

многодетные семьи

владимир путин

общество

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СОЧИ, 1 июн - РИА Новости. Дети в семье – это большой праздник, их воспитание требует от родителей больших усилий и душевной отдачи, заявил президент РФ Владимир Путин.В День защиты детей он по видеосвязи пообщался с многодетными семьями, награжденными орденом "Родительская слава". Путин поздравил родителей и детей с праздником, пожелал счастья, благополучия и здоровья. Завершая онлайн-встречу, президент упомянул о сказанной одним из отцов фразе."Сейчас Виталий Евгеньевич сказал очень простые, очень правильные и такие проникновенные, я бы сказал, слова. Он сказал: "Ребенок в семье – это праздник". У вас у всех много детей, это большой праздник", - сказал Путин.Он отметил, что многим родителям нужно переходить на другую работу, высвобождать время, чтобы ухаживать за детьми."У меня в свое время мама вынуждена была тоже заниматься самой простой работой – нянечкой в больнице работала и ночным сторожем, только чтобы со мной сидеть. А у вас столько детей. Конечно, это требует больших усилий, большого времени и большой душевной отдачи, тепла большого сердечного", - добавил президент.

https://ria.ru/20210601/semya-1735095680.html

россия

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россия, многодетные семьи, владимир путин, общество