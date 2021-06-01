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Путин поделился личным воспоминанием с многодетными семьями
Путин поделился личным воспоминанием с многодетными семьями - РИА Новости, 01.06.2021
Путин поделился личным воспоминанием с многодетными семьями
Дети в семье – это большой праздник, их воспитание требует от родителей больших усилий и душевной отдачи, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T15:59
2021-06-01T15:59
россия
многодетные семьи
владимир путин
общество
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СОЧИ, 1 июн - РИА Новости. Дети в семье – это большой праздник, их воспитание требует от родителей больших усилий и душевной отдачи, заявил президент РФ Владимир Путин.В День защиты детей он по видеосвязи пообщался с многодетными семьями, награжденными орденом "Родительская слава". Путин поздравил родителей и детей с праздником, пожелал счастья, благополучия и здоровья. Завершая онлайн-встречу, президент упомянул о сказанной одним из отцов фразе."Сейчас Виталий Евгеньевич сказал очень простые, очень правильные и такие проникновенные, я бы сказал, слова. Он сказал: "Ребенок в семье – это праздник". У вас у всех много детей, это большой праздник", - сказал Путин.Он отметил, что многим родителям нужно переходить на другую работу, высвобождать время, чтобы ухаживать за детьми."У меня в свое время мама вынуждена была тоже заниматься самой простой работой – нянечкой в больнице работала и ночным сторожем, только чтобы со мной сидеть. А у вас столько детей. Конечно, это требует больших усилий, большого времени и большой душевной отдачи, тепла большого сердечного", - добавил президент.
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россия, многодетные семьи, владимир путин, общество

Путин поделился личным воспоминанием с многодетными семьями

15:59 01.06.2021
 
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с семьями, награжденными орденом "Родительская слава"
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с семьями, награжденными орденом Родительская слава - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Сергей Ильин
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СОЧИ, 1 июн - РИА Новости. Дети в семье – это большой праздник, их воспитание требует от родителей больших усилий и душевной отдачи, заявил президент РФ Владимир Путин.
В День защиты детей он по видеосвязи пообщался с многодетными семьями, награжденными орденом "Родительская слава". Путин поздравил родителей и детей с праздником, пожелал счастья, благополучия и здоровья. Завершая онлайн-встречу, президент упомянул о сказанной одним из отцов фразе.
Многодетная семья в парке - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
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"Сейчас Виталий Евгеньевич сказал очень простые, очень правильные и такие проникновенные, я бы сказал, слова. Он сказал: "Ребенок в семье – это праздник". У вас у всех много детей, это большой праздник", - сказал Путин.
Он отметил, что многим родителям нужно переходить на другую работу, высвобождать время, чтобы ухаживать за детьми.
"У меня в свое время мама вынуждена была тоже заниматься самой простой работой – нянечкой в больнице работала и ночным сторожем, только чтобы со мной сидеть. А у вас столько детей. Конечно, это требует больших усилий, большого времени и большой душевной отдачи, тепла большого сердечного", - добавил президент.
 
РоссияМногодетные семьиВладимир ПутинОбщество
 
 
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